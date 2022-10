“Nous pensons que les Ukrainiens ont fait un excellent travail” – Les États-Unis saluent le succès sur le champ de bataille de Lyman

La capture de Lyman par l’Ukraine du contrôle russe est encourageante, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

La région est essentielle à la capacité de la Russie à fournir des troupes.

L’Ukraine a réalisé d’importants gains de bataille au cours de la guerre de sept mois.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a applaudi samedi la prise par l’Ukraine du bastion clé de Lyman à la Russie dans l’est de l’Ukraine, affirmant qu’il s’agissait d’un succès encourageant sur le champ de bataille qui créerait de nouveaux dilemmes pour l’armée russe.

“Absolument, c’est important. Nous sommes très encouragés par ce que nous voyons en ce moment”, a déclaré Austin aux journalistes lors d’une conférence de presse à Hawaï.

La Russie avait utilisé Lyman comme plaque tournante de la logistique et du transport pour ses opérations dans le nord de la région de Donetsk. Sa capture est le plus grand gain de champ de bataille de l’Ukraine depuis une contre-offensive éclair dans la région du nord-est de Kharkiv le mois dernier.

Austin a noté que Lyman était positionné sur les lignes d’approvisionnement que la Russie a utilisées pour pousser ses troupes et son matériel vers le sud et vers l’ouest, alors que le Kremlin presse son invasion de l’Ukraine qui dure depuis plus de sept mois.

“Et sans ces routes, ce sera plus difficile. Cela présente donc une sorte de dilemme pour les Russes à l’avenir”, a déclaré Austin.

Il ajouta:

Et nous pensons que les Ukrainiens ont fait un excellent travail pour y arriver et commencer à occuper la ville.

Les récents succès de l’Ukraine ont exaspéré les alliés de Poutine tels que Ramzan Kadyrov, le chef de la région du sud de la Tchétchénie en Russie, qui a appelé à des “mesures plus drastiques” – pour inclure l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement.

La capture est intervenue juste un jour après que Poutine a proclamé l’annexion de quatre régions ukrainiennes – dont Donetsk, où se trouve Lyman – et les a placées sous le parapluie nucléaire de la Russie.

La proclamation de la domination russe sur 15 % de l’Ukraine a été catégoriquement rejetée par l’Ukraine et les pays occidentaux comme illégale.

Austin n’a pas dit s’il pensait que la capture de Lyman par l’Ukraine pourrait déclencher une escalade russe, bien que les responsables américains aient largement dénoncé la rhétorique nucléaire de la Russie ces derniers jours.

“Ce que cela signifie en termes d’escalade potentielle, je ne spéculerai pas là-dessus. Mais ce que cela signifie pour le champ de bataille, c’est que les Ukrainiens continuent de progresser”, a déclaré Austin.

“Ils continuent de poser des problèmes aux Russes qu’ils devront résoudre. Et encore une fois, nous devons tous être encouragés par ce que nous voyons.”