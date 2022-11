“Nous nous demandons maintenant si nous étions dans une chambre d’écho” – les fans de Trump s’éloignent de la rhétorique de “fraude” électorale

Les partisans de Donald Trump ont réduit leurs fausses allégations électorales après les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les mentions de fausses élections sur Twitter ont été de 600 000, contre 3,5 millions en 2020.

De nombreux candidats soutenus par Trump n’ont pas été élus.

Les fausses allégations de fraude électorale n’ont pas atteint le niveau fiévreux largement attendu après les élections de mi-mandat aux États-Unis, de nombreux partisans du complot colporteur de Donald Trump rappelant la rhétorique qui, selon les observateurs, a blessé les candidats républicains.

Les groupes de réflexion avaient mis en garde contre une période post-électorale prolongée de chaos et de violence, en particulier après que les partisans de Trump – qui ont approuvé son « gros mensonge » selon lequel le vote de 2020 était truqué – se sont emparés de problèmes de sondage isolés pour faire des affirmations similaires sans preuves.

Mais la campagne de désinformation a semblé s’essouffler après que de nombreux candidats triés sur le volet par Trump aient été battus dans les urnes, les observateurs affirmant que leur “déni électoral” vigoureux aurait peut-être rebuté les électeurs.

Il y a eu près de 600 000 mentions de fraude électorale et d’idées similaires sur Twitter dans la semaine qui a suivi le vote du 8 novembre, selon Zignal Labs, qui étudie l’activité sur Internet.

Cela a marqué une baisse significative par rapport aux élections de 2020, lorsque Zignal a enregistré plus de 3,5 millions de mentions de ce type au cours de la même période.

Cette année, à la suite d’une “poussée” du récit de la fraude le jour des élections lorsque des problèmes de machine de tabulation ont été signalés dans l’État swing de l’Arizona, les chercheurs de Zignal ont découvert que de telles conversations s’atténuaient 48 heures plus tard.

Trump, qui a régulièrement utilisé sa plate-forme Truth Social pour obtenir un soutien pour le faux récit, lui-même a semblé l’éviter lorsqu’il a annoncé mardi qu’il participait à la course à la Maison Blanche en 2024.

Dans son discours enflammé d’une heure, il a déchiré son adversaire, le président américain Joe Biden, mais a à peine abordé la fraude, après avoir grondé au sein de son parti que la rhétorique “Big Lie” de l’ancien président les avait blessés à mi-parcours.

“Une partie du parti républicain pense que l’adoption de ces récits a démoralisé la base, réduit la participation et conduit à la sélection de candidats de qualité inférieure”, a déclaré Michael Caulfield, chercheur au Center for an Informed Public de l’Université de Washington. AFP.

“Cette partie du parti doit parler des pertes, car elle veut plaider en faveur d’une nouvelle direction du parti.”

Les partisans et les influenceurs de droite étaient sous le choc après que la “vague rouge” républicaine prédite ne se soit pas matérialisée.

Le parti n’a pas réussi à arracher le contrôle du Sénat et a pris le contrôle de la Chambre des représentants avec seulement une faible majorité, dans ce qui était considéré comme une performance de mi-mandat historiquement faible.

Un revers particulier a été la défaite de plusieurs candidats soutenus par Trump au poste de secrétaire d’État – postes critiques qui supervisent les élections – dans les États du champ de bataille où l’ancien président a tenté d’annuler sa défaite de 2020.

“Le public a clairement indiqué par ses votes qu’il ne voulait pas que des négationnistes organisent des élections, certainement dans les États swing où c’était une possibilité”, a déclaré à l’AFP Pamela Smith, présidente de l’organisation non partisane à but non lucratif Verified Voting.

La piètre performance républicaine a suscité une certaine introspection, même parmi les politiciens d’extrême droite en Arizona, où l’alliée de Trump, Kari Lake, a perdu sa course pour devenir gouverneure de l’État.

“Nous nous demandons maintenant si nous n’étions pas dans une chambre d’écho”, a déclaré la sénatrice républicaine Wendy Rogers à un animateur de radio de droite, faisant apparemment allusion aux messages de son parti aux électeurs.

“Je commence à peine à prendre du recul”, a ajouté Rogers, qui a déclenché un tollé plus tôt cette année lorsqu’elle a appelé à l’exécution d’ennemis politiques.

Kate Starbird, chercheuse en désinformation et professeure adjointe à l’Université de Washington, a déclaré qu’il était « encourageant » de voir certains influenceurs de droite contrer ou éviter les allégations de fraude électorale non fondées.

Starbird a dit :

Ils ont peut-être le sentiment que ce n’est pas une stratégie politique gagnante.

Mais les analystes ont averti que l’impact du déni électoral n’a pas diminué – et qu’il pourrait prendre un nouvel élan avant l’élection présidentielle de 2024.

Jeudi, Arizona’s Lake a lancé une note de défi après sa défaite, en publiant une vidéo sur Twitter dans laquelle elle s’est insurgée contre ce qu’elle a appelé le “système électoral brisé” et les “problèmes avec les machines à tabuler” sans fournir de preuves.

À mi-mandat, les analystes affirment que les mensonges électoraux de Trump n’ont pas eu le succès escompté, en partie parce qu’il reste interdit sur Twitter et Facebook.

Cela a coupé sa capacité à atteindre les plus de 100 millions de followers qu’il avait autrefois, y compris les principaux influenceurs de droite.

Ses abonnés sur son propre réseau social Truth Social sont beaucoup plus petits – 4,5 millions – et bien que des captures d’écran de ses publications soient souvent partagées sur d’autres plateformes, les analystes affirment que sa portée est relativement limitée.

Mais même si les volumes de mensonges ont diminué, ils n’ont pas disparu.

“Le moteur (du complot) sous-jacent continue de tourner, et si les influenceurs décident de s’y engager, nous revenons instantanément à notre point de départ”, a déclaré Caulfield.

“En ce moment, beaucoup ont décidé que le préjudice à long terme de s’engager avec le moteur du complot ne valait pas l’avantage. Alors que Trump s’insère en 2024, nous verrons si cela tient.”