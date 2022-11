« Nous nous battrons ! Nous allons mourir ! Nous reprendrons l’Iran ! – les manifestants restent provocants alors que les condamnations à mort se profilent

Les protestations contre la mort de Mahsa Amini en détention se poursuivent en Iran.

Le gouvernement a prononcé une série de condamnations à mort.

Jusqu’à présent, les forces de sécurité ont tué 342 personnes.

L’Iran a prononcé une série de condamnations à mort alors que les manifestations dirigées par des femmes contre la mort de Mahsa Amini en détention sont entrées mercredi dans un troisième mois, les affrontements ayant fait au moins sept morts en deux jours.

Ce bilan ne comprend pas cinq personnes, selon les autorités, tuées par des hommes armés qui ont attaqué des manifestants et des policiers plus tard mercredi dans la province du Khouzistan, dans le sud-ouest du pays.

La violence de rue a fait rage dans tout l’Iran alors que les manifestations déclenchées par la mort d’Amini le 16 septembre se sont intensifiées à l’occasion de l’anniversaire de la répression meurtrière de 2019.

Amini, une Iranienne de 22 ans d’origine kurde, est décédée sous la garde de la notoire police des mœurs après son arrestation pour une violation présumée du code vestimentaire strict de l’Iran pour les femmes.

« Nous nous battrons ! Nous mourrons ! Nous reprendrons l’Iran ! une foule de manifestants a pu être entendue en train de chanter dans une rue de Téhéran, dans une vidéo publiée par le moniteur de médias sociaux 1500tasvir.

Dans une vidéo largement partagée vérifiée par l’AFP, les forces de sécurité semblent ouvrir le feu sur des dizaines de navetteurs dans une station de métro de Téhéran, les faisant se bousculer et tomber les uns sur les autres sur le quai.

Une autre vidéo vérifiée montrait des membres des forces de sécurité, y compris des agents en civil, attaquant des femmes sans hijab dans un métro.

Les organisateurs des manifestations ont appelé à trois jours d’actions pour commémorer les centaines de personnes tuées lors des manifestations “Bloody Aban” – ou Bloody November – qui ont éclaté le 15 novembre 2019 après une décision choc d’augmenter les prix du carburant.

Cet anniversaire a donné un nouvel élan aux manifestations d’Amini, qui ont vu des femmes brûler leur foulard et affronter les forces de sécurité dans les rues.

Les médias d’État ont déclaré que des “émeutiers” – un terme utilisé par les responsables iraniens pour décrire les manifestants – ont tué mardi deux membres des Gardiens de la révolution et un membre de sa force paramilitaire Basij.

Un garde a été abattu à Bukan, une ville de la province natale d’Amini, au Kurdistan, et un autre a été abattu à Kamyaran, une ville à majorité kurde de la province d’Azerbaïdjan occidental, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA.

Le membre du Basij est décédé après avoir été frappé par un cocktail Molotov dans la ville méridionale de Shiraz, a-t-il ajouté.

Un manifestant a été tué mercredi devant la maison de l’un des trois manifestants abattus la veille par les forces de sécurité dans la province du Kurdistan, a déclaré le groupe de défense des droits Hengaw basé à Oslo.

La mort de Burhan Karmi s’est produite à Kamyaran, où les tensions étaient vives pour les funérailles du propriétaire d’un atelier de réparation de téléphones portables, Fuad Mohammadi, a indiqué le groupe de défense des droits.

“Frère Fuad est un héros, le martyr du Kurdistan”, ont scandé des foules de personnes en deuil, dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Les forces spéciales ont également ouvert le feu sur des étudiants mercredi après être entrés à l’université du Kurdistan dans la ville de Sanandaj, dans l’ouest du pays, a déclaré Hengaw.

Cette capture d’écran tirée d’une vidéo UGC mise à disposition sur la plateforme ESN montre des manifestants iraniens bloquant la circulation dans la ville de Rasht alors qu’ils scandent “liberté” tout en retirant un panneau de signalisation. AFP AFP, Anonyme, ESN

Iran Human Rights (IHR), un autre groupe basé à Oslo, a déclaré dans un bilan actualisé publié mercredi que les forces de sécurité avaient tué au moins 342 personnes, dont 43 enfants et 26 femmes, lors de la répression depuis la mort d’Amini.

Le bilan représente une augmentation de 16 % depuis qu’IHR a publié ses chiffres précédents samedi.

Le groupe de défense des droits a déclaré qu’au moins 15 000 personnes avaient été arrêtées, un chiffre que les autorités iraniennes nient.

Plus tard mercredi, des « éléments armés et terroristes » à moto sont arrivés sur un marché central de la ville d’Izeh au Khouzistan et ont ouvert le feu sur des manifestants et les forces de sécurité, a indiqué l’IRNA.

Il a indiqué que cinq personnes avaient été tuées et au moins 10 blessées.

Valiollah Hayati, vice-gouverneur du Khouzistan, a déclaré que parmi les morts figuraient trois hommes, une femme et une fille, tandis que certains des blessés étaient dans un état grave.

Il n’y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité pour l’attaque.

Le 26 octobre, au moins 13 personnes ont été tuées dans une attaque armée revendiquée par le groupe Etat islamique contre le mausolée de Shah Cheragh à Chiraz.

Le pouvoir judiciaire a déclaré mercredi qu’un tribunal révolutionnaire avait prononcé trois autres condamnations à mort pour les “émeutes”.

L’un a été reconnu coupable d’avoir attaqué la police avec sa voiture, en tuant un, le second avait poignardé un agent de sécurité et le troisième avait tenté de bloquer la circulation et de semer la “terreur”, selon son site Internet.

Une autre condamnation à mort avait été prononcée mardi, après qu’un tribunal eut prononcé dimanche la première condamnation à mort en lien avec les manifestations.

Le directeur de l’IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, a fermement condamné les condamnations à mort, alléguant que la torture était utilisée pour extorquer des aveux et mettant en garde contre la possibilité d’exécutions massives.

L’Iran accuse les nations occidentales qui hébergent des médias en langue persane, y compris la Grande-Bretagne, de fomenter les troubles.

L’agence d’espionnage britannique MI5 a déclaré mercredi que l’Iran voulait kidnapper ou tuer des individus basés au Royaume-Uni qu’il considère comme des “ennemis du régime”, avec au moins 10 complots découverts jusqu’à présent cette année.