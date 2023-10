Les passagers d’un vol qui a dérapé pendant la tempête Babet ont cru qu’ils étaient foutus lorsque les freins ont lâché.

Malcolm Fell rentrait de Corfou après une croisière avec sa femme Marion, 70 ans, alors que la pluie s’abattait sur l’aéroport de Leeds Bradford.

Malcolm Fell et sa femme Marion pensaient qu’ils allaient mourir lorsque leur vol TUI a dérapé hors de la piste à l’aéroport de Leeds Bradford. Crédit : Fourni

L’avion a fait de l’aquaplaning le long de la piste avant de s’enfoncer dans le bord marécageux. Crédit : X

Le Boeing 737-800 s’est écrasé dans la zone marécageuse et a éclaboussé les ailes dans la boue. Crédit : @cat_cutmore

Elle l’a averti de se préparer alors que le jet TUI faisait de l’aquaplaning le long de la piste et lui a dit : « Nous n’allons pas faire celui-ci ».

Malcolm, 71 ans, a déclaré au Sun : « C’était terrifiant, ça a effrayé tout le monde.

« L’avion a fait un aquaplanage sur la piste à cause de la quantité d’eau stagnante.

« Les freins ne semblaient rien faire.

« Il ne restait plus beaucoup de piste et je pense que le pilote a pris la décision de virer dans l’herbe. »

Le Boeing 737-800 s’est enfoncé dans la zone marécageuse, éclaboussant les ailes dans la boue, avant de s’arrêter en dérapage vendredi après-midi.

« Le sol était si mou qu’il a juste enterré l’avion », a déclaré Malcolm, de Dalton-in-Furness, Cumbria.

Mais le retraité a raconté que les passagers du vol étaient restés « très, très calmes ».

Il a ajouté : « Nous voyageons régulièrement, mais ce n’était que par la grâce de Dieu.

« C’était le moment le plus effrayant que nous ayons jamais vécu, sans l’ombre d’un doute. »

La tempête Babet a fait trois morts depuis vendredi, des pluies « sans précédent » ayant entraîné l’évacuation de villes entières.

John Gillan, un père de 56 ans, est décédé vendredi lorsqu’un arbre a heurté son véhicule à Angus, en Écosse.

Jeudi, les flics ont confirmé que le corps d’une femme de 57 ans avait été retrouvé dans une rivière également à Angus – où une alerte météo rouge est en vigueur.

Et un homme dans la soixantaine est décédé vendredi après avoir été pris dans les eaux de crue à Cloebury Mortimer, dans le Shropshire.

Cela survient alors que 30 personnes ont été secourues de leur domicile dans la région de Brampton à Chesterfield, dans le Derbyshire, au milieu de la tempête.

Les eaux de la rivière Hipper ont commencé à monter vers 8 heures du matin, ont déclaré des habitants à la BBC, et pourraient menacer 400 propriétés de la ville.

Mais les Britanniques ont été avertis que « les pires impacts sont encore à venir », alors que les autorités ont exhorté la population à faire attention au milieu des averses torrentielles.

Un avertissement météo rouge concernant la pluie reste en vigueur dans l’est de l’Écosse pendant 24 heures, à compter de minuit samedi.

Un porte-parole de TUI UK&I a déclaré : « Nous souhaitons présenter nos excuses à toutes les personnes touchées par la fermeture de l’aéroport de Leeds Bradford le vendredi 20 octobre à la suite d’un incident survenu peu après l’atterrissage du TOM3551 en provenance de Corfou.

« La sécurité de nos clients et de notre équipage est notre priorité numéro un et nous pouvons confirmer qu’aucun blessé n’a été signalé et que tous les passagers ont débarqué de l’avion par les marches.

« Tous les bagages ont désormais été retirés de l’avion et nos équipes sont disponibles pour accompagner les clients dans la suite de leur voyage, et nous continuerons à offrir toute l’assistance nécessaire.

« Les clients de TUI qui doivent partir en vacances aujourd’hui seront désormais conduits à l’aéroport de Manchester, où un avion est prêt à les emmener en vacances comme prévu. Les clients qui doivent voyager demain seront contactés directement, les vols étant toujours prévus.

« TUI Airways assiste désormais pleinement l’AAIB dans son enquête. »

Les passagers d’un vol qui a dérapé pendant la tempête Babet pensaient qu’ils allaient mourir en cas de défaillance des freins. Crédit : Fourni

Les eaux de crue entourent les voitures et les maisons le long de Heron Rise, Dundee Crédit : Lesley Martin

L’avertissement météo rouge a été prolongé en Écosse jusqu’à 23 h 59 samedi. Crédit : Twitter / @AberdeenshireCouncil