« Nous n’irons pas tranquillement »: les survivants du massacre de Tulsa jurent de faire appel après le rejet d’un procès qui a duré des années

MPlus de 100 ans après qu’une foule blanche a détruit un quartier noir à Tulsa, Oklahoma, tuant jusqu’à 300 personnes et laissant des centaines d’autres sans abri, un juge a rejeté le procès en cours depuis des décennies demandant justice dans ses suites.

Le renvoi en deux phrases d’un juge clôt un chapitre de plusieurs années dans une affaire, qui retrace les décennies de négligence et de disparités raciales envenimées dans l’Oklahoma dans l’ombre du massacre raciste.

Mais les plaignants – dont les trois derniers survivants connus de l’attaque de 1921 et leurs descendants – ont juré de faire appel. Les avocats des droits civiques exhortent les autorités fédérales à enquêter sur l’attaque et à respecter la promesse du président Joe Biden de tenir compte des «racines profondes de la terreur raciale».

« Ce n’est pas fini », a déclaré l’avocat des droits civiques Damario Solomon-Simmons L’indépendant. « Nous allons certainement faire appel de cette affaire, ce que nous considérons comme une décision infondée, ridicule et erronée. »

Le 10 juillet, dans des remarques à l’intérieur de l’église Vernon AME, vieille de 120 ans, la seule structure survivante du massacre, M. Solomon-Simmons a lu une déclaration des survivants – Viola Fletcher, Hughes Van Ellis et Lessie Benningfield Randle, qui, à 109 ans, est le survivant vivant le plus âgé d’entre eux.

« Nous n’irons pas tranquillement », a-t-il déclaré en lisant leur déclaration. « Nous continuerons à nous battre jusqu’à notre dernier souffle. Comme tant de Noirs américains, nous portons le poids du traumatisme racial intergénérationnel, jour après jour. »

Les Noirs américains n’ont pas provoqué l’injustice raciale, mais « portent le fardeau de réparer les torts », a-t-il déclaré. «Nous, en tant que survivants, et tous ceux qui croient en la justice raciale, nous ne resterons pas assis tranquillement ou passivement pour permettre aux faussetés et à l’injustice de persister. … Nous n’aurons pas de repos tant que justice n’aura pas été rendue pour Greenwood.

« Ils ont tué des gens »

Aux dernières heures du 31 mai 1921, dans le quartier prospère de Greenwood, le « Black Wall Street » de Tulsa, une foule blanche armée, suppléée par les forces de l’ordre, a tiré sans discernement sur les Noirs américains dans la rue. Les avions larguaient des chiffons enflammés imbibés de térébenthine et de la dynamite. Des témoignages ont rapporté des corps de victimes noires jetés dans la rivière Arkansas ou dans des fosses communes. Les survivants ont été arrêtés sous la menace d’une arme et détenus dans des camps d’internement.

La foule a incendié et pillé des maisons et des entreprises, notamment des restaurants, des hôtels, des théâtres et un journal. Un camion équipé d’une mitrailleuse a tiré sur l’église baptiste Mount Zion avant d’être réduit en cendres.

Personne n’a jamais été accusé d’un crime.

Trois survivants du massacre de Tulsa font une déclaration lue par un avocat lors d’une conférence de presse

Dans leur témoignage au Congrès en 2021, les survivants ont raconté les horreurs dont ils ont été témoins en tant que jeunes enfants.

« Ils ont assassiné des gens », a déclaré Mme Randle dans son témoignage. «Je le vois encore aujourd’hui dans mon esprit… J’ai survécu à 100 ans de souvenirs douloureux et de pertes. Par la grâce de Dieu, je suis toujours là. J’ai survécu. J’ai survécu pour raconter cette histoire. Je crois que je suis encore là pour le partager avec vous. J’espère que maintenant vous nous écouterez tous pendant que nous sommes encore là.

Le long chemin vers la guérison de Greenwood subirait les mêmes impacts systémiques de la violence raciale qui se sont répercutés à travers les États-Unis tout au long du 20e siècle, du redlining et de la construction d’autoroutes à travers les quartiers noirs aux initiatives de «renouvellement urbain» et à l’utilisation d’un domaine éminent pour s’emparer des Noirs. propriété possédée.

Un procès et la campagne Justice for Greenwood qui le soutient ont cherché à corriger le bilan du massacre avec un récit détaillé de la violence et à créer un fonds pour les survivants et leurs descendants.

La contestation invoquait une loi sur la nuisance publique, contournant le délai de prescription des poursuites civiles qui empêchait les tentatives précédentes de recouvrer des dommages-intérêts tout en retraçant l’historique des dommages systémiques dans les années qui ont suivi l’attaque.

Une requête «très, très inhabituelle» pour rejeter

La ville, l’État et d’autres accusés, y compris la chambre de commerce et le bureau du shérif du comté, ont déposé plusieurs requêtes en rejet de l’affaire devant le tribunal de district du comté de Tulsa. Les accusés ont soutenu à plusieurs reprises qu’une demande d’indemnisation des résidents pour la destruction de Greenwood imposerait un fardeau important sur la stabilité financière du gouvernement.

L’année dernière, la juge Caroline Wall a autorisé l’affaire à se poursuivre, une victoire pour les plaignants qui considèrent maintenant le renvoi brutal de la juge comme un « retour en arrière » sur son ordre.

Le 7 juillet, le juge Wall a rejeté l’affaire avec préjudice, ce qui signifie que les plaignants ne peuvent pas déposer de nouveau.

« C’est une barre si basse dans l’Oklahoma pour dépasser cette étape de plaidoirie, et nous l’avons franchie bien et au-delà, et c’est pourquoi nous sommes vraiment convaincus que nous avons raison sur la loi que nous réussirons à faire appel, parce que nous Je n’ai même rien compris à tout cela », a déclaré l’avocate Sara Solfanelli de Schulte Roth & Zabel. L’indépendant.

« Ils ne nous laissent même pas aller au tribunal pour commencer », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas qu’ils ont dit ‘pas de récompense, pas de réduction’ – ils ont juste dit ‘vous n’avez même pas le droit de le demander.’ Et c’est pourquoi c’est si dévastateur et faux.

Les plaignants attendent également une explication écrite de la décision du juge, a déclaré M. Solomon-Simmons.

« La décision, quoi qu’elle dise, n’aura aucun sens pour nous », a-t-il déclaré. L’indépendant. «Mais ne pas avoir de raisonnement derrière cela est tout simplement absurde. Et c’est un manque de respect envers cette question, c’est un manque de respect envers nos clients qui ont plus de 100 ans et qui sont venus à chaque audience, c’est un manque de respect envers les centaines de personnes de la communauté qui sont venues à chaque audience. Et c’est juste un manque de respect envers l’état de droit.

Michael Swartz de Schulte Roth & Zabel a raconté L’indépendant qu’il est «très, très inhabituel de rejeter l’affaire, certainement de cette ampleur. sans aucune explication. »

« C’est particulièrement déroutant ici parce que le tribunal a dit que nous pouvions aller de l’avant, puis elle a fait marche arrière un vendredi soir sans explication », a-t-il déclaré. « C’est tellement démoralisant, tellement inapproprié de ne pas avoir d’explication. »

Les plaignants « se sentent incroyablement irrespectueux et vraiment déçus que le juge n’ait pas plus d’humanité envers eux pour au moins leur donner un raisonnement et un préavis que cela allait se produire », a déclaré M. Solomon-Simmons.

« Donc, avec cette grande déception, ils veulent toujours beaucoup aller de l’avant, voir cet appel », a-t-il ajouté. « Depuis quatre ans, nous parlons tous les jours de ‘le temps presse’ parce que ces gens sont si vieux. Ils sont toujours là, et ils participent toujours, et nous sommes donc prêts à nous battre.

De la fumée s’élève au-dessus de Tulsa lors d’un massacre raciste en 1921 (PA)

Une déclaration du bureau du maire de Tulsa, GT Bynam, a déclaré que la ville restait « déterminée à retrouver les tombes des victimes du massacre de la course de Tulsa en 1921, à favoriser l’investissement économique dans le district de Greenwood, à éduquer les générations futures sur le pire événement de l’histoire de notre communauté et à construire un ville où chaque personne a une chance égale de mener une belle vie.

En 2021, reconnaissant le 100e anniversaire de l’attaque, le maire a présenté des excuses au nom de la ville, tandis que des millions de dollars ont été collectés pour commémorer le massacre et ouvrir un centre communautaire central.

Les défenseurs des survivants ont accusé les responsables de la ville de détourner les images des survivants pour promouvoir le centenaire du massacre.

Une commission nommée par la législature de l’État de l’Oklahoma en 1997 a passé près de quatre ans à enquêter sur le massacre avant d’émettre plusieurs recommandations aux gouvernements des États et locaux, y compris des conseils pour effectuer des paiements directs aux survivants et à leurs familles.

La plupart des recommandations ne se sont jamais pleinement concrétisées ou n’ont pas répondu aux demandes et aux attentes de la communauté.

Le maire soutient les efforts visant à obtenir des réparations pour les survivants, mais a rejeté l’utilisation de fonds municipaux financés par les contribuables pour ce faire.

Les équipes travaillant à l’excavation des restes potentiels du massacre de la course de Tulsa en 1921 sont photographiées 100 ans plus tard en 2021 (Reuters)

« Ils n’ont rien honoré. Ils ont profité commercialement du massacre pour créer un quartier touristique, ont levé plus de 30 millions de dollars qui profitent à l’élite du pouvoir blanc ici à Tulsa. C’est de cela qu’il s’agissait », a déclaré M. Solomon-Simmons. L’indépendant.

« Il n’a jamais été question de justice, jamais d’indemnisation, jamais de reconstruction de Greenwood », a-t-il ajouté.

Un « plan directeur » pour la justice raciale

Les avocats des plaignants ont fait valoir que l’affaire pourrait servir de «plan directeur» pour d’autres communautés victimes d’injustice systémique et de violence raciale en s’appuyant sur des lois similaires sur la nuisance publique qui peuvent décrire des décennies de préjudice.

Dans un sens plus large, il modélise également une manière «créative» de demander «comment pouvez-vous penser à réparer les torts du passé que les gens n’ont jamais essayés auparavant, au sein de notre système», a déclaré Mme Solfanelli. L’indépendant.

« Nous pensons que c’est une inspiration, certainement, avec un plan de certains des mêmes arguments et en utilisant certains des mêmes outils, mais [thinking] de sortir de la boîte à outils et d’apporter quelque chose de nouveau qui n’a jamais été fait auparavant. Et je pense que nous sommes tous déterminés à continuer à le faire », a-t-elle déclaré.

Dans une proclamation reconnaissant le 100e anniversaire de l’attaque de 2021, le président Biden a appelé les Américains à réfléchir « aux racines profondes de la terreur raciale dans notre pays et à se réengager dans le travail d’éradication du racisme systémique dans tout notre pays », une déclaration qui a fait écho une attention renouvelée parmi les institutions du pays lors des soulèvements pour la justice raciale, mais diminuée dans leur sillage.

Les avocats et les avocats se sont battus pour maintenir l’attention du public sur Tulsa, soulignant que leur cas reste viable et que les survivants sont déterminés à maintenir leur cas en vie.

« Ce travail est très coûteux, à la fois émotionnellement, physiquement, spirituellement, mais aussi financièrement », a déclaré M. Solomon-Simmons. L’indépendant. «Nous voulons que nos survivants sachent que malgré ce que fait la ville, malgré ce que dit le maire, malgré ce que le juge Wall a fait, ils ont une communauté, une communauté nationale de personnes qui ne se contentent pas de prier et de soutenir eux, mais activement dans le combat avec vous.