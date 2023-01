“Nous ne voulons pas que l’autocratie et la tyrannie gagnent”: l’OTAN exhorte la Corée du Sud à envoyer des armes à l’Ukraine

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a exhorté la Corée du Sud à envoyer des armes à l’Ukraine.

La loi sud-coréenne interdit l’exportation d’armes vers des pays en conflit.

La Corée du Sud a ouvert sa première mission diplomatique auprès de l’OTAN en 2022.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a demandé lundi à la Corée du Sud de “renforcer” son soutien militaire à l’Ukraine, lui suggérant de reconsidérer sa politique de non-exportation d’armes vers les pays en conflit.

Stoltenberg est à Séoul pour la première étape de son voyage en Asie, qui se déroulera également au Japon, dans le cadre d’une campagne visant à renforcer les liens avec les alliés démocratiques de la région face au conflit ukrainien et à la concurrence croissante de la Chine.

Il a rencontré dimanche de hauts responsables sud-coréens et a exhorté lundi Séoul à faire davantage pour aider Kyiv, affirmant qu’il y avait un “besoin urgent de plus de munitions”.

Il a souligné des pays comme l’Allemagne et la Norvège qui avaient “des politiques de longue date de ne pas exporter d’armes vers des pays en conflit”, qu’ils ont révisées après que le président russe Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine en février 2022.

“Si nous croyons à la liberté, à la démocratie, si nous ne voulons pas que l’autocratie et la tyrannie gagnent, alors ils ont besoin d’armes”, a-t-il déclaré lors d’un discours à l’Institut Chey de Séoul.

La Corée du Sud est un exportateur d’armes de plus en plus important à l’échelle mondiale et a récemment signé des accords pour vendre des centaines de chars à des pays européens, dont la Pologne, membre de l’OTAN.

Mais la loi sud-coréenne interdit l’exportation d’armes vers des pays en conflit actif, ce qui, selon Séoul, rend difficile la fourniture d’armes directement à Kyiv, bien qu’elle ait fourni une aide non létale et humanitaire.

La Corée du Sud a ouvert sa première mission diplomatique auprès de l’OTAN l’année dernière.

Stoltenberg a déclaré qu’il était “extrêmement important que le président Poutine ne gagne pas cette guerre”, affirmant que cela rendrait le monde plus dangereux.

Il a dit:

Parce qu’alors le message aux dirigeants autoritaires, également dans cette partie du monde, à Pékin, sera que l’usage de la force est le moyen d’obtenir ce que vous voulez.

Il a déclaré que l’OTAN ne considérait pas la Chine comme “un adversaire” et croyait en l’engagement sur des questions allant du contrôle des armements au changement climatique.

Les alliés de l’OTAN commercent toujours avec la Chine, a-t-il dit, mais a ajouté que les récentes leçons tirées des vulnérabilités de l’Europe sur le gaz russe étaient une leçon clé pour ne pas devenir “trop ​​dépendants des puissances autoritaires”.

“Nous sommes très clairs sur le fait que la Chine pose un défi à nos valeurs, à nos intérêts et à notre sécurité et il y a de nombreuses raisons à cela”, a-t-il déclaré, soulignant la répression du traitement des minorités par Hong Kong et Pékin sur le continent.

“La Chine ne partage pas nos valeurs. La Chine et les dirigeants de Pékin ne croient pas à la démocratie, à la liberté d’expression et à nos valeurs démocratiques”, a-t-il déclaré.

“La Chine est également un défi parce que nous voyons que la Chine investit massivement dans des capacités militaires mobiles, y compris des missiles à longue portée qui peuvent atteindre tout le territoire de l’OTAN et aussi cette région”, a-t-il ajouté.

Stoltenberg a déclaré qu’il n’était pas clair quand le conflit en Ukraine prendrait fin, affirmant que Poutine se préparait à “plus de guerre” et acquérait activement des armes de pays comme la Corée du Nord.

Pyongyang a nié avoir envoyé des armes à Moscou et a déclaré dimanche que les États-Unis seraient confrontés à un “résultat vraiment indésirable” s’ils persistaient à répandre la “rumeur autodidacte”.

“Essayer de ternir l’image de (la Corée du Nord) en fabriquant une chose qui n’existe pas est une grave provocation qui ne peut jamais être autorisée et qui ne peut que déclencher sa réaction”, a déclaré Kwon Jong Gun, directeur général du département nord-américain des affaires américaines. .

Il l’a également qualifiée de “tentative insensée pour justifier son offre d’armes à l’Ukraine”.

Plus tôt cette semaine, le président américain Joe Biden a promis 31 chars Abrams, l’une des armes les plus puissantes et les plus sophistiquées de l’armée américaine, pour aider Kyiv à combattre l’invasion de Moscou.