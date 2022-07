Nous nous concentrons sur le podium, déclare le capitaine de l’équipe indienne de hockey Manpreet Singh

Le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin Manpreet Singh et l’entraîneur-chef Graham Reid ont déclaré mercredi qu’ils n’étaient pas accablés par les attentes des fans alors qu’ils se préparent pour leur match d’ouverture contre le Ghana dimanche.

L’équipe nationale a atteint Birmingham samedi pour la 12e édition des Jeux du Commonwealth (CWG) et depuis son arrivée, elle s’est entraînée vigoureusement alors qu’elle vise un podium dans cet événement colossal.

A LIRE AUSSI| CWG 2022 : Birmingham 2022 pourrait s’avérer être une opportunité en or pour les athlètes féminines

Interrogé sur les attentes des fans de hockey indiens lors d’une conférence de presse virtuelle, Reid a déclaré: «Je dois dire que je ne pense pas que les attentes de quiconque à notre égard soient plus que nos propres attentes. Nous avons vraiment des attentes élevées de ce que nous attendons de nous-mêmes et aussi les uns des autres. Donc, oui, nous ne sommes pas alourdis par ces attentes.

L’entraîneur en chef a ajouté: “Bien sûr, nous ne pouvons pas faire grand-chose au sujet des attentes extérieures, mais nous pouvons faire quelque chose au sujet de nos propres attentes et c’est ce que nous faisons car cela maintient la pression sur nous, mais c’est dans le bon sens parce que nous sommes ceux qui peut contrôler cela.

Pendant ce temps, Manpreet Singh, qui est sur le point de faire sa 300e apparition pour l’Inde lors du match d’ouverture du tournoi CWG contre le Ghana, a déclaré: «Je suis vraiment heureux d’avoir joué 299 matchs pour l’Inde. Je suis excité à ce sujet mais je me concentre pour le moment sur le match contre le Ghana et l’équipe et je ne suis pas si préoccupé par le jalon personnel.

Parlant des attentes des fans, Manpreet a déclaré : « Oui, nous savons que les fans attendent de nous que nous remportions une médaille à Birmingham. Nous avons discuté de la même chose avant d’arriver ici que si notre objectif est de gagner une médaille, nous finirons par être victorieux dans nos efforts, mais nous devons d’abord y travailler. Nous voulons faire de notre mieux à chaque match, nous n’allons prendre aucune équipe à la légère et oui, notre objectif final est de gagner une médaille ici.

A LIRE AUSSI| CWG 2022 : L’équipe indienne de hockey masculin est un candidat sérieux pour atteindre la gloire ; L’équipe féminine doit oublier les fantômes de la Coupe du monde

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici