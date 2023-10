Nous ne voulons pas d’une sphère de 300 pieds de haut construite par nos maisons… elle est aussi haute que Big Ben – nous ne pourrons pas dormir

Les habitants FUMING ont fustigé le projet d’une « parodie » de 300 pieds de haut pour faire de leur vie un enfer.

Le projet d’une sphère géante pouvant accueillir 21 500 visiteurs et diffuser de la musique provenant de 167 000 haut-parleurs a suscité l’indignation des habitants des environs de Londres.

Le projet de sphère londonienne a suscité l’indignation des habitants Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

La plus grande structure sphérique du monde à Las Vegas peut accueillir 18 000 visiteurs Crédit : La Méga Agence

Le lieu, proposé par les promoteurs MSG, verra des concerts, des matchs sportifs et divers événements se dérouler en plein milieu d’un quartier résidentiel de Stratford.

Las Vegas abrite déjà une MSG Sphere de 2,3 milliards de dollars, qui a ouvert ses portes vendredi dernier pour accueillir un concert de U2.

Le chanteur Bono a qualifié le créateur, James Dolan, de « fou fou » alors qu’il se produisait lors des débuts de la sphère géante.

Les propriétaires de Londres ont critiqué la structure potentielle car ils craignent que leur vie ne soit gâchée par une pollution lumineuse et sonore sans fin.

Ils redoutent également le chaos de la circulation et du stationnement alors que les visiteurs affluent vers le ballon géant – qui éclipsera la hauteur des monuments emblématiques. Big Ben et le London Eye.

Lindesay Mace, un travailleur caritatif furieux, a déclaré au Telegraph que son groupe, Stop MSG Sphere London, continuerait à lutter contre ces projets.

L’homme de 44 ans a déclaré : « Le fait que nous en soyons là, avec l’autorisation accordée, est une parodie de justice.

« La sphère est conçue pour Vegas, la ville lumière.

« Il n’est pas conçu pour un petit site entouré de trois blocs de propriétés résidentielles. »

Il a ajouté que les promoteurs tentent d’écraser la résistance en proposant des stores occultants aux résidents des environs.

Mais Lindesay a déclaré que cette faible tentative d’apaiser les habitants est « insultante » car elle ne fera rien pour aider ceux qui vivent en face de 16 000 écrans LED.

« Une de nos adhérentes, elle habite à 75 mètres, ses fenêtres donnent toutes face au site », a ajouté le porte-parole.

« Nous allons avoir des publicités massives et éclatantes [into our homes] venant de l’une des plus grandes structures que le Royaume-Uni et l’Europe aient jamais vues, c’est tout simplement ridicule.

Alors que MSG a obtenu un permis de construire l’année dernière, l’entreprise attend toujours l’approbation du maire de Londres, Sadiq Khan.

Michael Gove, le secrétaire d’État chargé de Leveling Up sera également impliqué dans la décision finale.

« DES SPHÈRES PARTOUT DANS LE MONDE »

L’inventeur de la sphère, M. Dolan, a également construit le célèbre Madison Square Gardens de New York et sa société MSG est propriétaire de l’équipe de basket-ball des New York Knicks.

Le magnat de la construction a affirmé avoir inventé la Sphère après avoir dessiné de manière causale quelqu’un debout à l’intérieur d’un cercle.

Son collègue David Dibble, PDG de MSG Ventures, a même joué avec l’idée d’utiliser la forme d’un muffin, avant de se lancer dans la balle.

« Londres continue de progresser, c’est certainement une grande partie du plan d’affaires, construire davantage de Sphères partout dans le monde », a déclaré M. Dolan à Variety.

« Et d’ailleurs, des sphères de différentes tailles aussi – probablement pas beaucoup plus grandes que celle de Las Vegas, mais nous avons déjà parcouru des dessins architecturaux et des conceptions pour des sphères plus petites destinées à des marchés plus petits. »

MSG a affirmé que le site générerait environ 50 millions de livres sterling de bénéfices chaque année pour Londres, ce qui profiterait aux entreprises locales.

Et l’entreprise propose également 2,5 milliards de livres sterling de revenus pour la ville d’ici deux décennies tout en offrant 1 200 emplois sur place.

Un porte-parole de Sphere London a déclaré : « Nous sommes satisfaits des progrès que nous réalisons.

« Sphere London apportera de nombreux avantages culturels et économiques, notamment la création de milliers d’emplois et la génération de milliards de livres sterling pour l’économie locale, londonienne et britannique. »

« C’EST JUSTE HORRENDEUR »

Mais les groupes du Parti Vert sont préoccupés par le bien-être des animaux et de l’environnement si les plans étaient approuvés.

Zack Polanski, chef adjoint du Parti vert, a déclaré : « Là où se trouve le plan proposé, beaucoup de ces endroits sont des routes migratoires, tant pour les oiseaux que pour la faune, les insectes et la lumière peuvent à la fois attirer la faune dans la mauvaise direction ou la repousser.

« C’est tout simplement horrible. »

Le leader adjoint a déclaré que même si les touristes à Las Vegas n’ont qu’à voir la Sphère pendant quelques jours, les résidents de Londres seront constamment soumis à une pollution lumineuse et sonore – qu’il a qualifiée d' »inhumaine ».

« Personne ne veut être la police amusante, mais cela semble orwellien, [and] 1984 pour avoir cet écran géant qui vous regarde tout le temps », a-t-il ajouté.