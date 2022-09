“Nous nous concentrons beaucoup sur l’amélioration de la vitesse de Naveen”: l’entraîneur Krishan Kumar Hooda

Les préparatifs de la nouvelle saison de la vivo Pro Kabaddi League battent leur plein et les champions en titre Dabang Delhi KC ont intensifié leur régime d’entraînement pour tenter de conserver le trophée PKL.

Avec l’entraîneur de force et de conditionnement qui élabore de nouveaux régimes et horaires en mettant l’accent sur l’entraînement «temps de réaction», l’équipe de Dabang Delhi KC semble prête à défendre son titre avant la saison à succès.

Naveen ‘Express’ Kumar, le joueur vedette de Dabang Delhi KC, connu pour sa vitesse et ses réactions impeccables, a suivi un entraînement rigoureux pour essayer de rester en forme et d’améliorer ses forces, tout cela grâce au nouveau régime d’entraînement de l’entraîneur Krishan Kumar Hooda avec son Équipe de force et de conditionnement.

S’exprimant exclusivement sur l’émission Star Sports ‘Total KBD’, l’entraîneur Krishan Kumar Hooda, la star de Dabang Delhi KC Naveen ‘Express’ Kumar et l’entraîneur de force et de conditionnement Sandesh Rangnekar, ont expliqué comment ils se préparent pour la nouvelle saison et les nouveaux régimes d’entraînement conçus pour garder les joueurs en pleine forme avant la saison 9 de la vivo Pro Kabaddi League.

Parlant de Naveen Kumar dans l’émission ‘Total KBD’ de Star Sports, l’entraîneur Hooda a déclaré : « Naveen est un grand raider. Très Habile. Il a tous les mouvements tels que les “back kicks” dans son arsenal. Naveen a constamment joué au cours de ses première, deuxième et troisième saisons. Il a en outre ajouté “Nous nous concentrons beaucoup sur l’amélioration de la vitesse de Naveen, car c’est sa force et il a un avantage sur les autres joueurs à cause de cela.”

Naveen Kumar a également expliqué comment s’est déroulé l’entraînement pour la nouvelle saison de PKL et en quoi l’entraînement de cette saison est différent des saisons précédentes. Il a déclaré: «Cette saison, nous avons accordé beaucoup d’importance à la forme physique. Nous connaissons notre programme d’entraînement depuis le début. Nous savons ce que nous avons à faire le lendemain matin et le soir. Nous savons quelle session nous avons avec quel entraîneur depuis le début. Il a ajouté: “Pour la vitesse, nous allons au sol et avons des exercices tels que des exercices de sprint et des exercices de temps de réaction.”

Sandesh Rangnekar, l’entraîneur de force et de conditionnement de Dabang Delhi KC, a expliqué comment il devait concevoir spécialement un programme d’entraînement et de rééducation pour un joueur comme Naveen Express. Il a déclaré: «Tout le jeu de Naveen est basé sur la vitesse, il est donc très important que le personnel de soutien préserve ses genoux et préserve ses chevilles. Je fais sa rééducation différemment, car on veut lui éviter toute blessure. J’essaie de le charger dans la position bonus, donc c’est un type d’entraînement très spécifique ajouté à son régime d’entraînement régulier. Rangekar a également déclaré: “Donc, spécifiquement, si vous allez voir, j’appelle Naveen l’après-midi pour une session supplémentaire trois fois par semaine au moins.”

Naveen Kumar, qui est l’un des membres les plus intégraux de l’équipe de Dabang Delhi KC, a expliqué comment son programme de rééducation et d’entraînement fonctionnait et comment il essayait d’améliorer ses compétences grâce à l’entraînement : “Chaque fois que je me blesse comme la cheville, le genou ou le coude, la rééducation de la blessure se fait d’une manière spécifique pour renforcer la force dans ces domaines. Il a ajouté: «Chaque fois qu’il y a du mouvement, je suis convaincu que je peux réussir un mouvement, comme essayer de donner un coup de pied dans les coins, ce qui a été efficace dans le passé. Donc, comme ça, dans la pratique, chaque fois que nous avons une nouvelle idée, nous continuons à la pratiquer et à développer nos compétences. Mon secret est ma vitesse, donc je me concentre beaucoup là-dessus.

L’entraîneur Krishnan Hooda a également salué les compétences de Naveen Kumar et comment sa détermination l’a amené à réussir dans des situations de haute pression au cours des dernières saisons. Il a dit: «Il est très habile et il maîtrise les compétences, et nous le formons d’une certaine manière. Nous avons également des sessions quotidiennes avec différents joueurs dans différentes situations. Comme comment jouer quand la situation demande sept, six, cinq, quatre ou trois joueurs. Nous nous entraînons pour cela quotidiennement. Et quand il s’agit de Naveen, nous avons vu de nombreuses équipes essayer de l’arrêter et même après avoir essayé de l’arrêter, il n’abandonne pas.

Naveen Kumar avait également un message pour les fidèles de Dabang Delhi KC et a déclaré: «Delhi n’est plus seulement Dabang, ce sont aussi des champions. Le trophée n’appartient qu’à nous et le défendre est notre responsabilité.

