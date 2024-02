Nous pourrions enfin savoir pourquoi le jeûne protège le corps d’une inflammation dangereuse : ScienceAlert

Notre système immunitaire offre une protection essentielle à notre corps, en appelant des agents chimiques et des assassins cellulaires sur les sites de dommages lors d’escarmouches que nous vivons comme une inflammation.

Malheureusement, une série de facteurs peuvent déclencher une inflammation et provoquer des dommages collatéraux. Par exemple, l’adhésion à un régime occidental riche en calories comporte un risque de syndrome inflammatoire qui est à l’origine de divers problèmes de santé.

Recherche précédente a montré que le jeûne peut aider à protéger contre l’inflammation, c’est pourquoi une équipe de chercheurs dirigée par des scientifiques de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni a examiné de plus près cette association et comment elle pourrait se produire.

En étudiant des échantillons de sang de 21 volontaires à qui il a été demandé de manger un repas de 500 calories, de s’abstenir de manger pendant 24 heures, puis de manger un autre repas de 500 calories, les chercheurs ont identifié une augmentation d’un composé appelé l’acide arachidonique à la suite du jeûne.

L’acide arachidonique est une graisse qui a été lié auparavant, même si l’on pensait que l’acide arachidonique augmentait plutôt que diminuait les niveaux d’inflammation.

“Cela fournit une explication potentielle de la façon dont le changement de notre alimentation – en particulier par le jeûne – nous protège de l’inflammation, en particulier de la forme dommageable qui est à l’origine de nombreuses maladies liées à un régime occidental riche en calories.” dit l’immunologiste Clare Bryant, de l’Université de Cambridge.

L’équipe a effectué des tests sur des cellules cultivées en laboratoire et a découvert que l’acide arachidonique diminuait l’activité d’un complexe protéique appelé Inflammasome NLRP3.

Inflammasomes, comme leur nom l’indique, sont des mécanismes qui déclenchent une inflammation. Ceux comme NLRP3 sont des sortes de sonnettes d’alarme qui indiquent au système immunitaire de se précipiter dans l’action – de manière trop agressive et pendant une période trop longue, dans certains cas – et il semble que ce soit la voie par laquelle le jeûne réduit l’inflammation.

Cela soulève un certain nombre de liens intéressants, notamment le fait que l’aspirine est également connu pour interagir avec NLRP3, et que l’inflammasome est également recherché pour être interrogé par les scientifiques sur des maladies comme la maladie d’Alzheimer.

“Ce qui est devenu évident ces dernières années, c’est qu’un inflammasome en particulier – l’inflammasome NLRP3 – est très important dans un certain nombre de maladies majeures telles que l’obésité et l’athérosclérose, mais également dans des maladies comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.” dit Bryant.

Rassemblez les pièces et il est possible que la façon dont le jeûne supprime l’inflammation puisse à terme protéger contre la dégénérescence du cerveau, mais de nombreuses recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer le lien.

“Il est trop tôt pour dire si le jeûne protège contre des maladies comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, car les effets de l’acide arachidonique ne sont que de courte durée, mais nos travaux s’ajoutent à une quantité croissante de littérature scientifique qui souligne les bienfaits de la restriction calorique pour la santé.” dit Bryant.

La recherche a été publiée dans Rapports de cellules.