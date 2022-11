“Nous partageons votre douleur” – Vladimir Poutine dit aux mères de soldats combattant en Ukraine

Vladimir Poutine a rencontré les mères de certains soldats russes qui combattent en Ukraine.

Poutine leur a assuré que “moi personnellement, et l’ensemble des dirigeants du pays – nous partageons votre douleur”.

Des centaines de milliers de Russes ont été envoyés combattre dans ce que la Russie appelle une « opération militaire spéciale ».

Le président Vladimir Poutine a rencontré vendredi les mères des soldats qui avaient combattu en Ukraine, leur disant que lui et l’ensemble des dirigeants russes partageaient leurs souffrances.

La guerre en Ukraine a tué ou blessé des dizaines de milliers de soldats des deux côtés, selon les États-Unis, et l’invasion russe a déclenché la plus grande confrontation entre Moscou et l’Occident depuis la crise des missiles cubains de 1962.

Des centaines de milliers de soldats russes ont été envoyés combattre en Ukraine – dont certains des plus de 300 000 réservistes appelés dans le cadre d’une mobilisation annoncée par Poutine en septembre.

Assis avec le groupe de mères autour d’une table avec du thé, des gâteaux et des bols de baies fraîches, Poutine a déclaré que Moscou partageait la douleur de ceux qui avaient perdu leurs fils.

“Je voudrais que vous sachiez que moi personnellement, et l’ensemble des dirigeants du pays, nous partageons votre douleur”, a déclaré Poutine.

“Nous comprenons que rien ne peut remplacer la perte d’un fils – surtout pour une mère”, a déclaré Poutine, respirant fortement et s’éclaircissant fréquemment la gorge. “Nous partageons cette douleur.”

Les mères ont écouté les remarques de Poutine, mais leurs propres commentaires au président n’ont pas été immédiatement montrés dans le clip télévisé enregistré.

Poutine a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’avoir lancé ce qu’il appelle «l’opération militaire spéciale» de la Russie contre l’Ukraine et décrit la guerre comme un moment décisif lorsque la Russie a finalement résisté à une hégémonie occidentale arrogante après des décennies d’humiliation dans les années qui ont suivi la chute de 1991. L’Union Soviétique.

L’Ukraine et l’Occident disent que Poutine n’a aucune justification pour ce qu’ils présentent comme une guerre d’occupation de style impérial. L’Ukraine dit qu’elle se battra jusqu’à ce que le dernier soldat russe soit expulsé de son territoire.

L’Ukraine ne divulgue pas ses pertes. La Russie a révélé publiquement ses pertes pour la dernière fois le 21 septembre, lorsque le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que 5 937 soldats russes avaient été tués. Mais ce nombre est bien inférieur à la plupart des estimations internationales.

Le général en chef des États-Unis a estimé le 9 novembre que la Russie et l’Ukraine avaient chacune vu plus de 100 000 de leurs soldats tués ou blessés.