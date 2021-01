L’identité du cas initial de Covid-19, le soi-disant « patient zéro », pourrait rester un mystère à jamais, a déclaré l’OMS, alors qu’elle appelait les nations à intensifier la coopération et le partage d’informations dans le but de vaincre la maladie.

«Nous devons faire très attention à l’utilisation de l’expression« patient zéro »que de nombreuses personnes désignent comme le premier cas initial. Nous pourrions ne jamais trouver qui était le patient zéro ». Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur Covid-19, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse, faisant référence à la mission d’enquête de l’organisation arrivée à Wuhan, largement considérée comme un point chaud d’origine de la pandémie, jeudi.

"Nous devons faire attention à l’utilisation de l’expression patient zéro, que beaucoup de gens indiquent comme le premier cas initial. Nous ne découvrirons peut-être jamais qui était le patient zéro. Ce que nous devons faire, c’est suivre la science et suivre les études," –@mvankerkhove sur @QUIde #COVID-19[FEMININE mission à #Chine. pic.twitter.com/orFtof9PKy – Stratégies de santé mondiale (@GHS) 15 janvier 2021

Alors que la Chine a largement réussi ses efforts pour contenir le virus avec son verrouillage de deux mois imposé à Wuhan au début de la pandémie, elle a récemment connu une augmentation du nombre de nouveaux cas, signalant vendredi 130 nouvelles infections – ce qui est, cependant, un loin des chiffres observés dans les Amériques ou en Europe.

On pense que la flambée des cas mondiaux est due à de nouvelles souches mutantes du virus qui sont sans doute beaucoup plus contagieuses. Les nouvelles variantes du Covid-19 en particulier «Nécessitent un effort important et rapide de recherche, de collaboration entre les équipes de recherche et de partage d’informations», Le professeur Didier Houssin, chef du comité d’urgence de l’OMS, a déclaré à la conférence.

«Nous sommes dans une course entre le virus qui va continuer à muter pour se propager plus facilement et l’humanité qui doit essayer d’arrêter sa propagation», il a dit.

Appeler le monde « paralysé » et « confus, » Houssin a suggéré de développer une « Des conseils scientifiquement fondés sur la meilleure façon de faciliter les déplacements en toute sécurité » pour éviter d’arrêter complètement le trafic aérien, tout en s’assurant que le virus est contenu.

Pendant ce temps, le Secrétaire général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait valoir que la raison pour laquelle le virus continue de faire des ravages dans le monde est l’incapacité de rompre la chaîne de transmission «Au niveau communautaire ou au sein des ménages.»

Plus le virus est supprimé, moins il a de chances de muter. Nous devons être plus efficaces que le virus

L’OMS espère également que les vaccins contribueront à freiner la propagation de la maladie. Pourtant, selon Houssin, l’objectif fixé par le chien de garde de l’ONU pour 2021 envisage la vaccination d’environ 20% de la population mondiale, y compris dans les pays à faible revenu.

La conférence de presse qui a suivi la réunion du Comité d’urgence de l’OMS a eu lieu alors que le nombre total d’infections à Covid-19 dans le monde dépassait 93,8 millions, selon l’Université Johns Hopkins. Le nombre total de décès liés à Covid-19 a dépassé 2 millions.

