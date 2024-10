NEW YORK – Le moment qui a défini une rivalité est survenu dimanche il y a 47 ans. C’était une fraîche nuit d’automne dans le Bronx, le deuxième match de l’ALCS 1977, et Hal McRae se tenait au premier but. Les Royals de Kansas City tiraient de l’arrière 2-1 sur les Yankees de New York en sixième manche, mais McRae a eu une idée, alors il a crié vers son coéquipier Freddie Patek, qui était deuxième.

« J’ai fait signe à Freddie », a déclaré vendredi McRae, aujourd’hui âgé de 79 ans, depuis son domicile en Floride. « Si nous obtenions un ballon au sol, j’allais éliminer le joueur de champ intérieur central. »

Effectivement, George Brett des Royals a giflé un joueur de troisième but des Yankees Graig Nettles, qui a tiré sur le joueur de deuxième but Willie Randolph, et c’est à ce moment-là que cela s’est produit, c’est à ce moment-là – BOUM ! McRae n’a pas tant éliminé Randolph qu’il l’a effacé – un bloc corporel roulant qui a commencé avec McRae se catapultant la tête la première dans les cuisses de Randolph et les deux joueurs atterrissant en tas à au moins 10 pieds du deuxième but. La collision a amené Randolph à laisser tomber le ballon, ce qui a permis à Patek de rentrer chez lui, ce qui a amené le manager des Yankees Billy Martin à sortir de l’abri avec rage et Randolph à crier quelque chose à McRae.

« Quand je quittais le terrain », a déclaré McRae, « il m’a lancé le ballon. »

Regarder le clip maintenant, c’est ouvrir un portail vers une dimension différente du baseball, une avant des expressions comme grand marché et petit marché, avant que les joueurs ne fraternisent comme des copains de country club, quand une rivalité pouvait se mesurer en haine, en coups de poing et en sorties publiques. Il y a plus de quatre décennies, les Yankees et les Royals se sont affrontés quatre fois en cinq ans dans l’ALCS. D’un côté se trouvaient les Yankees de l’ère du zoo du Bronx – Billy Martin, Thurman Munson et plus tard Reggie Jackson – la franchise glamour du jeu. De l’autre, il y avait une équipe d’expansion du pays de survol avec un Hall of Famer au troisième but et une vitesse à brûler. Le résultat n’était pas une série de baseball ; c’était plus proche d’un sport de sang.

« C’est une guerre (exhaustive) », a déclaré vendredi Brett, joueur de troisième but du Temple de la renommée des Royals, debout près de l’abri de troisième but du Yankee Stadium. « C’est ce que c’était à l’époque. »

La vieille rivalité est terminée, mais la série éliminatoire reprend samedi soir lorsque les Yankees accueilleront les Royals lors du premier match de l’ALDS, la première série éliminatoire entre les clubs depuis 1980. Finis Brett et Martin ; entrent Aaron Judge et Bobby Witt. Jr.

Pour beaucoup d’anciens Royals, l’histoire évoque un mélange de cicatrices émotionnelles – de trois défaites de l’ALCS en 1976 à 1978 – et de salut après une percée en 1980. Mais après plus de quatre décennies, elle a également forgé un lien commun. : C’est l’équipe qui a donné le meilleur de lui-même aux Yankees. Ils ont mené une bataille de baseball dans le Bronx et ont survécu pour raconter cette histoire.

« Nous nous détestions », a déclaré l’ancien receveur Buck Martinez. « C’est tout ce qu’il y a à dire. »

« Ils étaient l’empire », a déclaré l’ancien receveur Jamie Quirk, « et nous étions les nouveaux sur le terrain. »

« C’était juste un truc classique que vous n’oublierez jamais », a déclaré l’ancien voltigeur Clint Hurdle. « C’était presque comme si nous pouvions jouer à un jeu dans le Far West sauvage. »



Hal McRae, montré ici après avoir volé la 2e place en 1978, a été un catalyseur dans la rivalité Yankees-Royals. (Focus sur le sport / Getty Images)

Dans les instants précédant le premier match de l’ALCS 1976, Brett était à côté de Martinez à l’intérieur du club-house de Kansas City. Ils avaient été colocataires dans les ligues mineures et coéquipiers des Royals, mais c’était leur premier match éliminatoire.

« Nous étions tous les deux assis là, vraiment nerveux », a déclaré Martinez. « Et je lui ai demandé : ‘Es-tu nerveux ?’ Il dit : « Ouais. » J’ai dit : « Moi aussi. » »

Quelques minutes plus tard, Brett a commis deux erreurs dès la première manche. Martinez, derrière le marbre, a crié au troisième : « Tout va bien maintenant. »

Les Royals, qui en étaient à leur huitième saison en tant que franchise, étaient enfin en séries éliminatoires après avoir renversé les A’s d’Oakland dans l’AL West. Les Yankees, quant à eux, avaient rompu une période de sécheresse et atteint les séries éliminatoires pour la première fois depuis 1964. Comparé à la série qui allait suivre, l’ALCS de 1976 était une affaire relativement calme, surtout célèbre pour son cinquième match dramatique dans le Bronx.

Avec le score à égalité 6-6 avec deux retraits en début de neuvième, les Royals ont placé les coureurs aux premier et deuxième rangs avant que Jim Wohlford ne frappe un lent videur au troisième et que le voltigeur des Royals Al Cowens soit expulsé au deuxième rang suite à un appel controversé. Pour des raisons qui déroutent encore Martinez, le troisième retrait de la manche a amené les fans des Yankees à joncher le terrain de banderoles de papier toilette et de déchets. Alors que le lanceur des Royals, Mark Littell, se dirigeait vers le monticule pour s’échauffer en neuvième, le match a été retardé alors que l’équipe du terrain tentait de dégager le terrain.

« Nous étions sur le terrain, cela semblait être une éternité », a déclaré Martinez.

Brett ne sait toujours pas si le retard a affecté Littell, mais il sait ce qui s’est passé quelques instants plus tard : Littell a lancé une balle rapide à Chris Chambliss de New York, qui a subi une violente coupure et a décoché un circuit gagnant au centre droit du terrain. Lorsque le ballon a franchi la clôture, des centaines de supporters new-yorkais ont commencé à affluer sur le terrain. Brett s’est dirigé directement vers l’abri du troisième but. Martinez a sprinté depuis le marbre. Mais McRae, dans le champ droit, n’avait pas de chemin clair vers l’abri, alors il a sprinté à travers le champ extérieur, où il a trouvé refuge dans une porte ouverte dans le champ gauche.

« La porte était ouverte, alors j’ai couru vers cette zone », explique McRae. «C’était un sentiment effrayant. Parce que les fans affluaient sur le terrain et je ne savais pas ce qui allait se passer.

Oui, c’était la série apprivoisée.

L’année suivante, à l’automne 1977, les Royals et les Yankees se retrouveront à nouveau dans un autre classique de cinq matchs, rempli de collisions, de bagarres et de pages et de pages de coups de poing verbaux. À un moment donné de la série, Martin, le fougueux manager des Yankees, s’est fait un devoir de dire aux scénaristes qu’il était ravi d’affronter le lanceur Larry Gura, un ancien Yankee, lors du quatrième match.

« Ma seule inquiétude est qu’il ne se blesse pas sur le chemin du stade de baseball », a déclaré Martin aux journalistes, à maintes reprises. «Je veux dire, dans un accident ou quoi que ce soit. Peut-être que je devrais envoyer un garde du corps chez lui.

Et ce n’était rien comparé à ce qui s’est passé avant le match 4, lorsque Cliff Johnson des Yankees, toujours furieux de la destruction de Randolph, a passé la majeure partie de l’entraînement au bâton à crier après McRae des Royals.

McRae, âgé de 32 ans et qui en était à sa neuvième saison, était imperturbable. Il avait grandi à Cincinnati, où il avait appris à imiter le style de jeu de son coéquipier Pete Rose. Il a sprinté sur chaque ballon au sol. Il a tenu ses coéquipiers responsables. Chaque fois que son coéquipier Dennis Leonard prenait un départ, McRae levait quelques doigts pendant que Leonard se dirigeait vers l’enclos des releveurs pour s’échauffer. C’était le nombre de points que les Royals marqueraient ce jour-là.

Le bloc transversal, cependant, était sa propre invention.

« Parce que je savais que je pouvais établir un contact et qu’il ne serait pas capable de lancer au premier but », a déclaré McRae.

Il suffit de dire que McRae n’était pas le genre d’homme à avoir du temps pour Johnson, un joueur suppléant.

«Je l’ai dit à Cliff», a déclaré McRae. «Je ne vais pas me battre avec un ‘homme supplémentaire’.»

Néanmoins, les Yankees ont remporté le quatrième match à Kansas City, ce qui a mis en place un cinquième match gagnant-gagnant rendu célèbre pour sa bagarre en première manche entre Brett et Graig Nettles. Brett a réussi un triple RBI et est arrivé durement au troisième but. Nettles lui donna un petit coup de pied. Plus qu’un peu perturbé, Brett a lancé un foin par-dessus, déclenchant une escarmouche sauvage au cours de laquelle le receveur des Yankees Thurman Munson a couvert Brett au bas du tas – « Il a juste en quelque sorte protégé George au sol », a déclaré Martinez – et a commencé le lanceur Ron Guidry se lance dans la mêlée.



Graig Nettles et George Brett se battent au troisième but (Getty Photos)

« Je me souviens que George est revenu à l’abri et a dit : ‘Il m’a donné un coup de pied' », a déclaré Quirk.

Personne n’a été expulsé.

« Les arbitres dépoussièrent tout le monde », a déclaré Martinez. « Et puis ils ont dit : vous avez fini, les gars, maintenant ? OK, allons-y.’

Cette fois, les Royals ont pris les devants 3-2 en neuvième. Mais les Yankees ont marqué trois points, remportant un deuxième fanion AL consécutif en route vers leur premier championnat de la Série mondiale depuis 1962.

«C’est probablement celui qui nous a le plus déchirant», a déclaré le lanceur partant Dennis Leonard. « Parce que je pensais honnêtement que nous avions la meilleure équipe de baseball. Mais ils ont gagné. Que vas-tu dire ?

Les Yankees gagneraient à nouveau en 1978. Peu importe que Brett ait réussi trois circuits contre Catfish Hunter lors du troisième match ; les Yankees ont remporté le match 6-5 et ont remporté la série en quatre. Les Royals et les Yankees rateront tous deux les séries éliminatoires en 1979, mais ils se rencontreront une quatrième fois en 1980. Cette fois, les Royals avaient un plus proche : Dan Quisenberry. Brett a réussi un circuit contre Goose Gossage lors du troisième match. Ils ont remporté la série en trois matchs.

Les Royals de 1980 perdraient la Série mondiale contre les Phillies en six matchs, et il leur faudrait encore cinq ans pour enfin remporter leur première Série mondiale. Mais pour de nombreux joueurs, battre enfin les Yankees équivalait presque à tout gagner.

« Je jouais sur le terrain droit lorsque Dan Quisenberry a retiré Willie Randolph sur des prises pour le dernier retrait », a déclaré l’ancien Royal John Wathan. « C’est la première et la seule fois où je pleure au baseball. »

Une chose amusante s’est produite un jour d’été dans les années 1990. Wathan a assisté à un tournoi de golf caritatif mettant en vedette une collection d’anciens Royals et Yankees de la fin des années 1970, deux groupes qui avaient passé quatre mois d’octobre à se détester.

« En fait, vous réalisez que ce sont de très bons gars », a déclaré Wathan en riant.

Les amitiés ont fleuri. Des histoires de guerre ont été échangées. Hurdle vit près de Bucky Dent en Floride et s’émerveille toujours de la compétitivité de Lou Piniella et Munson, décédés 10 mois après la série de 1978.

« Parce que tout ce qu’ils voulaient, c’était vous botter le cul », a déclaré Hurdle. « Et en regardant ces deux-là, quels meilleurs gars avoir dans votre équipe que des gars qui veulent juste botter le cul de l’autre équipe. »

Près d’un demi-siècle plus tard, Brett a conclu une paix similaire. Il ne déteste plus ces joueurs. Mais il déteste toujours les Yankees. Il n’y peut rien.

McRae va encore plus loin.

« Je ne pense pas que nous détestions les gars », dit McRae. « Nous détestions les Yankees. Parce qu’ils avaient tous les avantages, avons-nous pensé. Ils avaient les ressources nécessaires pour recruter des joueurs. Nous étions jaloux qu’ils puissent faire des choses que nous ne pouvions pas faire. Et je pense que c’était l’essentiel.

À la veille d’une autre bataille en séries éliminatoires entre Kansas City et New York, McRae a raconté une autre vieille histoire, qui n’est pas aussi célèbre que l’élimination de Randolph ou la bagarre entre Brett et Nettles. Lorsque le retrait final a été enregistré en 1977, après les bavardages et les bagarres, quelques Royals se sont dirigés vers le club-house des Yankees.

« Nous y sommes allés, nous nous sommes assis et nous les avons félicités », a-t-il déclaré. «C’était fini. La guerre était finie. »

(Photo du haut du receveur des Yankee Thurman Munson essayant d’empêcher George Brett de marquer : Focus on Sport / Getty Images)