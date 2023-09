Nous nous sommes plaints d’un poteau laid et désormais, toute notre rue ne bénéficiera pas du haut débit – même si le reste de la ville le bénéficiera.

Les RÉSIDENTS d’une rue qui s’opposaient à l’installation d’un « poteau laid » sont furieux après que leurs maisons aient été laissées de côté grâce à une mise à niveau Internet à l’échelle de la ville.

Les habitants de Rogers Meadow ont été exclus du déploiement du haut débit ultra-rapide à fibre optique à Marlborough, Wilts, car ils souhaitaient protéger l’horizon de leur rue.

Les habitants d’une rue qui s’opposaient à l’installation d’un « vilain poteau » sont furieux après que leurs maisons aient été laissées de côté suite à une mise à niveau Internet à l’échelle de la ville (SEO) Crédit : Alay

Openreach devait installer un poteau télégraphique sur la route, mais s’est heurté à une opposition farouche.

Et en raison de la colère du public, les projets ont été abandonnés.

Un opposant, qui souhaitait rester anonymea déclaré : « C’est absurde parce que la plupart des gens ne veulent pas du poteau et que ce n’est qu’une petite rue, donc cela gâcherait l’horizon.

« C’était un très gros poteau, ce serait comme remonter le temps et il y aurait des fils partout, ça ressemblerait à un poulailler.

« Comment voudriez-vous que cela se produise ? De nos jours, ces choses devraient rester sous terre, c’est une chose moche à mettre en place. »

Après plusieurs plaintes, ceux qui protestaient contre ce projet ont été informés qu’aucun poteau ne serait érigé.

Mais ils se sont précipités vers les postes de panique lorsque des ouvriers sont arrivés sur place avec une perche le jeudi 7 septembre.

Après discussions avec les habitants, l’équipe d’installation serait partie sans effectuer aucun travail et, selon Openreach, ne reviendrait pas.

L’entreprise a confirmé qu’après consultation des habitants de Rogers Meadow, elle n’installerait aucun poteau dans la rue.

En conséquence, les habitants de Rogers Meadow ne pourront pas passer à la fibre ultrarapide complète sur le réseau Openreach, même si la construction de l’entreprise se poursuivra comme prévu pour le reste de la ville.

Un porte-parole d’Openreach a déclaré : « Nos ingénieurs et nos partenaires de construction travaillent dur pour apporter un haut débit Full Fiber ultra rapide et ultra fiable à Marlborough. avantages aux familles et aux entreprises de la région, mais aussi un coup de pouce bienvenu à l’économie locale.

« Dans la mesure du possible, nous utilisons les infrastructures existantes telles que les poteaux et les conduits lors de la construction de Full Fibre. Nous sommes conscients de l’impact visuel que nos équipements peuvent avoir et l’équilibre entre rentabilité, esthétique et sécurité peut être difficile à atteindre.

« En conséquence, il y a des moments où nous ne pouvons tout simplement pas éviter d’ériger des poteaux pour fournir des services de manière efficace, sûre et techniquement solide.

« Dans ce cas, un nouveau poteau était le seul moyen possible de fournir une fibre ultrarapide, mais suite aux objections des résidents, nous avons retiré cette rue de notre plan de construction. »