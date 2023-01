“Nous n’espérons pas atteindre de survivants”: 80 morts dans l’explosion au Pakistan alors que d’autres corps sont récupérés

Plus de 80 personnes ont été tuées dans l’explosion d’une bombe pakistanaise à Peshawar.

Les sauveteurs retirent toujours les corps de la mosquée où l’attaque a eu lieu.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque.

Des corps étaient toujours retirés mardi des décombres d’une mosquée qui a visé des policiers dans le nord-ouest du Pakistan, tuant plus de 80 personnes et en blessant 150 autres.

L’attaque s’est produite lundi pendant le culte de l’après-midi dans la capitale provinciale de Peshawar, à proximité des zones le long de la frontière afghane où le militantisme n’a cessé d’augmenter.

Pendant la nuit, au moins neuf corps ont été retrouvés alors que les sauveteurs fouillaient les décombres du mur et du toit effondrés de la mosquée.

“Ce matin, nous allons retirer la dernière partie du toit effondré afin de pouvoir récupérer d’autres corps, mais nous n’avons aucun espoir d’atteindre des survivants”, a déclaré à l’AFP Bilal Ahmad Faizi, porte-parole de l’organisation de secours 1122.

Muhammad Asim Khan, porte-parole de l’hôpital principal de Peshawar, a déclaré à l’AFP que 83 personnes avaient été tuées, le nombre de morts augmentant à mesure que de nouveaux corps arrivaient des lieux.

Au moins 20 des policiers tués ont ensuite été enterrés après une cérémonie de prière, avec des cercueils alignés en rangées et drapés du drapeau pakistanais.

Ils ont été inhumés avec une haie d’honneur, a indiqué à l’AFP un responsable de la police.

Shahid Ali, un policier qui a survécu, a déclaré que l’explosion s’était produite quelques secondes après que l’imam avait commencé la prière.

L’homme de 47 ans a déclaré à l’AFP :

J’ai vu de la fumée noire s’élever vers le ciel. J’ai couru pour sauver ma vie.

Aucun groupe n’a encore revendiqué la responsabilité de l’attaque, dans un contexte de détérioration de la situation sécuritaire dans le pays.

Le quartier général de la police à Peshawar se trouve dans l’une des zones les plus étroitement contrôlées de la ville, abritant des bureaux de renseignement et de lutte contre le terrorisme, et jouxte le secrétariat régional.

Les provinces du pays ont annoncé qu’elles étaient en état d’alerte après l’explosion, avec des points de contrôle renforcés et des forces de sécurité supplémentaires déployées, tandis que dans la capitale Islamabad, des tireurs d’élite ont été déployés sur les bâtiments et aux points d’entrée de la ville.

“Les terroristes veulent créer la peur en ciblant ceux qui accomplissent le devoir de défendre le Pakistan”, a déclaré le Premier ministre Shehbaz Sharif dans un communiqué.

Des policiers blessés sont soignés dans un hôpital gouvernemental un jour après l’explosion d’une mosquée à l’intérieur du siège de la police à Peshawar. AFP PHOTO : Abdul Majeed, AFP Le personnel de sécurité boucle le site de l’explosion d’une mosquée à l’intérieur du quartier général de la police à Peshawar. AFP PHOTO : Maaz Ali, AFP

La violation drastique de la sécurité est survenue le jour où le président des Émirats arabes unis (EAU), Mohamed ben Zayed Al Nahyan, devait se rendre à Islamabad, bien que le voyage ait été annulé à la dernière minute en raison du mauvais temps.

Le Pakistan se prépare également à accueillir mardi une délégation du Fonds monétaire international (FMI) alors qu’il s’efforce de débloquer un prêt de sauvetage vital pour éviter un défaut de paiement imminent.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié lundi l’explosion d’« odieuse », et le secrétaire d’État américain Antony Blinken a présenté ses condoléances pour « l’horrible attentat ».