Le mot « crise » revient rapidement lorsqu’on parle avec ceux qui gèrent des banques alimentaires partout au Canada.

Alors que l’inflation fait grimper les prix des aliments tandis que les salaires et les programmes de soutien sont à la traîne, de nombreux administrateurs affirment que la demande dans les banques alimentaires canadiennes est plus forte que jamais.

Dans certaines villes, les banques alimentaires ont été obligées d’offrir moins à chacun afin de répondre à la demande.

Les néo-Canadiens et les travailleurs de la classe moyenne inférieure font maintenant la queue pour les paniers de nourriture.

Dans le Nord, où les taux d’insécurité alimentaire sont déjà disproportionnellement élevés, une banque alimentaire de Yellowknife affirme avoir constaté une augmentation de 72 % du nombre d’enfants qui n’ont pas assez à manger.

Les banques alimentaires étaient censées être temporaires, a déclaré David Froh de la Regina Food Bank, qui existe maintenant depuis 40 ans. Il est l’un des nombreux administrateurs qui ont déclaré espérer des solutions systémiques à la pauvreté et à la faim qui garantiraient aux gens des revenus adéquats et qu’ils pourraient se permettre d’acheter suffisamment de nourriture.

La Presse canadienne a envoyé des journalistes de partout au pays pour parler aux gens qui gèrent les banques alimentaires et à ceux qui les utilisent. Voici ce qu’ils ont trouvé.

« C’est un système brisé » : la pauvreté a rattrapé la classe moyenne à Terre-Neuve

Jody Williams dirige la plus grande banque alimentaire de Terre-Neuve-et-Labrador, mais il n’en est pas nécessairement ravi.

« C’est un système cassé », a déclaré Williams alors que les gens commençaient à se rassembler à l’extérieur pour un panier à la Bridges To Hope Foodbank à St. John’s.

« Même lorsque les gens reçoivent de la nourriture ici, cela ne suffit que pour quelques jours. »

Le nombre de clients de Bridges to Hope a plus que quadruplé depuis les mois précédant la pandémie de COVID-19, a déclaré Williams. Avant, il ouvrait quelques jours par semaine et voyait 20 personnes par jour. Maintenant, il est ouvert quatre jours et un soir par semaine, et il voit environ 100 personnes par jour. Sa clientèle qui connaît la croissance la plus rapide est constituée de travailleurs; il a commencé à ouvrir un soir par semaine l’année dernière pour s’adapter à leurs horaires de travail.

« Cela affecte maintenant les gens de la classe moyenne », a-t-il déclaré, ajoutant que les travailleurs représentent désormais environ 40% de sa clientèle. Ils représentaient environ 5 % avant la pandémie. «Je pense que la classe moyenne inférieure vient de tomber dans la pauvreté. Je pense que si vous étiez à cet échelon inférieur et que vous obteniez déjà d’un jour de paie à l’autre, eh bien, maintenant vous ne l’êtes pas.

Les gens sont pressés par l’augmentation des coûts et des revenus qui ne suivent pas l’inflation, a-t-il dit, notant que ce ne sont pas seulement les travailleurs au salaire minimum qui sont en difficulté.

« Les gens meurent de faim », a-t-il dit. « C’est une situation d’urgence extrême, c’est une crise sanitaire. Et agissons comme s’il s’agissait d’une crise sanitaire.

— Par Sarah Smellie à St. John’s

« Je vis de cartes de crédit » : les résidents de la Colombie-Britannique ont du mal à joindre les deux bouts

En attendant devant la banque alimentaire de Richmond, Jacqueline Lendaza a déclaré qu’elle et son mari avaient fait tout ce qu’ils pouvaient pour économiser de l’argent, notamment en faisant pousser des légumes sur le balcon de leur appartement et en renonçant même à conduire.

Cependant, les résidents âgés de Richmond, à l’extérieur de Vancouver, ont déclaré qu’ils avaient encore du mal à joindre les deux bouts alors que les prix de l’épicerie montaient en flèche.

« Avant, je payais 2,19 $ pour un petit carton de lait et maintenant je paie 3,40 $. Je vis avec des cartes de crédit. Nous n’avons pas les moyens d’acheter de l’essence. J’ai abandonné mon véhicule il y a quelque temps », a déclaré Lendaza.

Pendant près de 10 ans, Lendaza a travaillé pour le gouvernement de la Colombie-Britannique dans un rôle de défense des besoins des personnes vulnérables. Mais elle a dit que l’ostéoporose avait bouleversé sa vie, la maladie des os l’empêchant de rester debout pendant de longues périodes et la forçant à abandonner son travail.

« Nous souffrons et nous essayons de faire des achats de coupons et de compter les points (d’achat) et tout », a déclaré Lendaza, ajoutant que ces petits « trucs » ne facilitent pas beaucoup la vie.

Lendaza a déclaré qu’elle et son mari se sont tournés vers la banque alimentaire près de chez eux pour garder la tête hors de l’eau.

« Le début a été vraiment difficile et c’était embarrassant d’entrer, mais après avoir été plusieurs fois, on s’y habitue », a-t-elle déclaré.

— Par Nono Shen à Vancouver

«Maintenant, vous devez choisir»: l’inventaire diminue à la banque alimentaire de Toronto

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Franca Eidbobo compte sur ses visites bihebdomadaires dans une banque alimentaire du nord de Toronto.

La femme de 42 ans avait déjà envisagé de se rendre dans une banque alimentaire avant que la pandémie ne frappe, alors qu’elle jonglait avec plusieurs emplois à temps partiel tout en faisant face à de multiples problèmes de santé. Mais elle a décidé à l’époque que d’autres avaient davantage besoin de ce service.

« J’aurais toujours ce sentiment de culpabilité qu’il y a quelqu’un qui a pire que moi, et que je leur prends cette nourriture, j’avais l’impression que je ne devrais pas faire ça », a-t-elle déclaré.

Cela a changé en 2020, lorsque ses problèmes de santé se sont aggravés et qu’elle ne pouvait plus travailler.

« Quand COVID a frappé, et j’ai regardé mon garde-manger … C’était comme si je n’avais pas le choix. »

Eidbobo compte sur l’aide du gouvernement pour joindre les deux bouts, affirmant que son état de santé l’empêche de travailler. Elle vit à quelques minutes de sa banque alimentaire, au quatrième étage d’un immeuble sans ascenseur, et a déclaré que le personnel et les bénévoles de la banque alimentaire l’aidaient parfois à transporter de la nourriture jusqu’à son appartement.

Elle avait l’habitude de recevoir régulièrement des légumes, des fruits frais, des aliments séchés, du riz et des pâtes de la banque alimentaire au début de la pandémie, mais a déclaré que ces derniers temps, les options sont devenues plus limitées.

« Maintenant, vous devez choisir du riz, des pâtes ou des nouilles », a-t-elle déclaré. « Je pense que la dernière fois qu’ils ont donné les légumes, je pense qu’il s’agissait de pommes de terre, d’oignons et de concombres, et c’était il y a plus d’un mois et demi. »

Elle a toutefois noté que le personnel des banques alimentaires faisait de son mieux pour aider les personnes dans le besoin.

« S’ils l’ont, ils le donnent. »

— Par Maan Alhmidi à Toronto

La banque alimentaire de Regina se tourne vers les «investissements à long terme»

C’est un anniversaire que David Froh souhaite ne pas avoir à fêter.

Le vice-président de la communauté à la Regina Food Bank célèbre le 40e anniversaire de l’organisme. Et bien que ce soit l’occasion de remercier les bénévoles et les sympathisants pour des décennies d’aide, il dit que c’est une autre année où la pauvreté n’est pas résolue.

«La banque alimentaire de Regina, comme toutes les banques alimentaires au Canada, était censée être temporaire, une réponse à une inflation élevée et à des coûts élevés, ce qui semble familier de nos jours», a déclaré Froh lors d’une entrevue. « Malheureusement, 40 ans plus tard, la demande de services de banque alimentaire partout au Canada continue d’augmenter.

La banque alimentaire prévoit de fournir 350 boîtes d’épicerie par jour à ses clients. Il y a deux ans, ce nombre était de 160.

« Nous avons plus que doublé au cours des deux dernières années », a déclaré Froh. « C’est une crise économique, c’est une crise sanitaire, c’est une crise de l’éducation. Nous nous attaquons au symptôme, pas à la cause.

Froh a déclaré que tous les types de personnes viennent à la banque alimentaire, y compris ceux qui travaillent à temps plein. Il se peut qu’ils ne gagnent pas un salaire décent, qu’ils n’aient pas les moyens de payer un loyer ou qu’ils soient handicapés, a-t-il déclaré.

Même si l’organisation aide plus de personnes, il a déclaré qu’il y en avait des milliers d’autres qui continuaient de rentrer chez eux avec des tables vides.

« Nous devons juste être plus intelligents et courageux pour faire des investissements à long terme très basés sur les données pour résoudre ce problème », a-t-il déclaré. « Et alors nous serons mieux lotis. »

— Par Jeremy Simes en Saskatchewan

Les banques alimentaires de Montréal sont parties pour « prendre le relais »

Le Québec est au milieu d’une crise d’insécurité alimentaire, mais le gouvernement tarde à réagir, a déclaré Tasha Lackman, directrice générale du Depot Community Food Centre, à Montréal.

Une augmentation de la demande au cours de la dernière année a forcé le dépôt à limiter le nombre de visiteurs quotidiens à sa banque alimentaire et à réduire la taille de ses paniers de près de 30 %. Le centre a également envisagé de facturer une somme modique pour les paniers.

Lackman a déclaré que la hausse du coût de la vie entraîne une augmentation de la demande de nourriture au dépôt. Parmi ses nouveaux clients figurent des nouveaux arrivants au Canada, qui, selon elle, manquent d’un soutien solide de la part du gouvernement, laissant les organismes communautaires «prendre le relais».

La banque alimentaire de la Mission Bon Accueil à Montréal signale également une demande accrue cette année, a déclaré Sam Watts, directeur général de la mission. Il a déclaré que de nombreux nouveaux clients sont des personnes qui comptent sur le service pour couvrir leurs besoins vers la fin du mois, après l’épuisement de leur chèque de paie.

Peter Hackmann, qui est venu au Canada en tant que réfugié, utilise la banque alimentaire de la mission depuis 2008. Il a dit qu’il n’a pas été en mesure de trouver un travail stable et qu’il a maintenant un emploi à temps partiel au salaire minimum avec une aide gouvernementale minimale.

Hackmann demande au gouvernement de mieux financer la banque alimentaire.

Watts, cependant, a déclaré qu’il espérait une approche plus globale qui s’attaque aux causes profondes de l’insécurité alimentaire.

« Si une banque alimentaire existe vraiment au Canada en 2023, c’est la question que nous devrions nous poser », a déclaré Watts.

— Par Thomas MacDonald à Montréal

‘Énorme augmentation du nombre; pas d’augmentation de budget à la banque alimentaire d’Ottawa

Depuis que Diana Mahaffy s’est jointe au Centretown Community Food Centre en tant que directrice il y a deux ans et demi, la demande a plus que doublé alors que son budget est demeuré le même.

Fournir de la nourriture à une moyenne de 1 035 personnes par mois et à plus de 12 000 par an est déjà une tâche difficile, mais Mahaffy a déclaré que la banque alimentaire indépendante du centre-ville d’Ottawa connaît maintenant une augmentation annuelle de 40% du nombre de personnes qui accèdent à ses services. .

« La sécurité alimentaire a toujours été un problème pour certaines personnes de notre communauté et nous voulons être là pour les aider », a-t-elle déclaré. La plupart des personnes qui entrent sont célibataires et beaucoup dépendent uniquement du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour leur revenu, a déclaré Mahaffy.

Mais la demande accrue a forcé Centretown à réduire la quantité de nourriture qu’il fournit à chaque client. Par exemple, il leur propose désormais un gros paquet de protéines par visite – comme du bœuf haché – plutôt que deux.

Le programme alimentaire d’urgence du centre ne reçoit pas de financement du gouvernement et dépend plutôt de partenaires communautaires et de soutiens individuels. Cela remet en question sa durabilité à mesure que le coût de la vie augmente, a déclaré Mahaffy.

« Notre budget dépend entièrement des personnes qui font des dons », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle craignait qu’il devienne de plus en plus difficile pour les gens de trouver de l’argent pour contribuer.

« Tout le monde dans la communauté est confronté aux mêmes défis avec l’inflation, avec des augmentations de prix dans tous les aspects de leur vie. »

— Par Liam Fox à Ottawa

Augmentation de la demande dans le Nord malgré la baisse des dons

La banque alimentaire de l’Armée du Salut à Yellowknife a connu une augmentation importante de la demande au cours de la dernière année, a déclaré le directeur général Jason Brinson.

De mai 2022 à mai 2023, l’utilisation par les adultes seuls et les ménages a bondi de 51 % et 49 %, respectivement.

Le nombre d’enfants qui dépendent de la banque alimentaire a augmenté de 72 %, passant de 101 en mai de l’année dernière à 174 un an plus tard, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, les dons ont diminué. Brinson a déclaré que l’Armée du Salut est passée de quelques milliers de dollars pour acheter de la nourriture par an à plus de 160 000 dollars au cours de l’exercice 2022-2023.

« Nous pensons qu’il y a un certain nombre de raisons à cela, dont certaines pourraient simplement être le coût de la nourriture », a-t-il déclaré. « Ainsi, les gens ne peuvent plus donner de nourriture de la même manière qu’avant. »

La banque alimentaire, qui offre des denrées non périssables et certaines denrées périssables, est ouverte deux fois par semaine et les personnes et familles qualifiées peuvent accéder au service une fois par mois. Brinson a déclaré qu’ils étaient auparavant en mesure d’augmenter cette limite à deux fois par mois grâce au financement fourni pendant la pandémie.

Ils aimeraient offrir plus d’aliments frais, mais les coûts compliquent la tâche.

