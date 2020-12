Quelques heures après que Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans du Royaume-Uni, soit devenue la première personne à recevoir le vaccin COVID-19, les anti-vaxxers ont affirmé qu’elle n’existait pas, qu’elle était morte et qu’elle faisait partie d’un Schéma de Bill Gates pour implanter des micropuces.

Une analyse USA TODAY d’un tweet populaire affirmant que Keenan était une «actrice de crise» montre à quelle vitesse cette désinformation peut se propager.

Un tweet partagé par @bankiegirl à 14 h 38, heure du Royaume-Uni, le 8 décembre, a reçu plus de 400 retweets de comptes partageant des hashtags tels que #DoNotComply et #WeDoNotConsent.

Avant cette heure le lendemain, plus de 475 000 utilisateurs de Twitter avaient été potentiellement exposés, un nombre calculé en additionnant le nombre total d’abonnés de chaque compte qui a retweeté la publication de @ bankiegirl.

Sur Facebook, le même message et les mêmes images, postés par Chris Claxton, ont reçu plus de 183 commentaires et 289 partages.

Les chercheurs préviennent que ce n’est que le début des canulars viraux sur les réseaux sociaux qui se nourriront des inconnues du virus et des vaccins pour saper la confiance du public dans la prochaine vague de vaccinations.

«Très incohérent»:2 réactions allergiques au Royaume-Uni aux chercheurs sur le puzzle du vaccin COVID-19

Ce que nous savons de l’opération Warp Speed:Commerce des vaccins COVID-19. Livraisons régulières. Suivi des doses.

Avec les premières doses d’un vaccin à quelques jours de la distribution aux États-Unis et le nombre de morts qui grimpe, l’opposition au vaccin résonne, non seulement auprès des communautés anti-vaccinales marginales, mais avec de grandes parties de l’Amérique traditionnelle, dont la foi dans la science et le gouvernement a gravement secoué par la pandémie, disent-ils.

Déjà, environ 2 adultes américains sur 10 disent qu’ils sont «à peu près certains» de ne pas recevoir le vaccin même s’il y a plus d’informations, selon une enquête du Pew Research Center publiée la semaine dernière.

L’urgence de s’attaquer au contre-courant de la désinformation ne fait que croître à mesure que les cas de coronavirus augmentent et que les lits d’hôpitaux se remplissent de patients gravement malades, selon les chercheurs.

Le plus alarmant est de fausses déclarations dissuadant les communautés de couleur déjà méfiantes du vaccin et méfiantes à l’égard de l’establishment médical pour les mauvais traitements passés. Moins de la moitié des Afro-Américains – 42% – disent qu’ils recevraient le vaccin, selon un rapport de décembre du Pew Research Center, même s’ils sont presque trois fois plus susceptibles que les Blancs de mourir du COVID-19.

«Je suis profondément préoccupé parce que la même campagne d’information qui a initialement minimisé la gravité du COVID-19, minimisé le nombre de cas, puis minimisé le nombre de décès se déplace maintenant pour se concentrer sur le vaccin», a déclaré Emerson Brooking, chercheur résident au Laboratoire de recherche médico-légale numérique du Conseil de l’Atlantique et co-auteur de «LikeWar: The Weaponization of Social Media».

Selon une enquête menée par Acxiom auprès de 5000 consommateurs américains entre le 25 novembre et le 4 décembre, les théories du complot façonnent la perception que les gens ont du vaccin, 44% des répondants affirmant qu’il y a une part de vérité dans l’affirmation non fondée selon laquelle le taux de mortalité dû au COVID-19 a été délibérément exagérée et la moitié d’entre eux, 22%, disent que c’est «certainement vrai». Pire encore, 41% des répondants pensent que le coronavirus a été probablement ou définitivement créé et propagé par des forces ou des personnes puissantes.

«Avant cette année, au jour le jour, les gens ne pensaient généralement pas aux vaccins. Ils ne lisaient pas de contenu sur les vaccins. Cela ne faisait pas partie de leur apport quotidien », a déclaré Kolina Koltai, chercheuse postdoctorale au Center for an Informed Public de l’Université de Washington, qui étudie le mouvement anti-vaccin. «Aujourd’hui, j’ai l’impression que la plupart des gens ne peuvent pas passer une journée entière sans entendre quelque chose lié au COVID ou lié au vaccin.»

Le volume de théories sur le vaccin COVID-19 colportées par les groupes anti-vaccination, grands et petits, et les colporteurs cherchant à faire rapidement de l’argent aux craintes des gens avec de faux remèdes pour la santé est déjà si vaste que les chercheurs avertissent que les plateformes de médias sociaux pourraient être impuissantes à l’étancher. Ils appellent cela une deuxième pandémie et préviennent qu’elle constitue une menace grave et immédiate pour la santé publique.

De plus, cette «infodémie» ne fera que s’accélérer à mesure que les inoculations commenceront et que de nouveaux vaccins seront approuvés, déclare Lisa Kaplan, fondatrice du groupe Alethea, qui travaille sur les menaces de désinformation et de désinformation.

Si les Américains sont dupés par des mensonges déguisés en faits et ne reçoivent pas le vaccin, ils se mettront eux-mêmes et leurs communautés en danger et retarderont le retour à la normale du pays, a déclaré Kaplan.

«C’est ainsi que nous devons examiner la gravité de cette situation», a-t-elle déclaré. «Nous parlons de la vie des gens, de leur travail, de leur santé et de la santé de leurs familles. Ce sont des enjeux extrêmement élevés. »

Les anti-vaxxers ont une longue portée sur Facebook

De fausses déclarations sur les vaccins ont circulé sur les plateformes de médias sociaux pendant des années, donnant naissance à un puissant mouvement anti-vaxxer avec des racines profondes et une longue portée.

Cette semaine, Facebook a supprimé au moins neuf pages qui dirigeaient des millions d’abonnés vers des allégations non fondées sur le coronavirus, le vaccin contre la grippe et d’autres problèmes de santé après que le groupe de réflexion non partisan German Marshall Fund les ait signalées comme faisant partie d’un réseau coordonné.

La semaine dernière, Facebook a déclaré qu’il supprimerait les allégations concernant les vaccins COVID-19 qui ont été discréditées par des experts en santé publique tels que l’Organisation mondiale de la santé, la Food and Drug Administration des États-Unis et les Centers for Disease Control and Prevention.

« C’est une autre façon dont nous appliquons notre politique pour éliminer les informations erronées sur le virus qui pourraient entraîner des dommages physiques imminents », a déclaré la société.

Pourtant, un nombre incalculable de petits groupes anti-vaccination continuent de fonctionner et, parce qu’ils sont plus aptes à diffuser leur message, ils touchent plus de personnes que leurs homologues pro-vaccination, selon les chercheurs.

Neil Johnson, professeur de physique à l’Université George Washington qui étudie l’extrémisme en ligne, affirme que le mouvement anti-vaxxer alimente l’hésitation à l’égard des vaccins.

Un rapport de l’organisation à but non lucratif basée à Londres Centre for Countering Digital Hate a révélé que le mouvement anti-vaccination s’est développé depuis 2019. L’enquête sur 409 comptes de médias sociaux anti-vaxx de langue anglaise a révélé que ces comptes comptent désormais 58 millions d’abonnés, un augmentation de 8 millions.

Les canulars de vaccins se propagent de la frange au grand public

Le sentiment anti-vaccination, autrefois confiné aux groupes marginaux infiltrés dans les fils d’actualité et les chronologies, prend de l’ampleur à mesure qu’il rebondit sur les plateformes de médias sociaux, de Facebook à tout ce qui devient sauvage de Gab et Parler.

Johnson dit que ses recherches montrent que les communautés d’amoureux des animaux, de groupes de parents, de fans de yoga et de gourmets sont de plus en plus attirées par le mouvement anti-vaccination. La désinformation se précipite alors d’une plateforme à l’autre, comme des rongeurs porteurs d’autres idéologies extrémistes telles que QAnon.

«Cet écosystème est constitué de plateformes connectées. Et tout comme les cours connectées signifient que l’élimination des parasites et des rongeurs d’une cour signifie qu’ils vont chez les voisins puis reviennent en utilisant un autre point d’entrée, il en va de même sur Internet », a-t-il déclaré.

Il y a des signes d’espoir. La confiance du public dans les vaccins COVID a augmenté depuis novembre, lorsque trois essais pharmaceutiques ont renvoyé des résultats positifs sur leur efficacité.

Mais First Draft, une organisation à but non lucratif qui recherche la désinformation en ligne, affirme que les gens désespérés de comprendre pourquoi leur vie a été bouleversée sont la proie de mauvais acteurs colportant de la désinformation sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

Les théories démystifiées se répartissent en cinq catégories principales:

se demander si les gens doivent se faire vacciner

accusant les sociétés pharmaceutiques et les politiciens de pousser les vaccins à but lucratif

affirmant que les médias sont de mèche avec les sociétés pharmaceutiques

suggérant que les vaccins COVID-19 obligatoires seront utilisés pour le contrôle de la population

répandant des allégations sans fondement selon lesquelles les vaccins COVID-19 sont fabriqués à partir de fœtus avortés

Avec autant de désinformation jaillissant dans les délais, plus de la moitié – 57% – des Américains disent qu’ils ont peu ou pas de confiance dans les informations sur le vaccin COVID-19 qu’ils trouvent sur les réseaux sociaux, selon les données de Harris Poll. Près de 7 Américains sur 10 ont déclaré que les plateformes de médias sociaux devraient supprimer «toute information qu’elles jugent trompeuse».

Gabby Brauner, 25 ans, suit un double programme d’études pour devenir médecin et obtenir une maîtrise en santé publique à l’Université Stony Brook.

« J’ai malheureusement vu beaucoup de désinformation sur les vaccins. Il est vraiment facile de devenir la proie, en particulier avec les médias sociaux. Un compte peut sembler légitime, mais en fait, il est anti-vaxx et il est difficile de le savoir », a-t-elle déclaré .

Brauner dit qu’elle est devenue si troublée par les commentaires après commentaires sur Facebook que les gens ne seraient pas vaccinés, elle a plongé en tant que première intervenante de désinformation, se précipitant pour rassurer les utilisateurs inquiets que le vaccin COVID-19 est sûr.

Deux personnes l’ont consultée sur leurs craintes que le vaccin provoque l’infertilité.

«J’essaie de fournir des informations de manière douce et je leur dis toujours que je suis disposée à en parler davantage», a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il est important de rencontrer les gens là où ils sont. Nous devons montrer que nous comprenons d’où ils viennent et ne pas les juger pour avoir cru ces choses. »