« Nous n’étions tout simplement pas assez bons »

FORT COLLINS — L’équipe du Colorado State s’est présentée au Rocky Mountain Showdown avec l’intention de faire une déclaration. Mais les Rams ont fini par faire la mauvaise déclaration.

Après avoir tenu bon en début de match et pris une avance de 3-0, les Rams se sont effondrés dans une défaite 28-9 contre les CU Buffs. Une mauvaise exécution offensive, des pénalités clés en défense et quatre revirements ont condamné CSU à sa septième défaite consécutive dans la série de rivalité.

Désormais, les Rams (1-2) sont confrontés à plusieurs questions à l’avenir après que CU ait atténué l’annonce faite par CSU plus tôt cette semaine selon laquelle elle rejoindrait le Pac-12 en 2026.

Leur attaque, qui a connu des difficultés lors de deux des trois matchs, parviendra-t-elle à trouver le rythme ? Le quarterback de deuxième année Brayden Fowler-Nicolosi a-t-il régressé ? Et les Rams ont-ils assez de puissance de feu pour mettre fin à une disette de six ans de matchs sans match lors de la troisième saison de l’entraîneur-chef Jay Norvell à Fort Collins ?

« Nous n’avons tout simplement pas été assez bons ce soir », a déclaré Norvell. « Je suis déçu des pertes de balle que nous avons commises et des pénalités. Nous devions jouer proprement et nous ne l’avons pas fait. Et nous n’avons pas fait assez de jeux en première mi-temps pour vraiment répondre à certaines des opportunités que nous avons eues. »

« La bonne nouvelle c’est qu’il nous reste encore beaucoup de saison, mais nous devons aussi réfléchir à la manière dont nous devons nous préparer pour jouer un match comme celui-ci et pour bien jouer. Cette responsabilité m’incombe. »

L’attaque Air Raid de la CSU a été clouée au sol alors que le coordinateur défensif des Buffs, Robert Livingston, a retenu l’attaque de Norvell.

Fowler-Nicolosi a lancé pour 209 yards, mais une grande partie de ses passes a été lancée alors que le match était hors de portée. Il a également lancé deux interceptions, dont une lors de la première possession des Rams en deuxième mi-temps, ce qui a pratiquement scellé le match.

Le joueur le plus explosif de CSU, le receveur Tory Horton, a joué blessé et cela s’est vu. Il n’a eu que peu d’impact, avec deux réceptions pour 24 yards en première mi-temps avant de quitter le match.

« Il a essayé de jouer, mais il n’était pas en bonne santé, et j’aurais probablement dû le retirer plus tôt », a déclaré Norvell.

De l’autre côté du terrain, les Rams n’ont pas réussi à mettre la pression sur le QB des Buffs, Shedeur Sanders, qui a lancé pour 310 yards et quatre touchdowns. Le senior semblait à l’aise dans la poche après un premier quart-temps irrégulier et n’a été plaqué qu’une seule fois – une glissade qui a entraîné une perte de trois yards.

« Ils ont des joueurs explosifs, et si vous leur donnez suffisamment d’opportunités, cela va vous faire mal après un certain temps », a déclaré Norvell.

La défense de CSU, vers la fin d’un effort décent en première mi-temps, a commis une paire de pénalités pour faute personnelle qui ont prolongé les drives de CU et ont conduit à deux TD.

Une décision de brutalité envers le joueur de ligne défensive de première année Andrew Laurich a transformé un troisième et 13 sur la ligne des 44 yards de CU en un premier essai. Un peu plus de deux minutes plus tard, CU a pris sa première avance à 7-3.

Plus tard dans la mi-temps, un masque facial demandé au joueur de ligne défensive James Mitchell a transformé un éventuel troisième et 5 sur la ligne des 37 yards du CU en un premier essai sur la ligne des 48 yards du CSU. À peine 35 secondes plus tard, les Buffs ont marqué à nouveau pour prendre l’avantage 14-3.

« Nous devons nettoyer ces (pénalités) », a déclaré le joueur de ligne défensive de deuxième année en chemise rouge Gabe Kirschke.

Au milieu de tout cela, il y a eu quelques erreurs flagrantes dans la première mi-temps de la part de l’attaque de CSU.

Un snap mal synchronisé à l’intérieur de la ligne des 10 yards du CU a bloqué une attaque des Rams qui s’est terminée par un field goal. Deux autres se sont terminés par un lancer hors cible de Fowler-Nicolosi vers des receveurs ouverts en troisième et long.

« Nous n’avons pas été assez bons dans le jeu de passe aujourd’hui », a déclaré Norvell. « Nous n’avons pas été assez ouverts et nous n’avons pas fait assez de jeux. Et je dois regarder notre protection, car (Fowler-Nicolosi) courait beaucoup. »

Le coup de poignard est venu au troisième quart-temps lorsque Fowler-Nicolosi a commis une erreur rappelant celle de l’année dernière lorsqu’il avait mené la Mountain West Conference avec 16 interceptions.

Après que CSU ait forcé un punt sur le premier drive des Buffs en seconde période, le QB des Rams a pris une décision terrible dans sa propre zone d’en-but. Se précipitant vers sa droite, Fower-Nicolosi a lancé son pied arrière à travers le terrain en double couverture – où le cornerback senior Preston Hodge attendait pour l’intercepter.

Travis Hunter a réussi le premier de ses deux touchdowns deux jeux plus tard pour mener 21-3.

« C’était juste une erreur mentale », a déclaré Fowler-Nicolosi. « Ce n’était pas nécessaire. »

Les erreurs ont continué à s’accumuler après cela pour les Rams, qui ont perdu le ballon trois fois de plus du côté du terrain de CU avec un fumble de Keegan Holles, une interception de Fowler-Nicolosi et un snap raté du centre Jacob Gardner.

La foule à guichets fermés de 40 099 personnes, un record pour un match à domicile de CSU, se dirigeait déjà vers les sorties au moment où le cliché bas de Gardner a été échappé et récupéré par CU.

« J’ai apprécié la présence de tous les fans. J’aurais aimé que nous puissions leur donner un peu plus de raisons de se réjouir », a déploré Norvell.

La CSU a remporté pour la dernière fois le Rocky Mountain Showdown en 2014, et la dernière victoire des Rams dans la série à Fort Collins remonte à 1955, lorsque l’université était connue sous le nom de Colorado A&M.

