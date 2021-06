« Nous nous sommes trompés »: la Premier League Norwich City met fin à l’accord de parrainage après une réaction contre le « porn soft »

La partie nouvellement promue a annoncé qu’elle avait mis fin à l’accord trois jours seulement après l’avoir signé après avoir fait face à un barrage de protestations de fans en ligne alors que les supporters s’en prenaient à la société de jeux pour son style de marketing excitant.

Des sections de supporters ont été indignés par le fait que le club s’était associé à BK8 et ont cité des photos de modèles légèrement vêtus publiées sur ses différentes plateformes de médias sociaux comme preuve que l’entreprise a abusé de la stratégie de reconnaissance de la marque « sex sells », tandis que d’autres se sont également plaints de vidéos produites par la firme dont ils ont dit que les modèles étaient soumis à des insinuations sexuelles par des présentateurs masculins.

Et en réponse à la fureur, Norwich City a annoncé son retrait dans une longue déclaration.

« Le club et BK8 ont pris en compte les commentaires de ses supporters et partenaires, et après des discussions continues, nous avons convenu de mettre immédiatement fin au partenariat., ont-ils annoncé.

« En tant que club, nous sommes fiers de notre place au sein de la communauté locale et de nos relations avec les supporters du monde entier. Nous avons travaillé sans relâche pendant un temps considérable pour établir des relations à travers un large éventail de médias et de projets communautaires.

« Alors que nous anticipions des réactions négatives à l’annonce du partenariat avec une société de paris, le club comprend la réaction à BK8, à ses filiales et aux méthodes de marketing d’autres marques similaires, dont les valeurs ne correspondent pas à celles du club de football.

« A cette occasion, nous nous sommes trompés. Pour cela, et pour toute offense causée, le club s’excuse. »

Les personnalités de Norwich City, qui appartient à la célèbre chef britannique Delia Smith, auraient été préoccupées par le contenu publié sur la page Instagram de BK8 montrant des mannequins à divers stades de déshabillage, le club affirmant qu’ils étaient au courant de la « messages marketing » qui a provoqué le contrecoup.

BK8 a ensuite présenté des excuses pour « toute infraction causée par notre marketing historique. »

Le compte Instagram associé à BK8 a depuis été supprimé, mais leur compte YouTube reste actif.

« Nous acceptons que cette forme de marketing ne convient pas à un partenariat en Premier League », BK8 a déclaré cette semaine.

« Nous avons immédiatement supprimé tout le matériel marketing de cette nature et procéderons à un examen de notre stratégie marketing à l’avenir. »

Le directeur de l’exploitation de Norwich, Ben Kensell, a donné plus de détails sur la question, décrivant l’accord maintenant terminé comme un « erreur de jugement« .

« Nous avons travaillé dur pour établir la confiance et l’engagement grâce à nos innombrables initiatives avec nos supporters et partenaires. Nous accordons une grande importance à nos relations ouvertes et honnêtes avec notre communauté et nos supporters« , a déclaré Kensell.

« En tant que club autofinancé, il y a toujours un juste équilibre entre générer les niveaux de revenus nécessaires pour aider à maintenir ce modèle, tout en travaillant dans le cadre de nos visions et de nos valeurs.

« A cette occasion, nous avons commis une erreur de jugement. Nos standards n’étaient pas au niveau que nous exigeons de notre club de football.

« Nous ne pouvons désormais que nous excuser auprès de nos supporters et anciens joueurs, Grant Holt et Darren Eadie, qui étaient présents lors de la campagne de lancement promotionnelle du BK8, pour toute infraction commise.

« Nous restons très attachés à la diversité et à l’égalité dans notre club de football et sa communauté. Nous voulons continuer à intégrer une culture hautement inclusive dans tout le club, ainsi qu’un environnement accessible et accueillant, exempt de comportements humiliants et discriminatoires.. »