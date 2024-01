Nous pensons qu’Allied Gaming & Entertainment (NASDAQ : AGAE) peut se permettre de stimuler la croissance de l’entreprise

Ce n’est pas parce qu’une entreprise ne gagne pas d’argent que les actions vont baisser. Par exemple, les sociétés de biotechnologie et d’exploration minière perdent souvent de l’argent pendant des années avant de réussir avec un nouveau traitement ou une découverte de minéraux. Mais si l’histoire vante ces rares succès, ceux qui échouent sont souvent oubliés ; qui se souvient de Pets.com ?

Il faudrait donc Jeux et divertissements alliés (NASDAQ:AGAE) les actionnaires s’inquiètent-ils de sa consommation de trésorerie ? Dans cet article, nous définissons la consommation de trésorerie comme son flux de trésorerie disponible annuel (négatif), qui correspond au montant qu’une entreprise dépense chaque année pour financer sa croissance. Nous commencerons par comparer sa consommation de trésorerie avec ses réserves de trésorerie afin de calculer sa trésorerie.

Quelle est la durée de la trésorerie d’Allied Gaming & Entertainment ?

La trésorerie d’une entreprise est le temps qu’il lui faudrait pour épuiser ses réserves de trésorerie au taux de consommation actuel. En septembre 2023, Allied Gaming & Entertainment disposait de 70 millions de dollars de liquidités et n’avait aucune dette. L’année dernière, l’entreprise a dépensé 7,8 millions de dollars. Cela signifie qu’elle disposait d’une trésorerie d’environ 9,0 ans en septembre 2023. Même s’il ne s’agit là que d’une mesure de la consommation de trésorerie de l’entreprise, l’idée d’une si longue trésorerie nous réchauffe le ventre d’une manière réconfortante. Vous pouvez voir comment son solde de trésorerie a évolué au fil du temps dans l’image ci-dessous.

Dans quelle mesure Allied Gaming & Entertainment se développe-t-il ?

Certains investisseurs pourraient trouver troublant qu’Allied Gaming & Entertainment soit en réalité en augmentant sa consommation de trésorerie, qui a augmenté de 9,3 % l’année dernière. Également inquiétant, les revenus d’exploitation ont en fait diminué de 4,0 % au cours de cette période. Compte tenu de ces deux facteurs, nous ne sommes pas particulièrement enthousiasmés par son profil de croissance. Bien sûr, nous n’avons ici qu’un rapide aperçu des indicateurs de croissance du titre. Ce graphique des bénéfices et des revenus historiques montre comment Allied Gaming & Entertainment développe son activité au fil du temps.

Serait-il difficile pour Allied Gaming & Entertainment de lever plus de liquidités pour sa croissance ?

Bien qu’Allied Gaming & Entertainment semble être dans une assez bonne position, il convient toujours de considérer avec quelle facilité il pourrait lever plus de liquidités, ne serait-ce que pour alimenter une croissance plus rapide. De manière générale, une entreprise cotée peut lever de nouvelles liquidités en émettant des actions ou en s’endettant. Généralement, une entreprise vend elle-même de nouvelles actions pour lever des liquidités et stimuler la croissance. En comparant la consommation annuelle de trésorerie d’une entreprise à sa capitalisation boursière totale, nous pouvons estimer approximativement le nombre d’actions qu’elle devrait émettre pour faire fonctionner l’entreprise pendant un an supplémentaire (au même taux de consommation).

La consommation de trésorerie d’Allied Gaming & Entertainment, qui s’élève à 7,8 millions de dollars américains, représente environ 23 % de sa capitalisation boursière de 34 millions de dollars américains. Il s’agit d’une consommation de trésorerie assez importante, donc si la société devait vendre des actions pour couvrir le coût des opérations d’une autre année, les actionnaires subiraient une dilution coûteuse.

Alors, devrions-nous nous inquiéter de la consommation de liquidités d’Allied Gaming & Entertainment ?

Même si sa consommation de liquidités par rapport à sa capitalisation boursière nous rend un peu nerveux, nous sommes obligés de mentionner que nous pensions que la trésorerie d’Allied Gaming & Entertainment était relativement prometteuse. Même si nous sommes le genre d’investisseurs toujours un peu préoccupés par les risques liés aux sociétés qui brûlent des liquidités, les indicateurs dont nous avons parlé dans cet article nous laissent relativement à l’aise quant à la situation d’Allied Gaming & Entertainment. En analysant les risques en profondeur, nous avons identifié 2 panneaux d’avertissement pour Allied Gaming & Entertainment dont vous devez être conscient avant d’investir.

