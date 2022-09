Nous pensons vraiment que Pixel 7 et Pixel 7 Pro auront Face Unlock

Le déverrouillage par reconnaissance faciale est une fonctionnalité que nous pensions pouvoir intégrer au Pixel 6 et au Pixel 6 Pro à un moment donné au cours de la première année de leur prise en charge. Nous avons vu la fonctionnalité pour la première fois dans les supports marketing avant le lancement des téléphones en octobre dernier, pour être déçus lorsque seul le déverrouillage par empreinte digitale était équipé sur chacun. Depuis, nous avons vu plusieurs rapports de code faisant référence à un déverrouillage pour le Pixel 6 Pro, ce qui nous donne un espoir soutenu qu’il pourrait arriver dans un Pixel Feature Drop. Comme vous le savez, cela ne s’est jamais produit.

Cette semaine, Mishaal Rahman a trouvé des preuves que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont très susceptibles d’avoir tous les deux un déverrouillage du visage. Les appareils sont apparemment apparus dans la console Google Play pour révéler une poignée de spécifications et avec un support déclaré pour “android.hardware.biometrics.face”, qui est le déverrouillage du visage.

Je crois comprendre qu’avec ce support spécifiquement répertorié sur la console Google Play, il serait étrange que la fonctionnalité ne soit pas là. Il semble que nous allons enfin obtenir le déverrouillage du visage, un ajout nécessaire à la sécurité de l’écran de verrouillage compte tenu de la gravité des récents lecteurs d’empreintes digitales intégrés de Google.

Oh, et aussi, les deux Pixel 7 déclarent prendre en charge « android.hardware.biometrics.face », ce qui signifie qu’ils prennent en charge le déverrouillage sécurisé du visage ! pic.twitter.com/vjGdkWgvj9 – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 29 septembre 2022

En ce qui concerne les spécifications révélées dans cette découverte, de Rahman captures d’écran soulignez que le Pixel 7 est répertorié comme ayant 8 Go de RAM et un écran avec une résolution de 2400 × 1080. Pour le Pixel 7 Pro, nous voyons 12 Go de RAM et un écran avec une résolution de 3120×1440.

6 jours d’absence.