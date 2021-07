Nous nous inquiétons de la vie mais nous avons des lois qui y mettent fin

J’ÉTAIS un peu un enfant sauvage dans mon adolescence.

Donc, quand je suis tombée enceinte au cours de la dernière année de mon bac, la solution était assez claire.

Heidi Carter poursuit actuellement le gouvernement devant la Haute Cour pour des lois «discriminatoires» Crédit : Reuters

« Vous gardez évidemment le bébé, n’est-ce pas ? », m’a dit ma sœur.

Mais mon esprit était fixé – j’avais en fait pris le temps entre toutes mes fêtes d’adolescents pour étudier dur pour mes A-levels, j’étais prêt à entrer dans mon premier choix d’université, et en tout cas je vivais dans l’appartement du conseil de ma mère travaillant à temps partiel dans le commerce de détail.

Je n’étais en aucun cas en mesure de mettre un enfant au monde, et encore moins de l’élever avec succès.

L’avortement était une option qui s’offrait à moi, et j’allais la prendre.

Certains pourraient alors se demander pourquoi, lorsque je parle d’avortement aujourd’hui, je suis farouchement contre le libéralisme de nos lois actuelles sur l’avortement.

Je n’ai pas eu recours à mon avortement – ​​ma fille a maintenant six ans et l’idée que j’ai déjà envisagé de mettre fin à ses jours me rend assez malade.

Mais la raison pour laquelle je suis de plus en plus contre l’avortement n’est pas parce que j’ai eu la facilité de l’élever.

Il n’y a rien de plus démoralisant que d’être fauché et célibataire quand on a un enfant – je devrais le savoir.

En tant que personne qui, pendant des années, jonglait avec l’éducation à temps plein et travaillait avec la maternité célibataire, tout en comptant sur le crédit universel pour m’en sortir, je comprends.

C’est sacrément dur

Mais je crains qu’un argument suffisamment solide ne soit pas présenté en faveur de la poursuite des grossesses non désirées, de la même manière que l’on plaide pour l’interruption.

Les avortements deviennent trop normalisés et l’option de devenir un parent non planifié est trop souvent présentée comme une erreur embarrassante qui doit être corrigée.

En fait, comme je l’ai découvert en tant que mère adolescente, être un parent non planifié peut plutôt bien fonctionner avec le soutien, les informations et la planification appropriés.

C’est gênant, mais les avantages à long terme d’être parent sont incommensurables.

Ce n’est clairement pas un avis partagé par tous

Au cours des deux dernières semaines, la députée travailliste Diana Johnson a déposé un amendement au projet de loi sur la criminalité et la police qui aurait légalisé l’avortement sur demande pour quelque raison que ce soit jusqu’à la naissance.

LOIS EXTRÊMES

Cela aurait laissé à l’Angleterre et au Pays de Galles l’une des lois sur l’avortement les plus extrêmes au monde.

Heureusement, elle est revenue à elle et a retiré l’amendement après que plus de 800 professionnels de la santé lui ont écrit une lettre l’exhortant à le faire.

De toute évidence, l’avortement est controversé.

Seulement huit pour cent des personnes conviennent que la durée limite des avortements devrait être augmentée à plus de 24 semaines, 44 pour cent pensent que nous devrions la maintenir à 24 et 23 pour cent disent qu’elle devrait être réduite.

Je pense que le fait qu’une personne sur cinq ne sache pas ce qu’elle ressent sur la question en dit long.

Personnellement, je ne prétends pas être porteur de toute sagesse sur les tenants et aboutissants moraux de la question, mais je ne vois aucun argument solide pour maintenir le seuil de 24 semaines.

Non seulement parce que 24 ans est un chiffre complètement arbitraire, mais parce qu’il est en contradiction avec l’âge gestationnel auquel les bébés prématurés peuvent survivre de nos jours.

Le mois dernier, le 5 juin, le bébé survivant le plus prématuré au monde a fêté son premier anniversaire.

Né à 21 semaines, il n’avait aucune chance de survie.

On peut vraiment sous-estimer les bébés prématurés.

Je ne peux pas non plus justifier moralement les lois actuelles concernant l’avortement des bébés handicapés, y compris le syndrome de Down, jusqu’à la naissance.

Quelque chose qui est, étonnamment, toujours légal.

LIMITES SENSIBLES

Au moment où j’écris ces lignes, une femme de 24 ans atteinte du syndrome de Down, Heidi Carter, poursuit actuellement le gouvernement devant la Haute Cour pour tenter de faire annuler cette loi « discriminatoire ».

Si j’étais député aujourd’hui et qu’un vote sur l’avortement avait lieu, je ne ferai peut-être pas le grand saut pour interdire complètement l’avortement, mais je voterais certainement pour réduire la fenêtre de 24 semaines et limiter la clause d’invalidité.

Nous venons de passer les 16 derniers mois à verrouiller le pays à cause d’une attitude de « protéger la vie à tout prix ».

En effet, cela a coûté plus cher que n’importe quelle décision prise par le pays en temps de paix.

Étrange, alors, que nous soyons obsédés par la préservation de la vie tout en ayant une législation qui met fin à des vies viables.

L’année dernière, un nombre record de femmes en Angleterre et au Pays de Galles ont subi un avortement, avec 209 917 procédures effectuées.

Et la proportion d’avortements répétés augmente régulièrement.

Dans certaines localités, plus de la moitié des femmes ayant avorté en ont déjà eu un ou plusieurs auparavant.

Je ne dis pas que le « droit de choisir » des femmes devrait être entièrement supprimé – mais cela devrait s’accompagner de délais raisonnables et de meilleures informations étayant les arguments solides pour devenir un parent non planifié.

Kane a de la chance en amour avec sa femme Katie

L’équipe d’Angleterre a été incroyable dans ce tournoi d’Euros.

Ils sont jeunes, ils sont habiles et ils ont prouvé qu’ils étaient de dignes prétendants sur la scène mondiale.

Je tiens à saluer tout particulièrement les épouses de footballeurs comme Katie, la petite amie d’enfance du capitaine anglais Harry Kane, qui est restée à ses côtés depuis leur enfance. Crédit : Rex

Harry et Katie, 11 ans, debout à côté de David Beckham lors du lancement de la Beckham Academy en 2005 Crédit : Fonctionnalités Rex

Dans ce tournoi, l’accent a été mis sur les garçons, et à juste titre.

Mais, je me souviens d’une époque où la saison des tournois internationaux s’accompagnait beaucoup de femmes de footballeurs – ou Wags – éclaboussées partout dans les journaux.

Et ils se ressemblaient tous : maigres, les seins sortis, avec l’air de ne pas avoir deux cellules cérébrales à frotter l’une contre l’autre.

Et, soyons honnêtes, la moitié des épouses de ces footballeurs semblent être là pour le dividende économique qui accompagne le rôle.

C’est pourquoi je tiens à saluer tout particulièrement les femmes de footballeurs comme Katie, la petite amie d’enfance du capitaine anglais Harry Kane, qui est restée à ses côtés depuis leur enfance.

Vous avez peut-être vu une photo d’Harry et Katie, 11 ans, debout à côté de David Beckham lors du lancement de la Beckham Academy en 2005.

Le petit Harry au visage potelé est loin du grand Harry ciselé d’aujourd’hui ; et Katie n’a pas non plus l’apparence typique de « wag ».

Mais au moins, nous pouvons être sûrs que c’est le véritable amour – ce qui peut difficilement être dit pour de nombreux autres footballeurs et leurs épouses.

Clueless Claudia est piégé dans son propre Webbe

Le secrétaire aux AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Dominic Raab, a été abasourdi cette semaine par une question de la députée Claudia Webbe (actuellement suspendue du Parti travailliste).

Webbe, députée de Leicester East, a profité de l’occasion pour interroger le secrétaire d’État pour demander ce qui suit : « Pourquoi le gouvernement ne considère-t-il pas qu’une action en justice est nécessaire dans le cas de . . . Biélorussie ? »

Députée Claudia Webbe – actuellement suspendue du Parti travailliste Crédit : PA

Intriguée, Raab lui a demandé de clarifier : « Quelle est l’action en justice que vous proposez ? », laissant Mme Webbe elle-même plutôt confuse.

Raab a réessayé : « Qui voulez-vous que nous poursuivions et où ?

Hélas, Webbe n’en avait aucune idée.

Les six secondes de silence qui ont suivi alors qu’elle regardait fixement la caméra (ce qui ressemblait plus à six heures) m’ont laissé souffrir d’un cas aigu d’embarras secondaire.

Si vous ne pouvez même pas vous frayer un chemin hors de votre propre glissement verbal, alors la politique n’est peut-être pas pour vous.

C’était vraiment un moment à la Diane Abbott de « 30 £ par an de salaire de la police ».

Webbe, qui est membre du Socialist Campaign Group, ne semble pas être le plus brillant du groupe – quelque chose pour lequel les travaillistes semblent avoir le don.

Elle est actuellement suspendue du Parti travailliste, après avoir été accusée d’avoir harcelé une femme – elle attend son procès.

Elle a également enfreint les règles parlementaires en ne déclarant pas les revenus de son travail en tant que conseillère.

Je sais que les conservateurs ne sont pas un groupe parfait, mais les travaillistes ne font pas le poids face aux conservateurs lorsqu’il s’agit d’avoir des représentants un peu impressionnants.

Désherbez-le et pleurez

La sprinteuse américaine Sha’Carri Richardson est une étoile montante de l’athlétisme.

La jeune femme de 21 ans s’est récemment imposée comme une aspirante à la médaille d’or en remportant le 100 mètres lors des essais par équipe des États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo en 10,86 secondes.

La sprinteuse Sha’Carri Richardson admet qu’elle a fait une erreur et s’est excusée Crédit : Getty

Quelques semaines plus tôt, elle avait réalisé le sixième temps le plus rapide de l’histoire – 10,72 secondes.

Mais cette défonce a été de courte durée quand elle, eh bien, est devenue défoncée.

Elle a été testée positive à la marijuana pendant les essais et a reçu une interdiction d’un mois, brisant ses espoirs de courir dans l’équipe américaine de relais 4X100 mètres aux Jeux olympiques cet été.

Certains se sont précipités sur sa défense, affirmant que la marijuana n’est pas une drogue améliorant les performances, elle devrait donc être autorisée à concourir.

PAS D’ATTENTES

Même les politiciens américains ont pesé, l’un d’eux affirmant que l’interdiction devrait être annulée parce que fumer du cannabis s’apparentait à « avoir une bière », et la (in) célèbre représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré que l’interdiction était « enracinée dans le racisme systémique ».

Ce vieux marronnier.

Le cannabis est interdit par l’Agence mondiale antidopage

Si vous êtes un sportif et que les règles stipulent que vous ne devez pas fumer de cannabis, alors vous ne fumez pas de cannabis.

Si vous choisissez d’enfreindre les règles, vous méritez la pénalité qui va avec.

Il ne s’agit pas d’opinions sur le cannabis – il s’agit de ne pas faire d’exceptions aux règles que nous attendons de tous les autres.

Il s’agit de l’intégrité du sport et du maintien d’une compétition propre.

Sha’Carri admet qu’elle a fait une erreur et s’est excusée.

C’est malheureux, mais – dur !