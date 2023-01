Nous nous félicitons que le gouvernement se soit enfin rallié à l’organisme “Pumpwatch” pour empêcher les conducteurs de se faire arnaquer sur les parvis

Nous sommes pompés

Enfin, les ministres envisagent un organisme «Pumpwatch» pour empêcher les automobilistes de se faire arnaquer sur les parvis.

Nous avons d’abord soutenu cette idée simple il y a six ans.

Nous accueillons chaleureusement le gouvernement qui a finalement accepté l’idée de Pumpwatch Crédit : Getty

Et nous accueillons chaleureusement le gouvernement qui s’est finalement rallier à cela.

Pumpwatch surveillerait les prix de l’essence et du diesel dans tout le pays pour s’assurer qu’ils baissent aussi vite qu’ils augmentent. . . baisse avec le marché de gros, pas des semaines plus tard.

Mais si le chancelier Jeremy Hunt doit lui donner le feu vert dans son budget de mars, comme nous l’espérons, il lui faudra du mordant.

Nommer et humilier les arnaqueurs, c’est très bien.

Certains vont juste l’effrayer.

M. Hunt aura peut-être besoin d’un régulateur complet pour battre les profiteurs.

Force brisée

LA seule lueur d’espoir alors que la Met Police est engloutie par le scandale est que le nouveau chef sait à quel point sa force est brisée

Le commissaire Mark Rowley nous avertit de s’attendre à trois flics par semaine au tribunal alors qu’il purge chaque pomme pourrie qu’il peut trouver.

Le commissaire Mark Rowley nous avertit de nous attendre à trois flics par semaine au tribunal alors qu’il purge chaque pomme pourrie Crédit : PA

Quelle mise en accusation de ses prédécesseurs inutiles que cela ne se soit pas produit auparavant.

Hier, un PC pervers a admis avoir abusé sexuellement d’une fille de 14 ans et s’en être pris aux autres.

Incroyablement, il faisait partie de l’unité “Safer Schools”.

Comment Hussain Chehab a-t-il été recruté ?

Ou passer le contrôle d’une équipe de protection de l’enfance ?

Ce sont des défaillances systémiques ahurissantes que Sir Mark doit corriger de toute urgence.

Chars en retard

Les lâches tergiversations d’OLAF Scholz à propos des chars ont fait honte à son pays.

Mais au moins, la chancelière allemande a finalement fait ce qu’il fallait.

L’Occident devrait donner au président Zelensky tout ce dont il a besoin pour empêcher Poutine de niveler ses villes Crédit : AFP

Une question est maintenant de savoir si le total relativement modeste que les pays de l’OTAN envoient à l’Ukraine change vraiment la donne.

Compte tenu de l’immensité des stocks de certains pays, cela semble jusqu’à présent un effort symbolique.

Cela soulève également une autre question.

Puisque nous envoyons des chars, pourquoi ne pas envoyer les avions de combat F-16 de l’armée de l’air ukrainienne ?

La Russie a déjà son excuse pour riposter, si elle le veut.

Pourquoi ne pas donner au président Zelensky tout ce dont il a besoin pour empêcher Poutine de niveler ses villes ?

La sécurité d’abord

Les espaces réservés aux FEMMES doivent être sécurisés.

Cela l’emporte sur tout dans le débat trans.

Le violeur Isla Bryson, anciennement Adam Graham Crédit : Les Gallagher

Ce qui signifie des toilettes, des vestiaires, des salles d’hôpital, des refuges et des prisons.

Le risque évident de permettre une auto-identification de genre plus large et plus facile ne trouble pas le SNP ou certains hommes en colère et aveuglés du Parti travailliste.

Mais nous sommes déjà dans la position insensée de placer un double violeur anatomiquement masculin dans une prison pour femmes.

La plupart des femmes trans emprisonnées se trouvent dans des établissements pour hommes.

Un petit nombre dont Isla Bryson, anciennement Adam Graham, ne le sont pas.

Ils devraient tous être dans des prisons pour hommes, ou dans une aile autonome quelque part uniquement pour eux.