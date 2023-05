"Nous nous opposons fermement…": Le coup à peine voilé des pays du Quad contre la Chine

Les dirigeants du groupe Quad – Australie, Inde, Japon et États-Unis – ont livré un coup à peine voilé au comportement de Pékin samedi lors d’un sommet à Hiroshima.

Le président américain Joe Biden et ses trois partenaires du groupe n’ont pas cité nommément la Chine mais la superpuissance communiste a clairement été la cible de propos dans une déclaration commune appelant à « la paix et la stabilité dans le domaine maritime indo-pacifique ».

« Nous nous opposons fermement aux actions déstabilisatrices ou unilatérales qui cherchent à changer le statu quo par la force ou la coercition », indique le communiqué, utilisant un langage diplomatique qui semble faire référence aux tactiques économiques de la Chine pour obtenir un effet de levier sur les pays les plus pauvres ainsi qu’à son expansion militaire dans le Pacifique. .

« Nous exprimons notre profonde inquiétude face à la militarisation des éléments contestés, à l’utilisation dangereuse des garde-côtes et des navires de la milice maritime, et aux efforts visant à perturber les activités d’exploitation des ressources offshore d’autres pays », ajoute le communiqué, faisant clairement référence à la construction chinoise de bases sur d’anciens récifs offshore. et le harcèlement des navires non chinois dans les eaux contestées.

Les dirigeants du Quad ont tenu leur réunion alors qu’ils étaient déjà réunis à Hiroshima pour un sommet du Groupe des 7.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese devait accueillir Biden, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le Premier ministre indien Narendra Modi à Sydney la semaine prochaine. Cependant, Biden s’est retiré, affirmant qu’il devait rentrer à Washington du Japon dimanche pour négocier avec les opposants républicains sur le plafond de la dette américaine.

Biden s’est excusé d’avoir forcé le changement de plans et a invité Albanese à effectuer une visite d’État à la Maison Blanche.

Dans leur déclaration, ils ont souligné le soutien du Quad aux améliorations des infrastructures dans la vaste région de l’Asie-Pacifique, tout en disant, dans une autre fouille apparente en Chine, qu’ils voulaient aider de tels investissements mais « n’imposeraient pas un fardeau de dette insoutenable » aux bénéficiaires de l’aide. .

Parmi les projets mis en avant par les dirigeants de Quad figurait le « besoin urgent de soutenir des réseaux de câbles sous-marins de qualité dans l’Indo-Pacifique, qui sont essentiels à la croissance et à la prospérité mondiales ». Ils ont annoncé un partenariat visant à s’appuyer sur l’expertise de leurs pays dans le domaine des câbles maritimes spécialisés.

Ils ont également déclaré qu’un programme pilote existant pour la surveillance de haute technologie de la pêche illégale serait élargi.

Et ils se sont dits « profondément préoccupés » par la répression au Myanmar, et ils ont condamné « les lancements de missiles balistiques déstabilisateurs et la poursuite d’armes nucléaires par la Corée du Nord en violation de multiples résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ».

