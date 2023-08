Nous offrons une chaise FlexiSpot C7 à 499 $

Je m’assois souvent pour ce travail, donc naturellement, une chaise confortable est importante pour moi. Heureusement, beaucoup de gens aiment aussi les chaises confortables et de nombreuses entreprises tentent de fabriquer de bonnes chaises pour des gens comme nous. L’une de ces sociétés est FlexiSpot, qui est bien connu dans le secteur des bureaux pour fabriquer non seulement des chaises, mais aussi des bureaux debout. Vous avez probablement vu leur nom quand et quand vous avez parcouru l’une ou l’autre de ces catégories.

Récemment, FlexiSpot m’a contacté et m’a proposé d’examiner sa dernière chaise de bureau C7. J’ai dit que je ne le ferais que si je pouvais obtenir une deuxième chaise à offrir et ils ont accepté. Alors, permettez-moi de vous parler de la chaise C7 et nous pourrons ensuite passer aux bonnes choses.

Ce que j’aime

Dès le départ, le montage a été facile. Il y a une courte vidéo qui peut vous guider tout au long du processus, mais il n’y a qu’environ 10 boulons à visser et vous avez terminé. Cela m’a pris environ 15 minutes au total. Comparé à d’autres chaises, c’était un travail léger.

Le C7 est présenté comme une chaise « ergonomique haut de gamme ». Il est conçu pour offrir un grand soutien lombaire (bas du dos), quelle que soit la façon dont vous y êtes assis. Pour mon dos, cela a été idéal, car ce que j’ai découvert avec les chaises de jeu et leur design échancré, elles n’offrent pas suffisamment de soutien au bas du dos, à moins que j’utilise un oreiller spécial pour un soutien supplémentaire. Que je sois en position inclinée, les pieds levés, en train de regarder des vidéos YouTube ou que je sois assis droit pour rédiger une critique, le bas de mon dos se sentait bien et soutenu. Cela m’a été utile pour mon avis sur le Galaxy Z Fold 5, entièrement rédigé à partir de la chaise C7.

Les matériaux et la qualité globale de la construction semblent également excellents. Le C7 n’a pas de cuir, car son dessus est en maille pour plus de respirabilité et son siège est en mousse coussinée avec une couche de tissu sur le dessus. Il existe également un modèle doté d’un siège en filet. Le fond en mousse est plutôt agréable au toucher, mais ce que j’ai vraiment apprécié, c’est sa largeur par rapport aux chaises précédentes que j’ai utilisées. J’aime avoir un peu de marge de manœuvre pour mes fesses, car j’ai aussi tendance à parfois me mettre davantage en position assise les jambes croisées. Le C7 est parfait pour cela et ils le commercialisent même comme tel.

Un inconvénient que j’ai eu avec les chaises en cuir est le coussin de siège recouvert de tissu. J’ai deux chiens dont l’un perd de très longs poils blancs. Ces poils n’ont aucun mal à se coincer dans ce coussin et ce n’est pas très esthétique. Si vous avez des chiens, méfiez-vous.

Le prix d’un nouveau modèle de base C7 est de 499 $, mais FlexiSpot propose actuellement une vente qui ramène le prix à seulement 369 $. Il existe également un modèle C7 Air (en maille partout) pour 419 $ et un C7 Air avec fixation repose-pieds pour 499 $. Transparence totale, je suis en colère de ne pas avoir reçu le modèle de repose-pieds. Ça aurait été ma confiture.

Si vous pensez ne pas avoir la chance de gagner une chaise C7 ci-dessous, je vous recommande vivement d’en acheter une et de l’essayer. FlexiSpot propose une politique de retour sans risque de 30 jours, ce qui n’est pas trop mal. Suivez le lien ci-dessous pour le vérifier. Maintenant, place au cadeau !

Cadeau de chaise C7

Prix: 1 (une) chaise de bureau ergonomique C7

Comment entrer

Gagnant: Nous sélectionnerons au hasard 1 (un) gagnant et lui enverrons un e-mail via les coordonnées fournies au widget Gleam le lundi 4 septembre à 10 h 00, Pacifique.