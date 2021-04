En raison de son lancement en octobre 2021 après des années de retards, le nouveau télescope de pointe pourrait permettre à l’humanité de détecter des signes de vie sur des planètes éloignées en aussi peu que 60 heures, selon les premiers calculs.

«Ce qui m’a vraiment surpris à propos des résultats, c’est que nous pourrions trouver de façon réaliste des signes de vie sur d’autres planètes dans les 5 à 10 prochaines années» a déclaré Caprice Phillips, un étudiant diplômé de l’Université d’État de l’Ohio.

Phillips doit se présenter dimanche à la réunion d’avril de l’APS 2021 pour discuter de la manière dont le nouvel œil dans le ciel pourrait détecter les biosignatures sur des planètes naines gazeuses lointaines, qui comprennent à la fois des super-Terres et des mini-Neptunes.

Phillips a calculé qu’une fois que le télescope spatial James Webb sera opérationnel après son lancement prévu en octobre, il pourrait détecter des signatures d’ammoniac sur environ six planètes naines gazeuses en quelques orbites seulement.

Un voyage d’un million de kilomètres dans l’espace nécessite un emballage soigné. 🧳Les ingénieurs ont plié et emballé avec succès #NASAWebbpare-soleil – un protecteur de chaleur de la taille d’un court de tennis. En savoir plus sur la dernière mise à jour de Webb sur @northropgrumman: https://t.co/m0debfql4Mpic.twitter.com/pzX3swlxqU – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 7 avril 2021

La présence d’ammoniac n’est qu’une biosignature potentielle que les astrobiologistes considèrent dans la recherche continue de la vie ailleurs dans l’univers, mais la résolution et la sensibilité infrarouges améliorées du JWST et la gamme plus large de capteurs d’investigation à longue portée offriront à l’humanité une vue sans précédent de l’univers autour. nous.

Les nains gazeux font partie des nombreux prétendants qui pourraient bien accueillir la première vie que l’humanité pourrait rencontrer en dehors de notre propre point bleu pâle et le JWST pourrait bien être l’outil qui nous amène dans une nouvelle ère d’exploration spatiale.

À l’aide d’un émulateur Deep Space Network, Webb a effectué un test important simulant le processus d’envoi et de réception de données depuis ses instruments scientifiques au début de 2021. En savoir plus: https://t.co/OH893c8zpUpic.twitter.com/8TyJZ03j97 – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 14 avril 2021

Phillips et ses collègues ont déjà produit une liste classée des principaux prétendants au télescope très avancé à inspecter, en fonction de leur couverture nuageuse estimée, de leur composition chimique et des conditions atmosphériques.

Heureux #WorldArtDay! 🎨Lancement plus tard cette année, #NASAWebb est un mélange impressionnant d’ingénierie, de science et d’art. Cet hommage vidéo présente quelques-unes des belles #JWSTArt vous nous avez envoyé. ❤️ Voir notre galerie complète: https://t.co/y57POSQEbmpic.twitter.com/ezaZz9TWOK – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 15 avril 2021

«L’humanité a réfléchi aux questions:« Sommes-nous seuls? Qu’est ce que la vie? La vie ailleurs nous ressemble-t-elle? » Dit Phillips.

«Mes recherches suggèrent que pour la première fois, nous avons les connaissances scientifiques et les capacités technologiques pour commencer de façon réaliste à trouver les réponses à ces questions.»

Le JWST scrutera le passé lointain en observant des galaxies lointaines et d’autres objets éloignés dans l’univers plus large, donc même s’il ne trouve pas tout de suite des signes de vie extraterrestres, il aidera l’humanité à répondre à d’autres questions fondamentales sur l’origine et la nature. de l’univers.

