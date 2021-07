Nous nous sommes battus pour rester ouverts en cas de pandémie, mais la pingdémie nous a obligés à fermer, déclare le patron de l’Islande

Plus tôt ce mois-ci, j’ai écrit sur Twitter : « Les absences liées à Covid augmentent de façon exponentielle. Dans une semaine ou deux, ils seront les plus élevés jamais enregistrés. Les règles Covid prennent fin le 19 juillet. Les règles d’auto-isolement n’ont été assouplies que le 16 août. Ce sera le meilleur show pour les entreprises.

Comme j’avais raison.

La « pingdémie » est un spectacle pour les affaires, selon le patron de l'Islande, Richard Walker

Tout comme les choses sont censées revenir à quelque chose comme la normale, l’Islande est confrontée à la plus grande pénurie de personnel de toute la pandémie.

Nous sommes obligés de fermer des magasins pour la première fois depuis l’arrivée de Covid au Royaume-Uni et de réduire les heures d’ouverture dans d’autres.

Les producteurs alimentaires et les entreprises de transport se trouvant également à court de personnel, la disponibilité en rayon est à son pire depuis le début de l’année dernière.

Quelle ironie que le Freedom Day soit également un nouveau point bas pour nous et pour de nombreuses autres entreprises britanniques qui se sont efforcées héroïquement de maintenir le spectacle sur la route au cours des 18 derniers mois.

Cela a été un marathon, pas un sprint, et nous avons maintenant l’impression de nous faire trébucher juste au moment où la ligne d’arrivée apparaît. Et ça n’a pas besoin d’être comme ça.

Ce passage de « Test & Trace » à « Test To Release » doit être étendu MAINTENANT – pas, comme prévu, le 16 août – à tous les travailleurs clés du secteur privé qui sont engagés dans le travail vital de nourrir la nation.

Avec des taux d’absence dans ma propre entreprise qui augmentent actuellement de 50 % par semaine – et déjà de 400 % par rapport à juin – dans quelques semaines à peine, un quart de mes 30 000 collègues seront en arrêt de travail.

Le résultat inévitable sera le chaos des pénuries alimentaires que nous avons évité même lorsque la pandémie faisait le plus de ravages.

LE CRISSEMENT U-TURN A ÉTÉ DMENT EXÉCUTÉ

Nous avons de quoi être fiers en tant que nation de la manière dont nous avons déployé un programme de vaccination de premier plan et construit la plus grande capacité de test Covid en Europe.

Le pire, c’est que toute cette misère nous est inutilement infligée non par Covid lui-même, mais par NHS Test & Trace.

C’est un système qui confine des dizaines de milliers de personnes chez elles pendant des périodes de dix jours alors que la plupart d’entre elles n’ont vraiment pas besoin d’être là du tout. J’aurais besoin des capacités de jurons de Malcolm Tucker de la série télévisée The Thick Of It pour décrire ce qui a englouti Whitehall dimanche matin à la suite de cela.

Tout d’abord, un communiqué de presse a annoncé que le Premier ministre et le chancelier n’auraient pas besoin de s’isoler, malgré leur contact étroit avec Sajid Javid confirmé positif à Covid.

Miraculeusement, ils avaient tous les deux été choisis pour participer à un programme pilote peu connu qui leur permettrait de passer des tests Covid quotidiennement, plutôt que de s’auto-isoler.

Un pilote similaire avait, par une énorme coïncidence, eu de la chance pour Michael Gove lorsqu’il a assisté à la finale de la Ligue des champions de football au Portugal fin mai.

Après une fureur « une règle pour eux et une pour nous » qui aurait dû être tout à fait prévisible pour quiconque ayant la moindre connaissance des relations publiques, un demi-tour a été dûment exécuté, et Boris Johnson et Rishi Sunak ont ​​annoncé qu’ils s’auto- isoler après tout.

Mais voici le truc : je compatis. Vous deux devez être au travail.

Mais si le pays ne doit pas être mis à genoux au cours des prochaines semaines, tout le personnel de première ligne de la vente au détail, les ouvriers des usines alimentaires et les chauffeurs de camion qui ont travaillé sans relâche pour nourrir la nation pendant la pandémie. Il est clair que nous ne pouvons pas avoir un système à deux règles.

De manière tout à fait raisonnable, le personnel du NHS et des services sociaux, ainsi qu’un nombre limité de personnes travaillant dans des infrastructures nationales critiques, sont exemptés de la règle d’isolement de dix jours s’ils peuvent prouver qu’ils ont été testés négatifs pour Covid.

Le moment est certainement venu d’utiliser cette capacité de manière judicieuse, en permettant à tous ceux dans les secteurs clés qui ont été interrogés par l’application NHS de passer un test – et de leur permettre de retourner au travail à moins qu’ils ne soient positifs.

De cette façon, la grande majorité de mes collègues qui ont été cinglés seraient de retour au travail dans un jour ou deux, plutôt que de faire face à dix jours de congé.

LAISSEZ-LES REJOINDRE LEURS EMPLOIS VITALES

Cela ferait toute la différence pour garder les magasins ouverts, les étagères et les congélateurs remplis et les livraisons en ligne terminées.

Actuellement, nous recherchons de toute urgence 2 000 assistants de magasin et chauffeurs de camionnettes supplémentaires pour combler les lacunes créées par la pingdémie, mais il est difficile de trouver des recrues maintenant que le congé tire à sa fin et que les gens retournent à leur travail habituel.

Et Premier ministre, alors que vous dirigez le pays depuis chez vous, s’il vous plaît agissez maintenant pour changer les règles pour tous les travailleurs clés.

Ils ne peuvent pas empiler les étagères ou effectuer des livraisons à domicile.

S’il vous plaît, laissez-les retourner à leur travail vraiment vital dès que possible.

