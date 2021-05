La star de Bollywood, Bhumi Pednekar, travaille sans relâche pour aider les patients atteints de COVID-19 à travers le pays. Elle a lancé une initiative de médias sociaux appelée COVID Warrior qui a utilisé le pouvoir des médias sociaux pour sauver la vie des gens. Bhumi est fier de la façon dont les Indiens se sont unis pour sauver leurs concitoyens.

Bhumi dit: « La pandémie nous a unis d’une manière et sous des formes que nous n’avions jamais été auparavant. Nous nous sommes unis dans le chagrin, nous nous sommes unis pour prier pour quelqu’un que nous ne connaissons pas, nous nous sommes unis pour sauver une vie, nous nous sommes unis pour l’humanité. Je tiens à remercier tous les Indiens qui se sont manifestés pour sauver un concitoyen, tendre la main à une autre personne dans le besoin. En tant que citoyen, je suis fier de la façon dont nous, les Indiens, avons uni nos efforts pour protéger un vie. »

Bhumi a travaillé sans relâche pour protéger les gens et a eu recours aux médias sociaux pour toucher autant de personnes dans le besoin. Son initiative a réussi à sauver de nombreuses vies.

Elle dit: « COVID Warrior a utilisé le pouvoir des médias sociaux pour le plus grand bien. Il a utilisé le pouvoir du numérique pour unifier les gens qui combattent un ennemi commun. J’ai été submergé par l’amour et l’attention que les gens se sont déversés les uns sur les autres. ce moment de crise. Je suis conscient que nous avons un long chemin à parcourir avant que ce virus ne soit maîtrisé, mais je passe chaque seconde de mon temps à le combattre et à sauver quelqu’un. «

Bhumi ajoute: «Je sais que tous les Indiens qui se tiennent à mes côtés sur cette frontière numérique passent chaque instant à toucher constamment ceux qui en ont besoin. Nous en sortirons. Nous vaincrons ce virus et maintenant nous voulons en sauver autant. êtres humains que possible. «

Pendant ce temps, l’Inde a enregistré 3 299 942 nouveaux cas de Covid-19 en une journée, ce qui a porté le total à 2,29,92 517, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour mardi matin. Le nombre de morts a grimpé à 2,49,992 avec 3876 décès quotidiens, selon les données mises à jour.