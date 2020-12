Michelle Walder était un paquet de nerfs alors qu’elle marchait dans l’allée, tout comme les autres mariées à travers les âges. «Absolument pétrifiée», comme elle le dit maintenant.

Autrement dit, jusqu’à ce qu’elle croise les yeux avec le futur mari Owen Jenkins. «À la minute où je l’ai fait, tout s’est bien passé», dit-elle. « Il avait une présence très apaisante autour de lui et, à ce moment-là, il était tout ce dont j’avais besoin. »

Cela a dû être particulièrement rassurant aussi, car jusqu’à ce moment-là, la jeune femme de 26 ans n’avait pas encore applaudi son marié – et vice versa.

En effet, le couple en savait si peu l’un sur l’autre que ce n’est que lorsqu’ils se sont assis pour signer le registre de mariage après avoir échangé leurs vœux que Michelle et Owen ont découvert leur âge, ce qu’ils faisaient dans la vie et d’où ils venaient ( un enseignant du primaire de Hastings et un gestionnaire de compte informatique de 32 ans de Sheffield, respectivement).

Mais c’est ce à quoi ils s’étaient inscrits, après avoir décidé de participer à la dernière série de Marié à la première vue de Channel 4, dans laquelle de parfaits inconnus sont envoyés dans l’allée après avoir été jumelés par des « experts » en relations, puis six semaines pour décider s’il faut y aller ou non.

Michelle Walder et Owen Jenkins sont photographiés en train de signer le registre de mariage peu après leur rencontre

Maintenant dans sa cinquième année, le programme a été accusé de déprécier l’institution du mariage, malgré les tentatives des producteurs de la présenter comme une « expérience sociale révolutionnaire » pour déterminer si la science pourrait aider les couples à trouver un amour durable.

La réponse, jusqu’ici, semble malheureusement être un «non» robuste. Bien qu’il y ait eu des unions durables dans des séries filmées à l’étranger, le Royaume-Uni n’a pas produit une seule réussite à long terme de ses 12 couples «appariés».

Alors que certains ont initialement choisi de rester ensemble après la période d’installation de six semaines, aucune n’a duré plus de six mois. Dans ce contexte, Michelle et Owen sont pratiquement des vétérans – car les voici, neuf mois après leur mariage à la mi-mars, joyeusement blottis ensemble dans la maison qu’ils partagent à Sheffield.

Michelle a déménagé de façon permanente là-bas en été, et le couple est sur le point d’acheter leur première propriété ensemble après avoir fait une demande d’hypothèque conjointe à l’automne.

Malgré leurs vœux de mariage et en l’absence d’enfants, c’est à peu près un engagement aussi important que vous pouvez prendre, alors cela pourrait-il – murmurer – signifier qu’ils pourraient en fait être la première véritable réussite de la série?

Ils le pensent tous les deux, bien qu’Owen s’oppose légèrement à l’interrogation sur la longévité probable de leur union.

«Pour moi, nous sommes comme n’importe quel autre couple marié», dit-il. « Vous ne questionneriez pas un couple marié depuis neuf mois, car vous supposeriez qu’ils étaient ensemble depuis si longtemps auparavant – mais vous ne savez pas toujours quelle est leur histoire. Je sais que nous nous sommes mariés à la télévision, donc les gens sont inévitablement curieux – mais pour moi, c’était la chose la moins importante.

«En ce qui me concerne, tous ces mois, nous ne sommes qu’un couple marié ordinaire.

Pas tout à fait, bien sûr – en plus de se marier à la télévision, le duo l’a également fait avec les fantômes des séries passées et leurs statistiques plutôt lamentables planant au-dessus des débats.

Dans ce contexte, il est étonnant que quiconque possédant une demi-cellule cérébrale postule – et les sympathiques et intelligents Michelle et Owen ne manquent pas dans ce département. Ils ne semblent pas non plus motivés à distance par les 15 minutes de gloire offertes par l’émission. Alors pourquoi ont-ils participé?

Pour Michelle, l’aînée de deux sœurs nées de la maman esthéticienne Anne, 61 ans, et du papa postier Gary, 58 ans, à Horsham, West Sussex, la réponse semblait être une véritable curiosité sur le processus.

Célibataire depuis deux ans et demi après quelques relations à long terme à l’université, elle avait appris à détester les rencontres « superficielles » et était intriguée de voir ce qu’un jumelage rigoureux allait provoquer.

«Pour moi, le mariage était en quelque sorte un moyen d’arriver à une fin», dit-elle. «Il s’agissait davantage du processus d’appariement. Je voulais rencontrer quelqu’un, et j’ai pensé que si cela se terminait par un mariage incroyable, alors tant mieux; si ça se termine par une grande amitié, je n’ai rien perdu. C’était en quelque sorte un gagnant-gagnant.

L’une des premières concurrentes de la série, Emma Rathbone, ne serait pas d’accord, ayant déclaré au Mail plus tôt cette année qu’elle sous-estimait l’impact de devenir une divorcée à la télévision sur sa vie.

C’est quelque chose sur lequel Michelle admet qu’elle ne s’est pas particulièrement attardée.

«Je pense que chaque fois que vous postulez pour ce genre de choses, vous ne croyez pas vraiment que cela va arriver pour vous», dit-elle. « Mais le jour du mariage, j’ai été frappé par le fait que si cela ne fonctionnait pas, c’était une situation de divorce. Mais je mets ma confiance dans le processus.

Owen confie qu’il s’est inscrit sur un coup de tête lorsqu’une publicité pour l’émission est apparue sur Instagram.

«J’étais sur des applications de rencontres jusqu’à Noël dernier et j’ai rencontré des femmes vraiment adorables, mais c’était juste le format que je n’aimais pas», dit-il.

« Avec cela, j’ai été attiré par le fait que la personne avec qui vous avez été jumelée est aussi déterminée que vous à le faire fonctionner.

Et puis j’ai vraiment apprécié le processus. Vous en apprenez beaucoup sur vous-même. Et en fait, je pensais que les statistiques étaient correctes. L’un des taux de réussite de l’entremetteur en termes de relations à long terme était de 10%. Cela ne sonne pas beaucoup, mais je pense que c’est un dixième de celui sur Tinder. Cela m’a donc donné beaucoup plus de confiance.

Comme dans les séries précédentes, les futurs mariés soumettent une vidéo aux producteurs et sont soumis à des vérifications de crédit et de casier judiciaire avant des tests de personnalité et psychologiques.

Bien que peut-être conscient des critiques des séries précédentes, le format a été resserré, ce qui signifie que les affirmations plutôt astucieuses de faire correspondre l’ADN et la symétrie faciale, remplacées par des questionnaires et des évaluations plus rigoureux, notamment en parlant à des amis et à d’anciens partenaires.

Dans le tour final, les participants potentiels rencontrent une équipe de marieurs face à face. Ensuite, ils apprennent s’ils ont un match.

Pour Owen, cela est arrivé deux semaines plus tard, date à laquelle il a décidé d’annoncer la nouvelle à sa mère, Rhiannon, 59 ans, une ancienne travailleuse sociale, ainsi qu’aux sœurs aînées Sinead et Gwynie.

« Le principal commentaire de maman était qu’elle était heureuse d’être à mon mariage. Elle a toujours pensé que je partirais voyager quelque part et que je reviendrais avec une femme », dit-il. D’abord réticent, son père est depuis venu et a accueilli de tout cœur Michelle dans le bercail.

Ses parents semblent également avoir été remarquablement optimistes, bien qu’Anne ait eu du mal avec la vitesse du processus.

«Je pense que c’était très pressé pour elle», admet Michelle. « Quand je leur ai dit pour la première fois que j’avais postulé, ils ne pensaient pas du tout que c’était une chose sérieuse, de sorte que lorsque j’ai dit que j’avais été jumelé, il y avait un élément de: ‘Que diable se passe-t-il?’

« Mais mon père est une personne très détendue et pétillante, alors il a juste bégayé, et au moment où le jour du mariage est arrivé, maman était dans son élément. »

Le mariage a eu lieu le 14 mars à Eastwell Manor dans le Kent, avec Michelle magnifique dans une robe Cath Adam à manches longues en dentelle.

Pourtant, le fait est que, pour tout ce que les entremetteurs posent des questions approfondies sur le «type», il n’y a pas de formule pour la chimie. Heureusement, dans ce cas, Eros semble avoir joué son rôle. «J’ai été immédiatement attiré par elle», dit Owen. « En fait, je me suis fait un petit coup de poing juste pour célébrer qu’elle était magnifique. » Le sentiment était réciproque, même si Michelle admet qu’elle avait des attentes moindres.

« En fait, j’y suis allé en supposant que je ne serais pas physiquement attiré par Owen au début, mais je l’ai immédiatement trouvé attrayant et je l’ai trouvé de plus en plus attrayant au fur et à mesure que je le connais », dit-elle.

Pourtant, il y eut quelques heures douloureuses où Owen ne savait pas vraiment ce qu’était quoi.

« La seule chose avec laquelle j’ai eu du mal, c’est que tout au long du jour du mariage, je ne savais pas si elle me trouvait attirante ou non, car elle a essentiellement souri du moment où je l’ai vue pour la première fois jusqu’à notre retour dans la suite lune de miel, » il dit.

«Après le départ des caméras, je pense que j’ai en fait dit:« Est-ce que tu as envie de moi, parce que je ne peux pas le dire? Heureusement, elle a dit oui.

Les deux, naturellement, aimeraient dessiner un voile discret sur leur nuit de noces et leur lune de miel, sauf pour dire que la chimie était « bonne ».

Il est clair qu’ils s’entendent sur tous les fronts, ce qui semble évident aujourd’hui – leur langage corporel se reflète et ils hochent la tête pendant que l’autre parle.

«Au moment où nous nous sommes assis pour signer le registre, nous avons juste commencé à avancer – nous n’y avons même pas pensé», dit Owen.

Ils ont discuté sans arrêt pendant le trajet en train de cinq heures jusqu’à leur lune de miel de six jours à Édimbourg et, à la fin de cela, s’étaient suffisamment liés pour avoir décidé de se lancer ensemble dans le verrouillage national imminent.

«Il n’a jamais été question de savoir si nous allions le faire ensemble ou non. La question était de savoir où nous allions le faire », dit Owen. Cela signifiait un changement précipité de plan de l’appartement de Brighton loué par l’équipe de production pour leur période d’essai de six semaines à la maison Horsham de la mère d’Owen, qui avait déménagé sur la côte.

Ils y sont restés dix semaines, dont le premier mois ils étaient seuls et sans la présence des caméras qui caractérisent habituellement cette période.

«Nous avons eu un mois avant de voir tout le monde et nous n’avions pas à nous soucier de la présence d’une caméra dans notre visage, donc je pense que nous avons été vraiment chanceux», dit Owen.

« Cela a rendu le début de notre relation très intense, mais aussi beaucoup plus facile d’une manière amusante. »

À la fin de cette première semaine, ils s’étaient dit qu’ils s’aimaient.

«Je pense que nous sommes des personnalités très différentes à bien des égards, mais ce que nous avons réalisé assez tôt, c’est que nos morales et nos valeurs sont très similaires», ajoute Michelle.

En effet, bien qu’ils aient eu leurs désaccords – le désordre « horrible » de Michelle et l’aversion d’Owen pour la nourriture épicée étant des problèmes mineurs – ils ne se sont jamais disputés. Jusque là.

«Il est très basé sur la logique et je suis très basé sur les sentiments, mais nous avons tendance à arriver aux mêmes conclusions», dit Michelle.

Cela inclut la question de la fondation d’une famille. Michelle dit: « Nous sommes définitivement tous les deux sur un radar similaire, en ce sens que nous voulons cela dans quelques années, mais je suis également encore assez jeune et nous n’avons eu que neuf mois de relation, donc il y a beaucoup de les choses que nous voulons faire ensemble en premier.

Parmi eux, ils vont danser jusqu’au petit matin et un jour férié à l’étranger, qu’ils n’ont pas réussi à réussir, compte tenu des restrictions auxquelles le pays a été soumis.

Ils ont cependant rencontré des amis et des familles, qui semblent tous bien s’entendre. « Nos sœurs vivent littéralement au coin de la rue et s’entendent très bien, et très étrangement, nous avons réalisé que la mère d’Owen allait également dans le même collège que mon père au même moment dans les années 1970 », explique Michelle.

Tous deux admettent qu’ils n’auraient guère pu prédire leur bonheur. Après tout, cette fois l’année dernière, ils ne savaient même pas l’existence de l’autre.

Pourtant, les voici – à trois mois de leur premier anniversaire de mariage – amoureux, et sur le point d’emménager dans leur maison nouvellement achetée. Est-ce une justification du spectacle? Ou pure chance?

Le couple de jeunes mariés se tourne vers l’ancien. Quoi qu’il en soit, leur pari semble avoir porté ses fruits – et ce serait une âme grossière qui ne leur souhaiterait pas vraiment beaucoup de succès.