Nous perdons deux médecins par suicide chaque semaine – il est essentiel que nous nous souvenions d’eux et que nous nous attaquions à cette crise cachée, déclare Adam Kay

SAUVER des vies est un travail quotidien pour de nombreux travailleurs de la santé, mais la pression peut peser lourdement.

De manière dévastatrice, deux membres du personnel médical au Royaume-Uni meurent par suicide chaque semaine, selon la Fondation Laura Hyde – cela comprend des infirmières, des médecins, des ambulanciers paramédicaux et plus encore.

Adam Kay a aidé à lancer un nouveau mémorial aux médecins qui se sont malheureusement suicidés Crédit : Darren Fletcher

L’arbre porte le nom d’un personnage de This Is Going To Hurt Crédit : Darren Fletcher

Pour commémorer la vie perdue de courageux professionnels de la santé, le comédien et ancien médecin Adam Kay a planté un arbre commémoratif à l’hôpital d’Ealing, le premier du genre au Royaume-Uni.

S’adressant au Sun, il a déclaré: “C’est une tragédie impensable. Nous ne parlons pas assez de santé mentale, en particulier au sein de la profession.

“Cet arbre est le tout premier mémorial au Royaume-Uni pour les incroyables médecins qui se sont suicidés. Cela signifie énormément pour moi.

“Je connaissais des gens qui se sont suicidés, et je ne suis pas le seul. La vérité est que si vous parlez à un membre du personnel médical, ils auront tous un lien avec quelqu’un qui s’est suicidé.”

Dans le drame de la BBC This Is Going To Hurt – une adaptation des mémoires à succès d’Adam sur le travail dans le NHS – un arbre a été planté pour marquer la perte d’un médecin qui s’est suicidé.

L’hôpital d’Ealing, où le programme a été filmé, a accepté de planter un mémorial similaire après que les fans ont contacté Adam en disant qu’ils ne pouvaient pas le trouver dans la vraie vie.

Il a été nommé Shruti’s Tree, d’après le personnage de la série.

Adam, qui est juge pour les prix Who Cares Wins de cette année, a ajouté: “Un médecin au Royaume-Uni se suicide toutes les trois semaines. J’espère que nous pourrons nous attendre à un moment où cela ne se produira pas.

“Il y a beaucoup d’organisations caritatives incroyables qui travaillent pour aider à empêcher le suicide de médecins. Je suis fier d’être ici pour le premier mémorial.”

La plantation est soutenue par des organisations caritatives, la Laura Hyde Foundation (LHF) et Doctors in Distress, toutes deux visant à aider les travailleurs de la santé en matière de santé mentale.

Jennie Barnes – qui a créé LHF après que sa nièce Laura, une infirmière A&E, se soit suicidée – pense que le mémorial est un moyen important de sensibiliser aux pressions souvent cachées de la profession.

Contactez les Samaritains Si vous avez été concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, contactez Les Samaritains au 116 123. Ils sont disponibles gratuitement à tout moment. Ou envoyez un e-mail à https://www.samaritans.org/

Elle a déclaré: “J’espère que cela aidera beaucoup plus de membres du personnel de la profession à sentir qu’il n’y a pas de stigmatisation autour de la santé mentale.

“Dans cinq ans, j’aimerais en voir un dans chaque hôpital. Laura était brillante et vive, mais en dessous de tout cela, elle luttait contre le stress au travail.

“Elle a dissimulé à quel point c’était grave avec son rire, alors après sa mort, nous avons voulu faire quelque chose de bien en son nom.”

L’organisme de bienfaisance gère une ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 pour soutenir les médecins en difficulté et participe désormais à la formation d’étudiants infirmiers et médecins afin de les sensibiliser aux pressions lorsqu’ils se qualifient.

L’association caritative Doctors in Distress apporte son soutien aux médecins en difficulté et tente de faire pression pour un changement législatif.

Amandip Sidhu a lancé l’organisation à but non lucratif après que son frère, le Dr Jagdip Sidhu, se soit suicidé parce qu’il se sentait pris au piège et incapable d’échapper à sa souffrance.

Parlant de l’arbre, Amandip a déclaré : “Après avoir perdu mon frère, je voulais faire quelque chose pour essayer d’améliorer la situation.

“Avoir quelque chose comme cet arbre et Adam Kay est absolument phénoménal. Cela donne une plate-forme au problème.”

This Is Going To Hurt s’est terminé avec Shruti qui s’est suicidée à cause du stress au travail Crédit : Document de presse de la BBC

Adam a été rejoint par Jennie et Amandip, qui ont tous deux perdu leur famille par suicide Crédit : Darren Fletcher