Nous nous sommes battus avec notre voisin pour savoir qui volait du thé et des biscuits – maintenant nous avons été menacés d’expulsion du conseil

UN COUPLE s’est déjà disputé avec son voisin pour savoir qui volait du thé et des biscuits – maintenant ils sont menacés d’expulsion.

Andy et Maureen Williams, de Surrey, ont reçu un avertissement de comportement antisocial de leur conseil local après une série de désaccords avec des voisins dans leur résidence pour personnes âgées.

Maureen et Andy Williams ont été menacés d’expulsion après plusieurs plaintes de leurs voisins Crédit : BPM

Mais le couple de Surrey affirme que les disputes ont commencé à propos du thé et des biscuits, et la plupart des plaintes sont un “paquet de mensonges” Crédit : Alamy

Le couple, qui a 81 et 73 ans, est furieux après avoir reçu l’avertissement – ​​qui pourrait les voir expulsés – et dit que tout est basé sur un “paquet de mensonges”.

Les publicains à la retraite ont vécu à Cranleigh pendant la majeure partie des 50 dernières années et ont emménagé dans leur maison actuelle pendant environ huit ans.

Ils affirment que les ennuis ont commencé en 2018 lorsqu’un différend a éclaté pour savoir qui utilisait le thé, le café et les biscuits destinés au club social de l’immeuble.

Le dire des Williams depuis lors, les choses se sont détériorées.

Il y a environ deux ans, Maureen dit qu’elle a été impliquée dans une bagarre verbale avec un autre résident après que des problèmes sont survenus concernant qui était responsable de l’entretien des jardins communaux.

Peu de temps après, le couple a déclaré avoir reçu un appel téléphonique d’un responsable du Waverley Borough Council, qui a accusé Maureen d’être grossière avec un voisin.

Andy a déclaré à SurreyLive: “C’est ce qui a commencé.

“Quelle petite chose – c’était deux vieilles femmes qui avaient un petit tiff et on pourrait penser que la Troisième Guerre mondiale a éclaté.

“Les ramifications de cela étaient tout simplement incroyables.”

L’homme de 81 ans pense qu’un autre de ses voisins a alors commencé à bavarder à leur sujet.

Andy a affirmé à une occasion qu’ils avaient été signalés au responsable du site pour des nuisances sonores – qui, selon lui, provenaient en fait d’un appartement voisin.

Les deux hommes disent qu’ils ont ensuite demandé à un avocat d’émettre des lettres de cessation et d’abstention à ceux qu’ils croyaient être impliqués dans la détérioration de leur réputation.

En mai, ils ont reçu la lettre du conseil leur adressant un avertissement pour comportement antisocial.

La lettre, qui a été vue par SurreyLive, a déclaré que le conseil avait “reçu une série de rapports de plusieurs locataires, visiteurs et employés différents concernant l’utilisation de menaces, de jurons, de cris, de commentaires inappropriés et d’intimidation”.

Andy en particulier a été accusé d’être “impoli, de crier et de jurer, d’avoir proféré des menaces et des commentaires désobligeants de nature personnelle à plus d’un locataire”.

La lettre se terminait en disant que la poursuite de ce type de comportement pouvait être considérée comme du harcèlement et que si les Williams ne respectaient pas les termes et conditions de leur contrat de location, le conseil pourrait prendre des mesures contre eux.

Mais Andy nie fermement les accusations.

Notre nom est noirci – ce n’est pas vrai et ce n’est pas juste. Andy Williams

Il a déclaré: “C’est un tas d’absurdités. La seule personne avec qui j’ai été impoli était le directeur régional qui a téléphoné à ma femme et l’a accusée, mais je n’ai certainement pas juré.

“C’est un paquet de mensonges du début à la fin et ça commence à affecter Maureen mentalement.

“Pour moi, il faudrait plus que quelque chose comme ça pour m’affecter. J’ai la chance de pouvoir faire face à tout cela et cela ne me dérange pas.

“Mais notre nom est noirci – ce n’est pas vrai et ce n’est pas bien.”

Le couple dit qu’une solution qui leur a été proposée était de déménager et d’être transféré dans un bungalow éloigné du site.

Ils essaient actuellement de décider si ce serait une bonne option pour eux.

Le conseil a déclaré à SurreyLive: “Le conseil municipal de Waverley ne commente pas les cas spécifiques concernant nos locataires.

“Lorsque nous avons reçu des plaintes au sujet d’un locataire, nous avons pour habitude de lui écrire dans un premier temps pour lui rappeler ses obligations de se conformer à son contrat de location.

“Dans de rares cas, où toutes nos tentatives pour résoudre les problèmes échouent, nous pouvons offrir à une partie la possibilité de transférer vers une nouvelle propriété.

“Comme pour tous ceux qui sont inscrits au registre des logements, ils se verront proposer une propriété qui répond mais ne dépasse pas leur niveau de besoin évalué.”

SurreyLive a tenté de parler avec certains des autres résidents de l’établissement, mais nous n’avons pu joindre personne qui était disposé à leur parler.