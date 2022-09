“Nous pensions tous qu’il était possédé”, dit un garçon qui a été témoin d’un exorcisme en Saskatchewan. Camp biblique

Alors que les parents de Parker Bond le ramenaient chez lui depuis le camp biblique de Redberry dans l’obscurité de minuit, le garçon de 14 ans n’arrêtait pas de répéter la phrase : “Jésus est le seigneur. Jésus est le seigneur. Jésus est le seigneur.”

Parker et les autres garçons de sa cabane de camp venaient d’être soumis à un exorcisme. Ils étaient tellement terrifiés qu’ils ont appelé leurs parents pour les secourir.

Mais les garçons n’avaient pas peur de l’employé du camp qui criait et dessinait des croix dans l’eau sur le front d’un garçon, ni des membres du personnel qui étaient présents. Parker a dit que lui et les autres garçons voulaient échapper aux démons qui s’étaient infiltrés dans le camp.

“Tout était réel… nous pensions tous qu’il était possédé par plusieurs démons différents”, a déclaré Parker à propos de l’exorcisme du 13 juillet.

“Ils ont dit que c’était un point chaud spirituel. C’est pourquoi il y avait eu toute cette activité démoniaque là-bas.”

Parker et sa mère, Marci, ont accepté une entrevue avec CBC News mercredi après-midi. Cela faisait suite à deux jours de conversations avec la famille sur la meilleure façon de permettre à Parker de partager son histoire. Marci Bond était présente en tout temps lors de l’entrevue à l’intérieur de leur maison juste à l’ouest de Saskatoon.

Parker et sa mère disent que l’exorcisme a été traumatisant. Ils sont également en colère contre les quatre jours d’endoctrinement, de privation de sommeil et d’épuisement qui y ont conduit, et que cela semble avoir été promu, ou du moins sanctionné, par plusieurs hauts responsables du camp de Redberry, disent-ils.

“En tant que parent, c’est assez effrayant que vous déposiez votre enfant un dimanche, il a un ensemble de pensées et de croyances. Vous le récupérez mercredi et ce n’est pas le même enfant”, a déclaré Marci.

CBC a demandé des entrevues avec Carlos Doerksen, l’homme qui a pratiqué l’exorcisme, ainsi qu’avec le directeur exécutif de Redberry, Roland Thiessen, et le président du conseil d’administration, Wayne Dick. Aucun d’entre eux n’a renvoyé les demandes d’entrevue.

Dick avait précédemment déclaré que le camp prenait l’incident au sérieux et enquêtait.

Le Redberry Bible Camp est situé au nord de Saskatoon. (Don Somers/CBC)

L’homme qui a pratiqué l’exorcisme se dit “apôtre”

Parker Bond a participé au Redberry Bible Camp en 2019 et attendait avec impatience sa première expérience de camp depuis l’assouplissement des restrictions COVID-19.

Il est arrivé au camp, l’un des plus anciens du Canada, avec des dizaines d’autres enfants le 10 juillet. Les conférences de fin de soirée de plusieurs heures sur le fait d’être un “vrai chrétien” et les signes de “possession démoniaque” ont commencé immédiatement à partir de l’homme placé responsable de leur cabine, Carlos Doerksen.

Carlos Doerksen, à droite, le conseiller d’une cabane de garçons au Redberry Bible Camp, a exécuté un exorcisme sur un garçon qui était apparemment en détresse médicale. (site Web du camp biblique de Redberry)

Inconnu des parents, Doerksen avait des antécédents récents de pornographie et de toxicomanie, de violence domestique et de licenciement de son ancien travail de conseiller de camp, tous détaillés sur la propre page Facebook de Doerksen. Le jeune homme de 24 ans a déclaré que Jésus l’avait sauvé il y a deux ans et se décrit maintenant comme un “apôtre” qui peut parler directement à Dieu.

On a dit aux garçons de surveiller constamment les signes de possession démoniaque, qui comprenaient des lumières scintillantes, certaines émissions de télévision “diaboliques” ou même de légers sentiments de colère, a déclaré Doerksen.

Ils écoutaient Doerksen jusqu’à 5 heures du matin CST, dormaient un peu, puis partaient pour une journée complète d’activités de plein air.

“Il faisait chaud cette semaine-là”, a déclaré Parker.

Parker a déclaré que mercredi, les démons étaient le seul sujet de conversation dans la cabine. Ils étaient tous anxieux et constamment à l’affût.

L’exorcisme du mercredi soir n’était pas le premier exécuté dans leur cabine, a déclaré Parker. Ce même matin, un garçon a admis qu’il avait joué avec une planche Ouija. Carlos a exécuté un court exorcisme sur le garçon, criant et parlant en langues avant de déclarer le démon purgé, a déclaré Parker.

Après leur retour à la cabine mercredi soir, Doerksen leur a dit qu’un vide est laissé à l’intérieur de quelqu’un lorsqu’un démon est banni. Ce vide doit être rempli de bonté, sinon sept démons reviendront rapidement, a déclaré Parker.

À un moment donné, un garçon s’est effondré sur le sol de la cabine, a déclaré Parker. C’est alors que Doerksen a commencé un autre exorcisme. Il était environ 22 heures. Parker a déclaré que tous les garçons se recroquevillaient en silence dans leurs sacs de couchage.

“Il avait un pot d’eau. Il se tamponnait un peu les doigts et mettait une croix sur le front de l’enfant, puis il a commencé à parler en langues et à dire des choses comme : ‘Esprit sale, quitte ce vaisseau ! de Jésus, quitte ce garçon ! Il alternait entre parler en langues et ordonner aux démons de partir”, a déclaré Parker.

Regardez Parker décrire l’exorcisme : Saskatchewan. un garçon décrit l’exorcisme dont il a été témoin dans une cabane au camp biblique Parker Bond décrit l’exorcisme dont il a été témoin dans la cabane où il séjournait au Redberry Bible Camp au nord de Saskatoon.

Parker a dit qu’il ne voulait pas être là, mais qu’il est resté parce qu’il ne voulait pas que le démon s’échappe.

Parker a déclaré que le directeur exécutif de Redberry, Roland Thiessen, est finalement entré dans la cabine et a vu ce qui se passait, mais n’a pas essayé de l’arrêter. Il a dit que Thiessen a regardé pendant environ 10 minutes avant de retirer certains des garçons les plus terrifiés, dont Parker.

Marci Bond dit que le directeur exécutif du Redberry Bible Camp, Roland Thiessen, à gauche, lui a dit que le camp était “vraiment chanceux cette année d’avoir un leader avec un don spécial de Dieu”. (site Web du camp biblique de Redberry)

Les garçons ont été emmenés dans le bâtiment principal du camp, où ils ont été autorisés à appeler leurs parents pour qu’ils viennent les chercher.

“[Parker] pouvait à peine parler », a déclaré Marci.

“‘Je sais que ça va être très difficile à comprendre pour toi.… J’ai vu un exorcisme ce soir et je veux rentrer à la maison.’ Vous savez, vous ne vous attendez pas à ce que ces mots sortent de la bouche de votre enfant.

“Il a dit : ‘Le gamin, ce garçon avait des démons en lui, maman.'”

Le garçon voit maintenant qu’il a été trompé

Marci et son mari sont arrivés immédiatement et ont été accueillis par Thiessen. Elle a dit que Thiessen lui avait dit qu’ils étaient “vraiment chanceux cette année d’avoir un leader avec un don spécial de Dieu. Il peut parler à Dieu, et Dieu lui répond.”

Marci a dit qu’elle était choquée et a fait sortir son fils de Redberry aussi vite que possible.

Parker n’arrêtait pas de répéter la phrase “Jésus est le seigneur” pour empêcher le démon de les suivre chez eux, a-t-il déclaré. Quand ils sont entrés dans la maison à 2 heures du matin, Parker ne voulait pas s’endormir avant d’avoir dit une série de prières dans sa chambre pour la protéger des démons.

Parker Bond se tient dans sa chambre. Il dit que lorsqu’il est rentré du camp pour la première fois, il ne pouvait pas dormir jusqu’à ce qu’il dise des prières pour protéger sa chambre des démons. Il sait maintenant qu’il s’est trompé. (Jason Warick/CBC)

Marci, Parker et d’autres familles ont fait des déclarations à la GRC. Cette semaine, la GRC a annoncé que l’enquête était close et qu’aucune accusation ne serait portée.

Parker a dit que c’était une erreur. Il a demandé comment la police pouvait arrêter d’enquêter alors que des informations continuaient de sortir.

La Saskatchewan Camps Association, un organisme d’accréditation volontaire, a envoyé une déclaration mercredi à CBC News disant qu’elle est “attristée” d’apprendre les événements à Redberry. Il lance une «révision», mais pour le moment, Redberry reste un membre pleinement accrédité.

Dans une vidéo YouTube publiée par Doerksen plus tôt ce mois-ci, Doerksen admet avoir mené une “délivrance” sur un garçon qui s’est effondré et a ensuite eu des convulsions sur le sol.

“J’ai une pièce pleine de garçons qui sont absolument terrifiés … ils se recroquevillent sous leurs couvertures”, a déclaré Doerksen dans la vidéo.

Doerksen a déclaré qu’il avait réussi à chasser plusieurs démons du garçon. Les parents disent qu’il a distribué des cartes de visite afin que les garçons puissent rester en contact si les démons revenaient.

Après avoir exécuté l’exorcisme, Carlos Doerksen a remis cette carte de visite aux enfants présents. (Soumis par Marci Bond)

Marci a déclaré que le problème est bien plus profond que Doerksen. Elle a dit que Thiessen, le président du conseil d’administration Wayne Dick et d’autres justifient et tolèrent ce qui s’est passé là-bas, et que cela ne peut pas continuer.

Les parents disent que certains des garçons continuent de souffrir de délires et de paranoïa.

Parker a dit qu’il avait parlé à ses parents et à d’autres dans les semaines qui ont suivi l’exorcisme, et voit maintenant qu’il a été trompé.

Regardez Parker parler de ce qu’il ressent maintenant : Saskatchewan. un garçon qui a été témoin d’un exorcisme dit qu’il sait maintenant qu’il a été trompé En regardant en arrière des semaines plus tard, Parker Bond dit qu’il sait maintenant que les choses qu’on lui a dites au Redberry Bible Camp n’étaient pas vraies. Il dit qu’il est en colère que le camp et ses dirigeants aient laissé l’exorcisme dont il a été témoin se produire.

La semaine dernière, afin de faire face à ses peurs, il a participé à un autre camp près de Christopher Lake et a déclaré que c’était une expérience formidable. Il a dit qu’il était ravi de commencer son premier jour de lycée jeudi.

Parker a dit qu’il s’exprimait parce qu’il ne voulait pas que cela arrive à d’autres enfants. Il veut que la police, l’association des camps, les régulateurs gouvernementaux et toute personne associée à Redberry fassent leur travail et assurent la sécurité des enfants.

“Je suis en colère que cela se soit produit et que cela ait été autorisé à se produire.”