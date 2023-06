Nous ne voulons pas d’un conflit gelé en Ukraine

LONDRES – Un cessez-le-feu en Ukraine ne suffit pas aux responsables européens, qui souhaitent une paix durable dans la région, a déclaré en exclusivité à CNBC la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Nous sommes très clairs sur le fait que nous ne voulons pas seulement un cessez-le-feu et un conflit gelé dans les régions d’Ukraine, car ces régions seront toujours fragiles. Aucun investissement n’ira là-bas, et le conflit pourrait [at] à tout moment, comme nous l’avons appris depuis 2014. Il faut donc que ce soit une vraie paix », a déclaré von der Leyen en marge d’une conférence sur les efforts de reconstruction de l’Ukraine.

Kiev lutte contre une tentative russe d’envahir complètement le pays depuis février 2022. Les tensions territoriales avec Moscou remontent à 2014, lorsque la Russie a illégalement annexé la Crimée – que Kiev considère comme faisant partie de l’Ukraine.

