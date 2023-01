Nous pourrions être les derniers humains à voir la comète verte passer devant la Terre pour la première fois depuis l’ère glaciaire

Des astronomes ont récemment découvert une comète verte s’approchant de la Terre pour la première fois en 50 000 ans.

Voici comment, où et quand voir la comète ZTF passer devant la Terre fin janvier et début février.

Ce sera près de Polaris – l’étoile polaire brillante à la pointe de la Petite Ourse – vers le 30 janvier.

Nous pourrions être les derniers humains à avoir jamais vu la comète verte passer devant la Terre depuis le aux confins du système solaire fin janvier et début février.

C/2022 E3 (ZTF), ou la comète ZTF en abrégé – le nom que les astronomes ont donné à cette boule de neige spatiale après que le Zwicky Transient Facility l’a découverte en mars – n’a pas été dans notre voisinage cosmique depuis la dernière période glaciaire.

Des chercheurs calculé que la boule glacée de gaz, de poussière et de roche orbite autour du soleil environ tous les 50 000 ans, ce qui signifie que les Néandertaliens parcouraient toujours la Terre et que les humains venaient de migrer hors d’Afrique pour la première fois lorsque la comète est passée en sifflant pour la dernière fois.

Sans télescopes ni jumelles, ces peuples anciens n’ont peut-être pas du tout repéré la comète. Et il n’y aura peut-être plus jamais l’occasion de le revoir.

“Certaines prédictions suggèrent que l’orbite de cette comète est si excentrique qu’elle n’est plus sur une orbite – donc elle ne reviendra pas du tout et continuera simplement”, a déclaré Jessica Lee, astronome au Royal Observatory Greenwich. Newsweek.

Cela pourrait donc valoir la peine de rechercher la comète ZTF et de devenir l’un des rares humains à la voir de près. Voici ce que vous devez savoir pour maximiser vos chances.

Quand voir la comète verte

Dans l’hémisphère nord, la comète verte devrait être visible juste avant l’aube fin janvier, selon Nasa. Les astronomes amateurs ont déjà commencé photographier la comète verte pour montrer ce que vous pouviez voir.

Une nouvelle lune complètement ombragée a fourni un ciel sombre idéal pour espionner la comète le 21 janvier.

Si vous avez manqué cela, votre dernière et meilleure chance de voir la comète dans l’hémisphère nord est le lundi 30 janvier et vers cette date, lorsque ZTF se trouvera entre la fin de la Grande Ourse et Polaris, l’étoile polaire.

Puis début février, la comète sera visible dans l’hémisphère sud.

La comète ZTF passera à environ 26 millions de kilomètres de la Terre – le plus proche qu’elle obtiendra – le 2 février. C’est près de 109 fois la distance moyenne de la lune, mais la comète brûle si fort qu’elle pourrait encore être visible dans le ciel nocturne.

La comète devrait être la plus brillante les 31 janvier et 1er février, bien que la lune soit brillante et que la comète soit “la plus faible qu’un objet puisse être vu sans aide optique dans un ciel très clair et très sombre”, selon le Planétarium Adler.

Il est important de vous préparer au succès si vous essayez de le repérer.

Comment repérer la comète verte

Au début, repérer la comète ZTF peut nécessiter un télescope, mais à mesure qu’elle s’approche de la Terre, les téléspectateurs peuvent être en mesure de la voir avec des jumelles, ou même à l’œil nu.

“Les comètes sont notoirement imprévisibles, mais si celle-ci poursuit sa tendance actuelle en matière de luminosité, elle sera facile à repérer avec des jumelles, et il est tout simplement possible qu’elle devienne visible à l’œil nu sous un ciel sombre”, a écrit la NASA dans une mise à jour sur 29 décembre.

Pour une meilleure vision, choisissez une nuit sans nuages ​​et éloignez-vous des lumières de la ville, au ciel le plus sombre possible. Lorsque la lune est faible, ou du moins lorsqu’elle est sous l’horizon, le ciel sera encore plus sombre.

Si vous êtes près d’une zone urbaine, vous voudrez peut-être apporter des jumelles ou même un télescope, au cas où les lumières couvriraient la comète à l’œil nu.

Où chercher dans le ciel nocturne la comète ZTF

Regardez les bonnes étoiles pour voir la comète verte. Selon EarthSky.orgla comète passera en dessous Polaris – l’étoile polaire à la pointe de la Petite Ourse – et sera visible à proximité de l’étoile le 30 janvier. Elle apparaîtra plus tôt dans la soirée à l’approche de Polaris.

“Elle se distinguera probablement des autres étoiles car elle aura l’air un peu floue par rapport aux autres étoiles”, a déclaré Thomas Prince, directeur du WM Keck Institute for Space Studies à Caltech. Météo FOX.

Dans l’hémisphère sud, le 10 février, la comète sera à environ 1,5 degré de Mars, selon Prince. C’est à peu près la largeur de votre petit doigt lorsque vous le tenez à bout de bras. Si vous pouvez localiser Mars brillant dans le ciel, regardez juste autour d’elle pour la comète.

EarthSky publie Plans pour vous aider à localiser les objets de référence – Hercule, Polaris et Mars – dans le ciel nocturne.

Pourquoi la comète est verte

La comète a un “coma verdâtre, une courte queue de poussière large et une longue queue d’ions faibles”, selon la NASA.

De nombreuses comètes brillent en vert. Laboratoire recherche a lié cette aura à une molécule réactive appelée dicarbone, qui émet une lumière verte lorsque la lumière du soleil la désintègre.

Le dicarbone est courant dans les comètes, mais on ne le trouve généralement pas dans leur queue.

C’est pourquoi le coma – la brume entourant la boule de gaz, de poussière et de roche gelés au centre d’une comète – est vert brillant, tandis que la queue reste blanche.