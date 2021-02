L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a admis que le Royaume-Uni s’était préparé à la mauvaise pandémie au cours de son mandat en pensant que la prochaine plus grande menace proviendrait de la grippe.

Dans une interview avec Le BMJ, M. Hunt, qui était secrétaire à la Santé de 2012 à 2018, a reconnu que les décisions qu’il avait prises pendant son mandat auraient pu entraver la réponse du Royaume-Uni à la pandémie.

Interrogé sur les erreurs dans la gestion du coronavirus, il a déclaré: «Nous avons vraiment été sur le pied depuis le début des tests et des traçages, et à certains égards, cela remonte à la période où j’étais secrétaire à la Santé.

En 2015, le Cabinet Office a publié un registre national des risques des urgences civiles, qui ont évalué les chances d’une pandémie de grippe plus élevées que celles d’une maladie infectieuse émergente. Il a évalué la probabilité d’une pandémie de grippe comme élevée, mais a déclaré: «La probabilité qu’une nouvelle maladie se propage au Royaume-Uni est faible.»

En octobre de l’année suivante, le gouvernement a réalisé l’exercice Cygnus, qui a impliqué 950 fonctionnaires du gouvernement central et local, du NHS, des prisons et des planificateurs locaux d’intervention d’urgence.

L’objectif était de tester les plans pour une future pandémie de grippe du «pire des cas» affectant jusqu’à la moitié de la population, causant jusqu’à 400 000 décès supplémentaires.

M. Hunt, qui préside maintenant le Comité de la santé et de la protection sociale des Communes, a déclaré: «Nous avons fait des préparatifs exhaustifs contre la pandémie; nous avons été félicités par l’Université Johns Hopkins comme étant le deuxième pays le mieux préparé au monde.

«Mais nous faisions malheureusement également partie d’un groupe qui disait que la principale façon de réagir à une pandémie est le livre de jeu sur la pandémie de grippe (avec un accent sur des domaines comme la vaccination et le renforcement de la capacité hospitalière), plutôt que les méthodes que vous utiliseriez pour Sars et Mers (surveillance et confinement, tests communautaires, recherche des contacts et isolement, et stockage des équipements de protection individuelle et des ventilateurs). »

Cette réflexion n’était pas propre au Royaume-Uni, a-t-il déclaré, et était partagée aux États-Unis et dans toute l’Europe.

«Mais c’est la raison pour laquelle il y a cette différence flagrante dans l’efficacité de nos réponses par rapport aux pays d’Asie de l’Est.»

L’année dernière, une note de service a révélé qu’une recommandation visant à ce que tout le personnel de première ligne du NHS reçoive un équipement de protection lors d’une épidémie de grippe avait été rejetée comme trop coûteuse en 2017.

M. Hunt a déclaré que la décision de centraliser les tests en mai a aidé à créer rapidement une structure, mais «l’une des grandes leçons de l’avenir est d’avoir une capacité localisée de recherche de contacts».

Il a appelé à un plan à long terme pour recruter et former des médecins, des infirmières et d’autres membres du personnel, mais a suggéré que le travail aurait pu être fait plus tôt dans son mandat.

«J’étais très fier de faire de très grosses augmentations [in recruitment] en 2016 », a déclaré M. Hunt. «Mais la vérité est que pas un seul médecin n’est encore entré sur le marché du travail à la suite de ces changements.»

Il a ajouté: «Nous devrions nous demander:« Que devons-nous faire maintenant pour en faire un ‘moment 1948’ [when the NHS was founded] et donner à la main-d’œuvre la confiance qu’un plan stratégique à long terme est en place qui résoudra en fin de compte les écarts de rotation, les pressions et les pénuries? »

Le député a également déclaré que les plus grandes erreurs dans le secteur des soins sociaux pendant la pandémie étaient de renvoyer les patients positifs à Covid dans des maisons de soins ».

Il a ajouté: «Nous avons beaucoup à apprendre de pays comme l’Allemagne qui ont déclaré que les établissements de soins n’étaient pas autorisés à accueillir des patients positifs à Covid à moins qu’ils ne puissent les mettre en quarantaine pendant deux semaines, et ils étaient très stricts à ce sujet.

«C’est peut-être la seule raison pour laquelle leur taux de mortalité a été tellement plus bas.»

Dame Donna Kinnair, directrice générale du Royal College of Nursing, a convenu que le Royaume-Uni avait besoin d’un plan à long terme pour faire face à la pénurie chronique de personnel infirmier. «Les secrétaires d’État successifs ont éludé ce problème, mais la pandémie signifie que la fragilité de la main-d’œuvre infirmière est désormais une réalité incomparable», a-t-elle déclaré.