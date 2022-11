Nous portons des coquelicots pour nous souvenir de notre père héros décédé en Afghanistan et pour tous ceux qui ont mis leur vie en danger pour notre liberté

AUJOURD’HUI, la famille Larkin se réunira sur le banc où elle a dispersé les cendres du père héros, le caporal suppléant Richard Larkin, et se souviendra du soldat décédé.

Le bel endroit à flanc de colline, surplombant la forêt, est l’endroit où lui et sa femme Teresa aimaient se promener avec leurs jeunes enfants avant que le réserviste de l’armée ne soit tué dans une explosion en Afghanistan en juin 2008.

James et Mal Larkin ont perdu leur père, le caporal Richard Larkin, en juin 2008, lorsqu’il a été tué dans une explosion en Afghanistan. 1 crédit

Richard n’avait que 39 ans lorsqu’il a été tué après qu’un Land Rover dans lequel il voyageait a conduit au-dessus d’une bombe talibane de 100 kg

Orla (photographiée avec maman Teresa) porte un coquelicot toute l’année pour se souvenir de son père 1 crédit

Ses fils jumeaux James et Mal, 19 ans, chérissent leurs souvenirs de lui les emmenant à l’école le premier jour – quelques semaines seulement avant sa mort – tandis que leur sœur Orla porte un coquelicot toute l’année pour se souvenir de lui.

Dans une interview poignante pour Remembrance Sunday, Orla, 15 ans, a déclaré : « Porter un coquelicot, ce n’est pas seulement se souvenir de papa, c’est pour tous ceux qui ont mis leur vie en danger pour notre liberté.

“Je me sens plus fier chaque année du sacrifice que mon père a fait.

« Il a donné sa vie pour ce pays. Cela ne devrait jamais être oublié.

“Nos forces armées ont mis leur vie en jeu pour nous à maintes reprises.

“Des hommes et des femmes comme mon père. J’exhorte tout le monde à porter un coquelicot pour se souvenir d’eux.”

Maman Teresa, 51 ans, de Cookley, Worcs, raconte comment Richard, qui n’avait que 39 ans lorsqu’il a été tué, emmenait ses jeunes enfants chercher un coquelicot, puis regardait les anciens combattants défiler dans leur village.

Elle a déclaré: “Lui, plus que quiconque, a compris l’importance de l’honneur, de la fierté et du sacrifice.”

Richard avait travaillé comme infirmier principal à l’unité des blessures mineures de l’hôpital communautaire d’Evesham lorsqu’il avait suivi une formation d’infirmier SAS, rejoignant le 12e Escadron en 1999 après avoir réussi le processus de sélection exténuant à sa première tentative.

Deux ans plus tard, lui et Teresa, une ancienne infirmière, se sont mariés.

C’est à l’été 2007 que l’amateur de plein air a reçu l’appel dont il savait qu’il pourrait venir.

Le 22e Régiment SAS régulier en Afghanistan était devenu tellement débordé que des réservistes étaient enrôlés.

Il a été déployé en Afghanistan le lendemain de Noël 2007.

Six mois plus tard, Richard, le caporal Sean Reeve, le soldat Paul Stout et le caporal Sarah Bryant ont été envoyés pour aider la police locale à tenter de reprendre les prisonniers en fuite.

Leur Land Rover a écrasé une bombe talibane de 100 kg, les tuant tous.

Le caporal Bryant a été la première femme militaire britannique tuée en Afghanistan.

James a déclaré: “Mal et moi n’avions que cinq ans quand il est mort. Maman nous a dit, ‘Papa ne rentre pas à la maison.’

« Quand on a cinq ans, il est presque impossible de bien comprendre que quelqu’un est « parti ».

‘NE PAS RENTRER À LA MAISON’

“Maintenant, il est difficile d’imaginer à quel point il a été difficile pour papa de laisser trois jeunes enfants et sa femme pour aller dans une zone de guerre, en connaissant les risques.

“Et d’après ses lettres et tous les petits bibelots qu’il a renvoyés, il nous a manifestement tellement manqué.”

Les principaux souvenirs de James de son père sont qu’il est un “joker, plein de surprises”.

Il a ajouté : “Je me souviens qu’avant d’aller en Afghanistan, il apparaissait régulièrement à la maison ou à l’école sans prévenir avec un tas de petits cadeaux pour nous.”

Richard a réussi à rentrer chez lui en congé pour le premier anniversaire d’Orla en février 2008 et, de manière poignante, le jour où son corps a été rapatrié à RAF Lyneham, Wilts, cet automne, Orla a fait ses premiers pas.

Elle dit: “Je n’ai jamais connu papa mais j’ai toujours ressenti cette énorme perte, en entendant toutes les histoires sur le farceur qu’il était, à quel point il nous aimait.

« Je porte un coquelicot tous les jours, avec un autre sur mon cartable. Et autour du dimanche du Souvenir, je porte des bracelets et des colliers supplémentaires fabriqués à partir de coquelicots.

“Quand j’avais 11 ans, maman et moi avons choisi un médaillon spécial en forme de cœur pour garder une partie des cendres de papa.

“Il est gravé des mots:” Plus à mes côtés, mais pour toujours dans mon cœur “.

“Comme un coquelicot, je le porte toute l’année et j’enroule ma main autour de lui chaque fois que je me sens seul ou effrayé.

“En grandissant, maman voulait s’assurer que papa ne serait jamais oublié, alors nous nous asseyions ensemble et lisions à tour de rôle des histoires au coucher à l’urne contenant ses cendres.”

Richard a acheté à chacun de ses enfants une boîte en bois sculptée à la main sur un marché en Afghanistan. Ce sont maintenant des boîtes à souvenirs précieuses.

Orla a déclaré: «Je garde ses lettres pour moi là-dedans. Dans l’un d’eux, il a écrit: “Salut Orla, je suis l’homme étrange dont tu as entendu parler appelé papa”.

“J’ai hâte de rentrer bientôt à la maison pour jouer à des jeux avec toi. J’adore papa xxx’.

“Mes souvenirs sont constitués de ces lettres, de photos de nous et d’histoires que j’entends de mes amis et de ma famille.”

Ce sont les amis qu’elle s’est fait grâce aux vacances en résidence et aux événements sociaux organisés par le Forces Children’s Trust qui l’aident vraiment à gérer ses émotions pour son père.

Le Trust – forceschildrenstrust.org.uk – formé en 2004, est le premier organisme de bienfaisance britannique axé sur le soutien aux enfants dont le parent est décédé ou a subi des blessures qui ont changé leur vie alors qu’ils étaient dans nos forces armées.

Orla a déclaré: “Ces autres enfants ont également perdu une maman ou un papa en service, alors ils comprennent, ils savent ce que c’est que de ressentir qu’une partie de vous manque.”

James, qui étudie maintenant l’ingénierie aéronautique à l’université de Sheffield, reçoit des conseils de l’association caritative.

Il a déclaré: “Porter mon coquelicot et voir les autres montrer leur respect – il est si important d’aider non seulement des familles comme la nôtre, mais aussi les dizaines de milliers d’autres familles qui vivent encore avec les retombées.”

L’un d’eux est Mal, qui étudie également l’ingénierie à Sheffield. Il a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT).

Richard et Teresa, une ancienne infirmière, se sont mariés en 2001

Une couronne laissée à la mémoire de Richard

“LE CHAGRIN EST CONSTANT”

Mal a déclaré: «Je me souviens d’être allé voir papa dans son cercueil. James a tenu la main de papa, mais je ne voulais pas.

“Je pense que j’ai enfoui ma tête dans le sable pendant trop longtemps, prétendant que je pouvais faire face à la perte.

“Mais l’année dernière, j’ai eu un accident de voiture, ce qui a déclenché beaucoup d’émotions.

« Porter un coquelicot est une bonne chose à faire mais, comme visiter le banc de maman et papa, cela devrait être une chose toute l’année, pas seulement pendant une semaine.

“Le chagrin et tous les autres problèmes auxquels font face des familles comme la nôtre sont constants.”

Pour Teresa, la douleur ne s’en va jamais.

Les Land Rover comme celui de Richard étaient une cible fréquente des talibans car ils n’étaient que légèrement protégés.

Il y avait eu des appels pour de meilleurs véhicules blindés pour la zone de guerre.

Le major Sebastian Morley, le commandant des troupes SAS britanniques en Afghanistan, a démissionné, accusant le gouvernement de « grossière négligence » face à la mort de ses quatre collègues.

Teresa a déclaré: «Richard a appelé ces véhicules des cercueils mobiles.

“Il a parlé, mais personne n’a écouté. C’est ce qui me met en colère.”

Après sa mort, le personnel de l’hôpital communautaire d’Evesham a nommé une partie de l’unité des blessures mineures la suite Larkin en l’honneur de Richard et a apposé une plaque.

Ses enfants ont suivi ses traces en tant que coureurs, rameurs et randonneurs passionnés.

Ils aiment le coin de beauté paisible qu’il avait l’habitude de visiter.

James a déclaré: «Quand je me sens mal, je m’assois sur le banc et je pense à papa, parfois pendant plus d’une heure.

“Il aurait adoré courir là-bas avec moi, il n’a jamais vu Mal et moi apprendre à faire du vélo.

« On retrouve souvent des couronnes, des bérets, des épingles ou des coquelicots sur le banc, laissés par les anciens collègues SAS de papa.

“C’est génial que tant de gens se souviennent de lui avec émotion – c’était évidemment un homme adorable.”

Richard a un banc à sa mémoire dans un bel endroit à flanc de colline où lui et Teresa aimaient se promener avec leurs jeunes enfants