« Nous pensions tous que nous allions mourir » : le sauvetage de 600 personnes en Méditerranée | Nouvelles du monde

Le soleil tape sur nous. Je transpire et il y a du bruit sous tous les angles. Deux moteurs marins vrombissent derrière moi, brassant l’eau de la Méditerranée.

On sent le sel, mais aussi le plastique de notre bateau, réchauffé par le début d’après-midi. Ciel sans nuages. J’entends des cris, des cris, et aussi des mots de remerciements.

Devant nous – peint d’un bleu riche – se trouve un bateau de pêche désespérément délabré qui grouille de monde. Entassés sur le pont, scrutant par chaque interstice, se perchant de chaque point de vue.

Le bateau a quitté le port libyen de Tobrouk bondé de centaines de personnes et s’est dirigé vers l’Italie. Il y a environ un jour, la nourriture et l’eau venant à manquer, le capitaine est parti dans la nuit, abandonnant ses passagers à un sort incertain. Aucun d’eux ne savait comment contrôler le navire, ou comment naviguer.

Ce sont les passagers que nous sauvons maintenant. Principalement des Égyptiens, mais avec des groupes de Bangladais, de Syriens et de Pakistanais, entre autres nationalités. Ils descendent du bateau de pêche et descendent sur le RIB – l’acronyme universellement utilisé pour un bateau pneumatique rigide.

Mon travail consiste essentiellement à les amener à s’asseoir et à rester relativement immobiles, afin que le bateau ne soit pas déséquilibré.

Certaines de ces personnes exultent, mais la plupart semblent épuisées. Quelques-uns sont clairement très malades.

J’aide une femme qui se retourne et s’évanouit tout simplement dans mes bras. Le médecin à bord, un infirmier belge du nom de Simon, lui jette un rapide coup d’œil et m’assure qu’elle va bien. Il a raison. Elle est tout simplement dépassée.

Un petit garçon est transporté du bateau de pêche en panne sur la côte qui les ramènera aux Geo Barents



Et maintenant, presque sorti de nulle part, un homme d’âge moyen dans une veste d’une chaleur discordante m’attrape et m’embrasse sur les deux joues. Je peux sentir son chaume et l’entendre marmonner « merci ». Je souris, puis lui demande de s’asseoir dans le bateau.

Ça se remplit. Finalement, le chef de l’équipe du bateau, un Argentin appelé Juan, donnera le signal et nous reculerons et accélérerons les passagers jusqu’à la présence imminente du Geo Barents, le navire de sauvetage de 80 m de long dirigé par l’association caritative Médecins sans Frontières (MSF). Dans quelques heures, il ressemblera moins à un navire qu’à un camp de réfugiés flottant.

Les Geo Barents n’ont jamais été censés faire des choses comme ça. Il a été construit comme un navire d’études océanographiques, c’est pourquoi il y a encore d’énormes bobines de câble sur l’un des ponts, ainsi qu’une « salle sismique ».

Qu’est-ce que le vaisseau de sauvetage Geo Barents ?



Mais MSF voulait louer un bateau pour lancer des missions de sauvetage en Méditerranée et le Geo Barents était disponible et faisait l’affaire. Il y a de la place pour le lancement des deux semi-rigides et des portes qui peuvent être ouvertes pour aider les migrants à remonter.

Il y a une capacité de stockage pour les vêtements, la nourriture, l’eau, les fournitures médicales, la literie et les centaines d’autres choses nécessaires pour faire avancer les gens.

Et il y a de l’espace, ce qui est tout aussi bien. C’est la 30e fois que le Geo Barents prend la mer pour le compte de MSF, et son précédent record était de 440 personnes secourues lors de la mission numéro 25.

Ce record est en train d’être très confortablement battu – un total de 606 personnes seront retirées du bateau de pêche et amenées à Geo Barents. L’espace, la denrée précieuse, s’épuisera rapidement.

La plus grande partie est réservée aux hommes, qui constituent la majorité des personnes secourues. A l’étage se trouvent les mineurs et aussi le nombre relativement restreint de femmes.

Plus d’une centaine de mineurs ont été secourus du bateau. Certains sont très petits – j’ai vu un petit bébé être amené sur un bateau de sauvetage, passé avec précaution à sa mère – et il y a des tout-petits craintifs, qui ont pleuré sur le bateau et sont maintenant assis sur le Geo Barents, les yeux ouverts et bouleversés.

Il y a aussi une femme enceinte qui a été soigneusement aidée après son sauvetage. Une fois auparavant, un bébé est né sur le Geo Barents et il y a une sage-femme à bord. La plupart des enfants sont ici avec un ou plusieurs parents et, alors que nous terminons l’un des trajets entre l’épave et le bateau de sauvetage, un homme me demande de prendre une photo de lui et de son petit enfant. L’homme a l’air heureux ; l’enfant stupéfait.

La nourriture est distribuée une fois par jour – un sac contenant des rations d’urgence et des repas qui peuvent être réchauffés en ajoutant de l’eau et en pressant le paquet.

Un jeune homme blessé est soulevé sur le Geo Barents



Nous rencontrons Hamdi et Assad, des Égyptiens qui se sont rencontrés en Libye et sont devenus des amis proches. Ils brossent un tableau désespéré de la vie à bord du bateau.

« J’étais inquiet pour le bateau dans les 30 minutes suivant mon embarquement. Nous pensions tous qu’il serait plus grand et plus sûr qu’il ne l’était. Lorsque nous sommes partis pour la première fois, il y avait encore plus de personnes à bord – 750 peut-être – mais le capitaine a dit que nous allions couler. Alors environ 150 personnes sont descendues, puis nous sommes partis.

Il dit qu’il y a eu des problèmes avec le moteur, puis le navire – désespérément déséquilibré en raison de la surpopulation – a failli être renversé par de grosses vagues. Et puis, au milieu de tout cela, le capitaine a disparu, ayant apparemment abandonné son navire et ses passagers en sautant sur un autre bateau au milieu de la nuit.

Un membre de MSF montre comment préparer une ration MRE (Meal Ready to Eat)



« Nous pensions tous que nous allions mourir », a déclaré Hamdi, et Assad hoche la tête à ses côtés. « Nous n’avions pas d’eau, la seule nourriture qui nous restait était en train de pourrir, les gens étaient malades à cause du soleil, ou du froid, ou de l’eau de mer, ou d’être entassés, et personne ne savait comment diriger le bateau. J’étais sûr que nous voudrait mourir. » Il me sourit. « Alors maintenant, j’ai l’impression qu’on m’a donné une autre vie. »

Il dit que les passagers ne savaient pas ce qui se passait lorsqu’ils ont été approchés pour la première fois par un bateau. Ils pensaient qu’il pouvait s’agir de ravisseurs ou de pirates. En fait, ce sont les garde-côtes italiens qui ont évalué la situation, ont constaté qu’elle était sombre mais récupérable et ont appelé le Geo Barents à proximité pour lui demander de retirer tous les passagers du bateau de pêche en détresse.

Les choses ne sont pas toujours aussi harmonieuses entre le bateau et les autorités. Le Geo Barents, ainsi que d’autres bateaux de sauvetage caritatifs, a été critiqué par le gouvernement italien, qui prétend qu’il encourage les migrants à tenter de traverser la Méditerranée, sachant qu’il y aura un bateau pour les aider en cours de route.

Trois personnes montrent comment elles ont dû rester assises pendant des jours dans le bateau de pêche



La réalité est que le passage de la Méditerranée est la route migratoire la plus dangereuse au monde, avec déjà environ 1 000 morts cette année. Mais le débat politique autour de la migration est aussi féroce en Italie que dans de nombreux autres pays européens. En Grande-Bretagne, la politique migratoire se concentre sur les petits bateaux ; en Italie, les ministres parlent de gros navires, comme le Geo Barents.

Les personnes à bord ignorent les critiques, soulignant que les garde-côtes sauvent beaucoup plus de migrants qu’eux. Mais la tension est également claire – plus tôt cette année, le Geo Barents a été confiné au port et condamné à une amende après que les responsables ont noté ce qu’ils ont qualifié d’erreur administrative. MSF soupçonne que son travail est délibérément perturbé.

En mer, les derniers migrants sont débarqués du bateau de pêche. Le défi logistique de s’occuper d’eux est énorme – la nourriture, l’eau, la literie, les toilettes, l’abri, les vêtements, les articles de toilette et les soins médicaux sont offerts. Partout où vous regardez, il y a des gens qui dorment, parlent, rient et mangent dans un rayon de quelques mètres carrés. Le sentiment de soulagement suscité par leur sauvetage ne semble pas s’être dissipé.

Nous sommes donc repartis vers l’Italie, pour déposer ces 606 personnes et les remettre entre les mains des autorités italiennes. Le Geo Barents sera nettoyé et chargé de nouvelles fournitures, puis il repartira en mer. Un phare de bonne volonté humanitaire dans l’esprit des uns, un aimant à controverse dans l’opinion des autres.