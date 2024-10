«Nous pourrions demander à notre enfant de le faire.» Trump semble jeter de l’ombre sur les travailleurs de BMW et Mercedes en Caroline du Sud

L’ancien président Donald Trump a déclaré que les constructeurs automobiles étrangers « échappent au meurtre » en fabriquant des pièces en Allemagne et en les assemblant dans des usines en Caroline du Sud, décrivant cela comme quelque chose qu’un enfant pourrait faire.

« Ils disent : ‘Oh oui, nous construisons des voitures.’ Ils ne construisent pas de voitures. Ils les sortent d’une boîte et les assemblent. Nous pourrions demander à notre enfant de le faire », a déclaré Trump lors d’une comparution au Club économique de Chicago Mardi.

Trump n’a mentionné aucune entreprise nommément, mais la Caroline du Sud ne compte que deux constructeurs automobiles allemands : BMW dans le comté de Spartanburg et Fourgonnettes Mercedes Benz à Ladson.

BMW assemble une gamme de véhicules et Mercedes-Benz fabrique des fourgons Sprinter.

La réaction sur Internet a été rapide et furieuse, de la part des résidents locaux de Spartanburg jusqu’aux chefs d’entreprise de renommée nationale.

Homme d’affaires Marc Cubain a déclaré: « Il pense toujours que nous sommes en 1965. Il est évident qu’il n’a aucune idée de ce qu’il faut pour fabriquer un produit avancé, une voiture ou autre. »

Betsy Teter, ancienne journaliste économique du Herald Journal et fondatrice du Hub City Writers Project, a répondu à un message sur Facebook en déclarant : « Presque toutes les usines automobiles, étrangères et nationales, sont des usines d’assemblage. Les pièces proviennent de fournisseurs et c’est ainsi qu’ils fabriquent des voitures. C’est comme ça qu’ils fabriquent des bateaux. C’est comme ça qu’ils fabriquent des avions. Il est ridicule de dire que c’est un travail pour les enfants. N’a-t-il jamais été dans une usine ?

Un porte-parole de BMW n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La déclaration de Trump a été initialement publiée sur le compte de campagne de Kamala Harris.

Le magazine allemand Wirtschaftswoche rapporte également que « Trump a déclaré au président français Emmanuel Macron qu’il voulait poursuivre les constructeurs automobiles allemands jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de Mercedes-Benz circulant sur la Cinquième Avenue à New York ».

BMW Manufacturing a ouvert ses portes dans le comté de Spartanburg en 1992 et a depuis investi près de 13,3 milliards de dollars dans la construction, l’équipement et d’autres dépenses en capital grâce à de nombreuses expansions, indique son site Internet.

Une étude réalisée par la Darla Moore School Of Business de l’Université de Caroline du Sud a montré que l’impact économique de BMW sur l’État s’élevait à 38,5 milliards de dollars. BMW Manufacturing compte 11 000 emplois sur place.

Le site Web de l’entreprise indique que BMW Manufacturing fait régulièrement appel à plus de 500 fournisseurs de Caroline du Sud, dont 90 % se trouvent dans le nord de l’État. Plusieurs de ses fournisseurs ont ouvert des usines dans la région.

Mercedes a ouvert son usine en 2006 et s’est agrandie en 2017. Elle emploie environ 1 700 personnes, selon son site Internet.