Nous nous sommes retrouvés sans abri après que le conseil espagnol a vendu ma maison de 280 000 £ pour seulement 24 000 £ pour payer la dette de mon ex, déclare une mère britannique

Une mère BRIT et son fils affirment qu’ils se sont retrouvés sans abri après que les autorités espagnoles ont vendu leur maison pour couvrir la dette de son ex.

Victoria Jenkins vit dans la même maison à Marbella sur la Costa del Sol depuis 22 ans, et son fils de 13 ans, Sam, est né dans la station balnéaire populaire.

Victoria Jenkins et son fils Sam se sont retrouvés sans abri en Espagne 1 crédit

Leur appartement sur la Costa del Sol a été vendu à son insu 1 crédit

La première qu’elle a connue, c’est lorsqu’elle a reçu un avis d’expulsion 1 crédit

Mais elle a été stupéfaite de découvrir que la mairie de Mijas avait vendu sa maison à son insu, et pour seulement une fraction du prix.

La première fois que Victoria a eu connaissance de la vente, c’est lorsqu’elle a soudainement reçu un avis d’expulsion après que les autorités espagnoles ont fouetté la maison pour 10% de sa valeur lors d’une vente aux enchères “secrète”.

Elle et son ex-partenaire ont acheté l’appartement de deux chambres à Riviera del Sol pour 270 000 euros (235 000 £) et il n’y avait aucune hypothèque ou autre dette sur la propriété.

Mais les responsables locaux ont vendu l’appartement pour seulement 28 000 euros (24 000 £), alors qu’il valait environ 320 000 euros (279 000 £).

Et après avoir remboursé une dette présumée due par l’ex de Victoria de seulement 4 000 euros (3 500 £), Victoria affirme que les responsables espagnols ont empoché le reste de l’argent, affirmant qu’il était utilisé pour payer les frais juridiques.

Elle dit qu’il ne lui reste plus rien – pas même la pension alimentaire pour enfants qui lui avait été précédemment accordée par un tribunal.

Sa situation serait loin d’être unique, des militants appelant à une enquête sur les responsables locaux.

Victoria a déclaré que six hommes se sont présentés pour lui remettre l’avis d’expulsion en avril 2021, dont deux policiers, deux fonctionnaires de la mairie et le nouveau propriétaire avec un ami pour la forcer à partir.

Elle a dit qu’elle avait été forcée de rester sur le canapé d’un ami et qu’elle se battait depuis devant les tribunaux espagnols.

La femme de 37 ans a déclaré qu’on lui avait dit que son appartement avait été vendu par la mairie locale pour récupérer les taxes foncières impayées dues par son ex-partenaire Lee Cohen, au nom de qui la propriété était enregistrée.

Elle a dit que personne ne lui avait parlé de la dette ou de la vente de l’appartement, qui a eu lieu à huis clos en 2015.

Son premier avis d’expulsion a été envoyé en novembre 2020 et, après une longue bataille juridique, elle a découvert que des avis d’expulsion et des lettres concernant la vente de l’appartement étaient envoyés à la mauvaise adresse.

Victoria affirme que cela a été fait délibérément par les autorités dans le cadre d’une escroquerie par des responsables de la mairie pour arracher des propriétés à des résidents vulnérables sous de faux prétextes et vendre les maisons à des prix réduits.

Je pense qu’il devrait y avoir un avertissement fort aux personnes qui envisagent d’investir de l’argent dans la région de Mijas Costa

“J’ai eu la même adresse, le même e-mail et le même numéro de téléphone tout le temps que j’ai été en Espagne”, a-t-elle déclaré. “Tous les documents judiciaires ont la bonne adresse, mais les notifications ont été envoyées à une adresse qui n’existe pas.

“Parce qu’il semblait que je ne répondais pas, le juge a automatiquement statué en leur faveur sans que je le sache ou que j’aie eu une audience équitable ou la possibilité de présenter ma position et des documents juridiques.

“Quand il a semblé au juge que je ne répondais pas, il leur a accordé l’expulsion et ils n’ont eu aucun problème à me trouver et à frapper à ma porte quand il était temps de me mettre à la porte. Je ne sais pas comment ces gens dorment la nuit. “

Elle a fulminé: “Nous avons vendu notre maison par en dessous et nous n’avons pas reçu un sou, bien qu’il y ait des centaines de milliers d’euros de valeur nette dans la maison.

“Comment cela peut-il arriver – cela semble si injuste. Et mon fils? Il a vécu ici toute sa vie, il va à l’école ici.”

Victoria a mis en garde les Britanniques contre les investissements sur la Costa del Sol et affirme que d’autres expatriés sont tombés dans des déboires juridiques similaires.

Victoria a exhorté les Britanniques à ne pas investir dans l’immobilier en Espagne 1 crédit

“Il y a toutes les émissions de télévision montrant des gens qui achètent des maisons au soleil, en particulier dans cette région, mais personne ne voit ce qui leur arrive par la suite et je pense qu’il devrait y avoir un avertissement fort aux personnes qui envisagent d’investir de l’argent dans la région de Mijas Costa. jusqu’à ce que les personnes en autorité soient examinées », a-t-elle déclaré.

“C’est une zone immense avec des touristes et des gens qui espèrent commencer une nouvelle vie. J’ai vu tant de gens venir et vendre leur maison au Royaume-Uni pour investir ici, seulement 12 mois plus tard pour repartir sans rien. C’est déchirant .”

L’appartement de Victoria avait été entièrement payé sans hypothèque en cours après Victoria et son partenaire d’alors il y a 22 ans.

Mais elle n’a pas parlé à son ex depuis qu’il l’a quittée pour commencer une nouvelle vie en Indonésie en 2012.

Elle a obtenu la garde complète de son fils par un tribunal en 2015, ainsi que le droit de rester dans leur maison jusqu’à ses 18 ans, mais dit qu’aucune autre aide ne lui a été proposée.

En l’absence de logement social, la seule aide offerte par les autorités était d’essayer de placer Sam en prise en charge.

Victoria porte maintenant l’affaire devant un tribunal de la Cour suprême de Madrid pour contester la légalité de la vente de l’appartement, mais il se peut qu’elle ne soit pas entendue avant de nombreuses années.

“Nous avons été jetés à la rue au milieu d’une pandémie mondiale et nous n’avons plus qu’une dette de 4 000 euros”, a-t-elle déclaré.

“J’ai juste essayé de donner à mon fils la meilleure éducation, mais je ne peux pas passer assez de temps avec lui à cause de toute la pression de ce qui se passe. C’est tout simplement horrible.

“Mon fils n’a qu’une enfance. Je ne sais pas comment nous allons nous débrouiller maintenant.”