Kate Bingham, chef du groupe de travail britannique sur les vaccins, a déclaré que c’était son « instinct » que les vacances d’été reviendraient sur les cartes l’année prochaine et que la distanciation sociale pourrait être abandonnée

Les vacances d’été seront de retour sur les cartes l’année prochaine et la distanciation sociale pourrait être supprimée, a suggéré ce matin le tsar britannique du vaccin.

Interrogée sur le moment où la vie pourrait revenir à la normale, Kate Bingham, responsable du groupe de travail britannique sur les vaccins, a déclaré que c’était son « instinct » que « nous partirions tous en vacances d’été ».

Elle espère que les Britanniques âgés et vulnérables seront tous vaccinés contre le coronavirus d’ici là, ce qui pourrait signifier la fin des règles de verrouillage draconiennes.

Mme Bingham a averti que Covid-19 était là pour rester pour toujours.Les gens devront donc maintenir une hygiène raisonnable et continuer à se laver les mains régulièrement. Mais elle a déclaré que le pays serait dans un «bien meilleur endroit» d’ici l’été.

Le NHS a lancé ce matin la plus grande campagne de vaccination de l’histoire britannique dans 50 sites hospitaliers, avec environ 5000 personnes devant être inculquées aujourd’hui.

Le vaccin Covid-19 de Pfizer est en cours de déploiement pour les plus de 80 ans, le personnel vulnérable et de première ligne des hôpitaux et des maisons de soins dans cet ordre au cours des semaines et des mois à venir.

Mme Bingham a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Mon instinct est que nous partirons tous en vacances d’été.

Il est probable que les personnes les plus à risque seront vaccinées jusqu’en avril, puis le JCVI et le ministère de la Santé examineront ensuite comment élargir les vaccinations à d’autres adultes.

«Je pense que d’ici l’été, nous devrions être dans un bien meilleur endroit pour monter dans les avions. Je ne pense pas que nous allons jamais nous éloigner de ce virus – nous allons donc devoir maintenir une bonne hygiène et nous laver les mains, etc.

« Je voudrais que ce vaccin soit aussi courant qu’un vaccin antigrippal annuel et que nous le gérions plutôt que de nous laisser incliner par lui. »

Le moment où Margaret Keenan, 90 ans, est devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry, administré par l’infirmière May Parsons, au début du plus grand programme de vaccination jamais réalisé dans l’histoire du Royaume-Uni

Margaret Keenan, qui aura 91 ans la semaine prochaine, a été la première personne au monde à recevoir le jab Pfizer depuis qu’il a été approuvé par le régulateur britannique – l’appelant « le meilleur cadeau d’anniversaire précoce que je puisse souhaiter » après s’être auto-isolé seul depuis mars. .

Incroyablement, le prochain à avoir reçu le jab était William Shakespeare, 81 ans, près de Stratford-upon-Avon, dans le Warwickshire, qui semblait si détendu que beaucoup ont plaisanté que pour lui, être la deuxième personne au monde à être vaccinée était « beaucoup de bruit à propos de rien’.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, s’est dit ému en regardant Mme Keenan recevoir le coup ce matin après une sombre 2020, et a pleuré sur Good Morning Britain alors que M. Shakespeare saluait le coup « révolutionnaire » qui « commencera à changer nos vies ».

M. Hancock a essuyé ses larmes en disant à Piers Morgan et Susanna Reid: « Ce fut une année si difficile pour tant de gens et William Shakespeare dit simplement pour tout le monde que nous pouvons vivre notre vie ».

Mais dans un sombre avertissement pour la Grande-Bretagne, il a ajouté: « Il reste encore quelques mois, j’ai toujours cette inquiétude de ne pas pouvoir faire sauter maintenant Piers, nous devons encore fournir le vaccin à des millions de personnes, alors nous devons continuer à respecter les règles, il y a tellement de travail à faire dans ce domaine – cela me rend fier d’être britannique ».

LISTE DES 50 CENTRES HOSPITALIERS DE LA PREMIÈRE VAGUE DU PROGRAMME DE VACCIN CONTRE LE COVID-19 Trust de la Fondation NHS du centre et du sud de l’Essex

Hôpital universitaire de Milton Keynes NHS Foundation Trust

East Suffolk et North Essex NHS Foundation Trust

North West Anglia NHS Foundation Trust

Hôpitaux universitaires James Paget NHS Foundation Trust

Hôpitaux universitaires de Norfolk et Norwich NHS Foundation Trust

Hôpital universitaire de Cambridge NHS Foundation Trust

East and North Hertfordshire NHS Trust

Royal Free London NHS Foundation Trust

Guy’s and St Thomas ‘NHS Foundation Trust

Croydon Health Services NHS Trust

Hôpitaux universitaires de St George NHS Foundation Trust

King’s College Hospital NHS Foundation Trust – Denmark Hill

King’s College Hospital NHS Foundation Trust – Hôpital universitaire Princess Royal

Walsall Healthcare NHS Trust

Chesterfield Royal Hospital NHS Foundation Trust

Sherwood Forest Hospitals NHS Foundation Trust

Hôpitaux universitaires Coventry et Warwickshire NHS Trust

Hôpital Royal Stoke

Northampton General Hospital NHS Trust

Hôpitaux universitaires de Derby et Burton NHS Foundation Trust

United Lincolnshire Hospitals NHS Trust

Hôpitaux universitaires de Nottingham NHS Trust

Hôpital Shrewsbury et Telford NHS Trust

Hôpitaux d’enseignement de Sheffield NHS Foundation Trust

North Cumbria Integrated Care NHS Foundation Trust

Hôpitaux universitaires de Hull NHS Trust

Le Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust

Hôpitaux d’enseignement de Leeds NHS Trust

South Tees NHS Trust

Hôpital universitaire de Wirral

Hôpitaux universitaires de Liverpool NHS Foundation Trust

Comtesse de Chester Hospital NHS Foundation Trust

Salford Royal NHS Foundation Trust

Stockport NHS Foundation Trust

Hôpital universitaire de Blackpool

Fiducie de l’hôpital universitaire du Lancashire

Frimley Health NHS Foundation Trust – Hôpital de Wexham Park

Hôpitaux universitaires d’Oxford NHS Foundation Trust

East Kent Hospitals NHS Foundation Trust – William Harvey Hospital

Hôpitaux universitaires de Brighton et Sussex NHS Trust – Royal Sussex County Hospital

Fiducie des hôpitaux universitaires de Portsmouth

Trust Royal Surrey NHS Foundation

Hôpital du district de Yeovil NHS Foundation Trust

Dorset County Hospital NHS Foundation Trust

Hôpitaux royaux de Cornwall NHS Trust

Hôpitaux universitaires Plymouth NHS Trust

Great Western Hospitals NHS Foundation Trust

Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust

North Bristol NHS Trust

À 6 h 30, vêtue d’un t-shirt bleu vif « Joyeux Noël », Mme Keenan, connue sous le nom de « Maggie » par ses amis et sa famille, pouvait être vue souriant sous son masque alors que l’infirmière May Parsons de l’hôpital universitaire de Coventry et du Warwickshire lui avait injecté le médicament qui sauve des vies.

Mme Keenan, ancienne bijoutière qui a pris sa retraite il y a seulement quatre ans, a une fille, un fils et quatre petits-enfants. Elle a déclaré: « Je me sens tellement privilégiée d’être la première personne vaccinée contre Covid-19, c’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter car cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis le nouvel an suivant. être seul pendant la majeure partie de l’année. Je ne peux pas remercier assez May et le personnel du NHS qui m’ont énormément soigné, et mon conseil à quiconque a offert le vaccin est de le prendre – si je peux l’avoir à 90 ans, vous pouvez l’avoir aussi.

Dans un premier pas mondial, que les chefs du NHS espèrent marquer le « premier pas sur le chemin du retour à la normalité », des milliers de Britanniques retrousseront aujourd’hui leurs manches et prendront une photo du nouveau jab Pfizer, qui est efficace à 95%.

Le Premier ministre Boris Johnson a tweeté: « Aujourd’hui, les premières vaccinations au Royaume-Uni contre le COVID-19 commencent. Merci à notre NHS, à tous les scientifiques qui ont travaillé si dur pour développer ce vaccin, à tous les volontaires et à tous ceux qui ont suivi les règles pour protéger les autres. Nous allons battre cela ensemble ».

Maggie Keenan, originaire d’Enniskillen, en Irlande du Nord, mais vivant à Coventry depuis plus de 60 ans, a décrit le moment où elle a été vaccinée, en première mondiale, à 6 h 31.

«C’était bien – je n’étais pas du tout nerveuse», a déclaré la mère de deux enfants.

Mme Keenan a déclaré qu’elle attendait avec impatience un « peu de repos » avant sa sortie prévue, dès mercredi.

Elle planifie maintenant une petite réunion de famille pour Noël et son anniversaire la semaine prochaine, après les festivités marquantes de l’année dernière.

Plus tôt, parlant à l’agence de presse PA en attendant son injection de l’infirmière May Parsons, elle a plaisanté en espérant un voyage à la «Barbade».

Elle a ajouté: « Je ne peux pas remercier assez May et le personnel du NHS qui m’ont énormément soigné, et mon conseil à quiconque a proposé le vaccin est de le prendre – si je peux l’avoir à 90 ans, vous pouvez l’avoir aussi. ‘

Mme Keenan faisait partie des 100 personnes sur le point de recevoir le vaccin, qui est arrivé dans un conteneur isotherme quelques minutes avant l’inoculation.

Il a dû être manipulé avec soin selon des contrôles cliniques stricts.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait d’être la première en ligne pour le jab, elle a déclaré: « Cela n’a pas encore coulé », ajoutant qu’elle pensait initialement que le personnel la tenait.

La grand-mère de quatre enfants a déclaré qu’elle « pensait que c’était une blague pour commencer » et a déclaré: « Je ne pouvais pas y croire.

«Je suis heureux que ce soit arrivé et maintenant je l’ai fait.

« Pour le moment, je ne sais pas ce que je ressens, tellement étrange et vraiment merveilleux », a-t-elle ajouté.

«C’est pour une bonne cause et je suis tellement heureux de l’avoir fait.

Mme Keenan a déclaré qu’elle n’avait « jamais » pensé qu’elle serait la première personne à recevoir le vaccin dans le cadre du déploiement national.

«C’est une maladie terrible, donc nous voulons nous en débarrasser, donc tout ce qui aide est un bonus, n’est-ce pas vraiment? dit-elle.

Elle a dit à ceux qui doutaient peut-être de se faire vacciner: « Je dis allez-y, car c’est gratuit et c’est la meilleure chose qui soit jamais arrivée.

‘Fonce. Si je peux le faire; eh bien, vous aussi, dit-elle.

Même si elle ne connaissait personne personnellement qui avait été touchée, Mme Keenan a déclaré qu’elle et sa famille avaient « respecté les règles et que nous avons notre propre petite bulle maintenant ».

Commentant l’effet de la pandémie mondiale, elle a déclaré: « (C’est) terrible ce que cela a fait aux gens, c’est si soudain et si dévastateur de voir ce qu’ils traversent, vraiment. »

Elle a ensuite été ramenée dans sa salle, où le personnel infirmier a formé une garde d’honneur, applaudissant et applaudissant Mme Keenan, visiblement émue par ce geste.

Mme Keenan a déclaré: «J’ai hâte à Noël.

«Je ne pensais pas rentrer si tôt de l’hôpital à la maison.

« Je passe Noël avec quatre membres de ma famille et ensuite nous verrons ce qui se passera pour la nouvelle année, mais j’ai hâte à Noël – oui je le suis. »

Après la vaccination, le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a tweeté: « Fantastique de voir la femme d’Enniskillen, Margaret, recevoir le premier vaccin ce matin!

«Le déploiement commence aujourd’hui en Irlande du Nord et dans le reste du pays – fourni par le gouvernement britannique et administré par notre brillant NHS. £ VDay.

M. Shakespeare, la deuxième personne à recevoir le vaccin, a déclaré qu’il était « heureux » de recevoir le vaccin.

Il a ajouté: « Je dois dire que le personnel de cet hôpital est formidable. »

Un vétéran de la Royal Navy qui était en première ligne pendant la Seconde Guerre mondiale a rejoint la bataille du « V-Day » contre Covid-19 en devenant l’une des premières personnes au monde à recevoir le vaccin contre le virus.