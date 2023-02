«Nous n’oublierons jamais»: une foule émue accueille l’équipe de recherche de la Colombie-Britannique de retour de Turquie

Emballant des fleurs et agitant des drapeaux turcs et canadiens, une foule émue a accueilli les membres d’une équipe de recherche et de sauvetage de la Colombie-Britannique à leur arrivée à l’aéroport international de Vancouver, mardi soir.

L’équipage de Burnaby Urban Search and Rescue (USAR), composé de 10 membres, a atterri après une semaine en Turquie, aidant les efforts de recherche à la suite de deux tremblements de terre dévastateurs dans le pays et la Syrie voisine qui ont tué plus de 35 500 personnes.

Burnaby USAR, la seule équipe canadienne de recherche et de sauvetage à se rendre dans la zone sinistrée, s’est déployée principalement autour de l’Adiyaman.

« Depuis une semaine, nous pleurons tous. Nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas manger, chaque respiration que nous prenons fait mal au cœur, parce que nous sentons que les gens à la maison ne peuvent pas manger, ne peuvent pas respirer, ne peuvent pas dormir », a déclaré Tara Gulersen à Global Nouvelles.

« Le moment où j’ai entendu la nouvelle que Burnaby rentrait chez lui pour aider notre peuple, c’était le seul moment brillant que nous ayons eu, donc c’était tellement, tellement important pour nous que nos gens ici soient là pour nos gens à la maison. C’était tellement émouvant.

Gulersen a dit qu’elle était tellement touchée par les efforts de l’équipe qu’elle leur a écrit une lettre de remerciement.





Elle a dit que bien qu’elle n’ait jamais rencontré aucun des membres, elle avait l’impression qu’ils faisaient maintenant partie de sa famille.

« Vous vous êtes battus pour nous. Nous n’oublierons jamais ces jours-ci, surtout comment vous avez aidé », a-t-elle lu dans la lettre.

“Je ne sais pas comment exprimer mes sentiments ou exprimer notre gratitude, mais sachez que vous avez touché tant de vies et que vous êtes connu et prié par tant d’entre nous.”

« Nous avons perdu beaucoup de monde là-bas, c’est tellement déchirant. J’aimerais pouvoir être là aussi pour aider », a déclaré Fatma Altunatas à Global News, tenant un bouquet de fleurs pour l’équipe.

Altunatas et Gulersen sont tous deux membres d’un groupe de Turco-Canadiens qui recueillent des dons pour les victimes dans la zone sinistrée. Jusqu’à présent, ils ont réussi à remplir plus de 7 000 cartons et ont toujours besoin de tentes, de couvertures, de couches, de lait maternisé et de lampes de poche.

« Tout le monde fait de son mieux. De 9h00 à 21h30, 22h00, tout le monde est à l’entrepôt », a-t-elle déclaré.

Burnaby USAR, qui est principalement composé de pompiers de Burnaby, précédemment déployés au Népal après son tremblement de terre de 2015 et aux Bahamas après l’ouragan Dorian en 2019.

Lundi, le directeur de l’équipe, Scott Murchison, a déclaré à Global News que l’équipage avait aidé sur le terrain de toutes les manières possibles, des premiers secours au renforcement des capacités des premiers intervenants à l’aide humanitaire.

Ils ont également travaillé de longues heures à l’aide de caméras de recherche et d’appareils de recherche acoustique dans le but de retrouver des personnes piégées sous les décombres.

Jeudi dernier, ils ont réussi à sortir une femme d’un immeuble en béton de six étages effondré.

L’équipe est presque entièrement autofinancée, et une campagne GoFundMe a été lancé pour les aider à couvrir une partie des coûts du voyage et à se réapprovisionner pour de futurs travaux et formations.