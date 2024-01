“Nous ne voulons pas être la première place.” Le Wyoming tente de lutter contre les taux élevés de suicide par arme à feu : NPR

basculer la légende Rachel Woolf pour NPR

Rachel Woolf pour NPR

CHEYENNE, Wyo. — Peu de temps après la mort du fiancé de Christina Williams au printemps dernier, ses trois filles sont venues la voir en pleurant. Ils ont dit que leur père leur manquait. Ça doit être trop pour elle.

“Je ne pouvais pas gérer mon chagrin ou celui de mes filles en même temps”, dit Williams.

Elle a élaboré un plan, comme l’appellent les conseillers en deuil, pour se suicider ce jour-là. Mais par hasard, quelques heures plus tard, alors qu’elle était arrêtée à un feu rouge sur Dell Range Boulevard à Cheyenne, elle a vu un panneau indiquant LIV Health, une clinique de soins d’urgence en santé mentale récemment ouverte.

Elle a alors décidé d’entrer en voiture. Sans rendez-vous, elle a été vue immédiatement par un clinicien de crise et une infirmière praticienne en psychiatrie.

L’une des premières questions que la clinicienne de crise Sarai Guerrero-Vasquez a posée à Williams lors de son arrivée est désormais une norme de plus en plus courante dans le Wyoming : où sont stockées les armes à feu à la maison ?

“Je leur assure toujours : ‘Je ne suis qu’un travailleur social, je ne vais pas entrer chez vous et prendre quoi que ce soit'”, dit Guerrero-Vasquez. “Je veux juste m’assurer que vous restez en sécurité, et si cela signifie qu’un membre de votre famille le protège pendant un petit moment jusqu’à ce que vous traversiez cette épreuve, la vie reprendra.”

Williams l’avait déjà offert à sa meilleure amie. Peu de temps après sa visite à LIV Health, elle a accepté de se faire hospitaliser et depuis, son état de santé s’est amélioré grâce à des conseils réguliers et à de l’aide pour gérer ses médicaments. Mais Guerrero-Vasquez affirme que certains patients hésitent à suivre un traitement supplémentaire parce qu’ils craignent que leurs armes ne soient confisquées.

C’est la réalité du travail de prévention du suicide dans un État où l’un des taux de possession d’armes les plus élevés aux Etats-Unis. Pendant la majeure partie de la dernière décennie, le Wyoming a également connu l’un des taux de suicide les plus élevés et, plus précisément, élevé taux de suicide par arme à feu. Les armes à feu sont utilisées dans environ 75% de suicides dans l’État de Cowboy, contre un peu plus de 50 % à l’échelle nationale.

Dans le Wyoming conservateur, il a longtemps été considéré comme tabou d’établir un lien entre les armes à feu et le suicide.

Mais les survivants et ceux qui travaillent dans la prévention affirment qu’il y a des signes que cela est enfin en train de changer : les armuriers parlent de plus en plus de stockage sûr des armes à feu, et les professionnels de la santé mentale parlent davantage avec les patients des risques liés à un accès facile aux armes à feu pendant une crise de santé mentale. .



basculer la légende Rachel Woolf pour NPR

“Cowboying up” pour traverser une crise de santé mentale

Il existe de nombreuses théories expliquant pourquoi le Wyoming, aux côtés de plusieurs de ses voisins de Mountain West, a des taux de suicide toujours élevés. C’est l’État le moins peuplé du pays et il existe d’énormes lacunes en matière de soins. Les gens doivent parcourir de longues distances sur des routes qui sont souvent fermées en raison des blizzards ou du vent. Il existe également depuis longtemps une stigmatisation liée à l’obtention d’aide : cette mentalité de « cowboy » qui consiste à traverser les moments difficiles.

Mais ceux qui travaillent en première ligne dans la prévention du suicide affirment qu’il y a un autre éléphant plus important dans la pièce. Et c’est toutes les armes et un accès facile à celles-ci.

« L’un des aspects difficiles du travail dans la région des Rocheuses est simplement la disponibilité et l’accessibilité des armes à feu », explique Brittany Wardle, agente de prévention au centre médical régional de Cheyenne. “Certains jours, cela semble très accablant parce que l’on se demande : ‘Si nous n’avions pas à nous soucier des armes à feu, à quoi ressemblerait le suicide ici ?'”



basculer la légende Rachel Woolf pour NPR

Mais le contrôle des armes à feu dans le Wyoming est largement considéré comme hors de question. Il est également peu probable que l’État étende Medicaid dans un avenir proche, ce qui, selon les experts, pourrait accroître les services de santé mentale.

Pourtant, ceux qui travaillent dans la prévention du suicide constatent des signes progressifs de progrès. Le Wyoming a maintenant un doté en personnel local Ligne d’assistance suicide 988. Le gouverneur Mark Gordon a organisé des forums de grande envergure sur la prévention du suicide dans les communautés, attirant l’attention de la presse. Et les efforts visant à étendre les soins de santé mentale à des endroits mal desservis – comme la nouvelle clinique de soins d’urgence à Cheyenne – pourraient servir de modèle à d’autres communautés.

LIV Health a connu une augmentation de 171 % du nombre de patients depuis l’année dernière. Des cliniques similaires ont vu le jour dans tout le pays depuis 2020. Dans les zones rurales d’Amérique, cela peut prendre des mois pour obtenir un rendez-vous régulier avec un spécialiste de la santé mentale, et les prestataires affirment que les personnes en crise ont besoin d’aide immédiatement.

Le suicide par arme à feu est mortel à 97 %

Dans le hall de la clinique de soins d’urgence, à côté des magazines médicaux indispensables, Emily Loos, PDG de LIV Health, réapprovisionne un panier rempli de produits gratuits. des verrous de sécurité pour les armes à feu toutes les deux semaines. Les membres du personnel de la clinique soulignent l’importance de stocker les armes en toute sécurité ou de les abandonner temporairement en temps de crise.

“Si l’impulsivité nous inquiète, [we say] vous pouvez placer la clé quelque part en hauteur, où vous devrez vraiment travailler pour y accéder”, explique Loos. “S’ils hésitent à abandonner leur arme à feu, nous envisagerons de rendre l’accès plus difficile à l’intérieur de la maison.”



basculer la légende Rachel Woolf pour NPR

Même si le Wyoming est resté au premier rang du pays en matière de suicides par habitant, ou presque, BJ Ayers est au moins encouragé par le fait que les gens parlent enfin ouvertement de la nécessité de garder les armes à l’écart des gens en temps de crise.

C’est quelque chose qu’elle ne connaît que trop bien. La mère Cheyenne a perdu deux fils par suicide il y a plus de dix ans. Tous deux se sont suicidés.

“Je veux dire, à quel moment disons-nous que ça suffit ?” dit Ayers. “Nous devons en parler. Nous devons fournir les ressources aux personnes en crise.”

Contrairement, par exemple, aux surdoses intentionnelles de drogue, le suicide par arme à feu est presque toujours mortel. Après la mort de ses fils, Ayers, qui a 62 ans et travaille comme agent d’assurance, a transformé son chagrin en action en créant une fondation de prévention du suicide.

“C’est très décourageant quand nous restons là-haut”, dit-elle à propos du classement de son État en matière d’armes à feu et de suicide. “Nous ne voulons pas être les premiers dans ce domaine.”

Un effort pour un stockage sûr comme alternative aux lois d’alerte

Dans l’Amérique bleue, la réponse réflexive à la violence armée est souvent une démarche pour restreindre l’accès aux armes à feu. Le contrôle des armes à feu étant un échec, les agents de prévention comme Lauren SinClair du ministère des Anciens Combattants parlent plutôt de créer du temps et de l’espace entre une personne en crise et une arme à feu.



basculer la légende Rachel Woolf pour NPR

Une semaine dernière, elle avait parcouru des centaines de kilomètres dans sa mini-fourgonnette hybride Toyota, sillonnant le sud du Wyoming, visitant les magasins d’armes locaux et plaidant en faveur d’un stockage sûr – où un client peut apporter ses armes et les stocker temporairement dans un coffre-fort, sans poser de questions.

Lors d’un rendez-vous inopiné chez Frontier Arms & Supply à Cheyenne, elle a expliqué au personnel du comptoir : “Peut-être que leur adolescent est en crise ou qu’ils disaient eux-mêmes : ‘Hé, je ne suis pas au bon endroit pour avoir mon arme à feu à portée de main.’ à la maison avec moi en ce moment. Pouvez-vous tenir ça ?

Elle était heureuse d’apprendre que le magasin offrait déjà ce service et attirait des participants volontaires. SinClair a perdu sa mère par suicide par arme à feu alors qu’elle était petite. Elle dit que pendant trop longtemps, la prévention du suicide et les armes à feu ont été complètement isolées dans le Wyoming.

“Ils peuvent coexister ensemble : des professionnels de la santé mentale parlant d’armes à feu, des professionnels des armes à feu parlant de santé mentale”, SinClair…