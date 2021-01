Au moins 13 personnes sont décédées en Norvège en raison des effets secondaires du vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19, a révélé le régulateur national des médicaments. Tous étaient des personnes fragiles et âgées qui avaient des réactions inhabituellement fortes aux coups.

La Norvège a lancé son programme de vaccination contre le Covid-19 le 27 décembre, y compris les résidents des maisons de soins infirmiers sur la liste des priorités. Depuis lors, 23 personnes sont décédées peu de temps après avoir reçu les injections. Les médecins norvégiens évaluent tous ces cas et ont lié 13 d’entre eux aux effets secondaires du vaccin, selon les médias locaux.

«Nous ne voyons rien d’alarmant avec ces chiffres. Tous les décès concernent des personnes âgées et fragiles atteintes de maladies sous-jacentes ». Le Dr Steinar Madsen, directeur médical du régulateur national des médicaments, l’Agence norvégienne des médicaments, a expliqué.

Aussi sur rt.com Des scientifiques australiens demandent une pause sur le déploiement du vaccin AstraZeneca en raison de problèmes d’efficacité, suggèrent plutôt Pfizer ou Moderna

Pour le contexte, la Norvège a une population de plus de cinq millions d’habitants. Madsen a précédemment déclaré qu’entre 350 et 400 personnes meurent chaque semaine dans les maisons de soins infirmiers du pays, car il a prédit que certaines personnes âgées pourraient ne pas bien réagir au vaccin.

En plus de ceux qui sont décédés, il y avait également 29 vaccinés qui avaient développé des effets secondaires importants, dont neuf cas graves et sept cas bénins, a rapporté le responsable. Tous les vaccins Covid-19 peuvent parfois provoquer des effets indésirables tels que fièvre et nausées.

Aussi sur rt.com La Russie interdit aux cliniques de proposer le vaccin Covid-19 Pfizer après la découverte d’une société étrangère vendant des injections près de Moscou

L’institut norvégien de santé publique a mis à jour ses directives de vaccination contre le Covid-19 plus tôt cette semaine pour refléter les nouvelles données. Le document demande maintenant aux médecins d’évaluer minutieusement les résidents des foyers de soins avant de leur administrer le vaccin. Pour les personnes très malades qui ne devraient pas vivre longtemps, le bénéfice du jab « Peut être marginal ou négligeable, » disent les directives.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!