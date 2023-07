Nous passons en revue les applications de l’appareil photo sur le Sony Xperia 1 V

Sony a déployé beaucoup d’efforts pour créer des applications de création de contenu de qualité professionnelle pour ses téléphones phares Xperia. Le dernier Xperia 1 V en a trois – Photo Pro, Video Pro et Cinema Pro – qui libèrent le potentiel du système d’imagerie du téléphone.

Vous pouvez accéder à la technologie directement issue de la division dédiée aux appareils photo de Sony, comme la prise de vue en rafale avancée avec suivi du sujet et mise au point automatique avancée. En vidéo, vous pouvez choisir le profil Cinetone plus plat de Sony, qui peut être adapté à votre style spécifique.

Nous approfondissons les trois applications et ce qui est possible avec elles et la combinaison Xperia 1 V. Regardez la vidéo complète.