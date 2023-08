Nous ne voulons pas d'un Burger King dans notre petite ville - nous avons déjà 100 restaurants de restauration rapide... nos enfants vont grossir

LES RÉSIDENTS disent qu’ils ne veulent pas d’un Burger King dans leur petite ville – car ils ont déjà 102 magasins de restauration rapide.

Plus des deux tiers des habitants de Mansfield, dans le Nottinghamshire, sont en surpoids.

Les habitants ont critiqué les plans d’un Burger King à cet endroit Crédit: News Group Newspapers Ltd

Susan Richardson dit que les habitants doivent manger des aliments plus sains Crédit: News Group Newspapers Ltd

La ville compte déjà deux fois plus de plats à emporter par habitant que les quartiers voisins.

Maintenant, le conseil local a approuvé les plans d’une succursale Burger King à la périphérie de Mansfield – à côté de Dunkin Donuts et en face de McDonald’s.

La locale Susan Richardson, 60 ans, a déclaré au Sun : « Ce pays est dans un tel gâchis.

« Ils devraient s’occuper des sans-abri plutôt que de pousser un autre Burger King.

« Nous n’avons pas besoin d’un autre Burger King. Les gens ne peuvent pas se le permettre de toute façon.

« Ils devraient choisir de cuisiner à la maison et de manger plus sainement.

« Je ne veux plus voir ces restaurants ouvrir. Cela ne fait que rendre cette route encore plus fréquentée et chaque trajet prend beaucoup plus de temps qu’il ne le devrait. »

Mansfield, une ville de 110 000 habitants, abrite déjà un restaurant Burger King ainsi que quatre Subways, trois McDonald’s et deux KFC.

En 2019, la Healthy Mansfield Commission a découvert que la ville comptait 96 points de restauration rapide pour 100 000 habitants.

Sue Hopkins a déclaré: « De nombreux magasins ferment et les établissements de restauration rapide continuent et s’adaptent.

« Les enfants plus âgés vont chez Tim Horton en ville. Ils commandent toujours.

« C’est une lutte pour les amener à manger plus sainement. »

Elliott Russell, 30 ans, a déclaré: «C’est dommage qu’il n’y ait pas plus d’alternatives saines.

« Nous avons Crunch mais ça ferme à 17h et c’est à côté d’un chippy qui est ouvert beaucoup plus tard. »

BOEUF DU QUARTIER

Jeremy Smith, 46 ans, a déclaré: « Nous avons besoin de plus de variété. Il y a tout simplement trop de fast-foods proposant des aliments transformés et la situation empire.

« J’ai personnellement abandonné les aliments transformés il y a 20 ans, car chaque fois que j’allais dans un McDonald’s, je ne me sentais jamais rassasié et mon corps réagissait de manière négative.

« Il n’y a pas que l’obésité. Cela affecte vos capacités cognitives, mais malheureusement, les gens ne pensent pas aux effets à long terme, juste à l’envie immédiate.

« Le Conseil devrait donner la priorité aux alternatives saines. »

Mais Frank Davis, 52 ans, a déclaré qu’il ne pouvait pas attendre l’ouverture du Burger King.

Il a dit: « Quel est le problème? Les gens n’ont pas à les acheter.

« Les politiciens devraient garder le nez dehors.

« En tant que chauffeur de camion, je ne pense pas que nous en ayons assez. Je suis toujours pour plus de points de vente. »

Le député local Ben Bradley a déclaré: « D’une part, vous avez une fonction de santé publique, qui essaie de lutter contre l’obésité.

« Séparément, vous avez une autorité de planification et un régime qui ne prêtent aucune attention à la santé publique. Cela arrive tout le temps. »

Le maire de Mansfield, Andy Abrahams, a déclaré: « Nous sommes très conscients des problèmes d’obésité à Mansfield, c’est pourquoi le conseil du district de Mansfield travaille dur pour encourager une alimentation saine grâce à une variété de stratégies proactives.

« En ce qui concerne les demandes d’aménagement de points de restauration rapide, le pouvoir du conseil de refuser de telles demandes a des limites qui sont régies par les critères de la politique nationale d’aménagement.

« Nous avons tenté de refuser le permis d’urbanisme d’un établissement de restauration rapide pour des raisons de santé à Mansfield en 2019.

Il a ajouté: « Nous n’en voulions pas et nous avons eu 103 objections de la part des résidents locaux.

« Mais l’entreprise – McDonalds – a fait appel à l’Inspection de l’urbanisme et a obtenu gain de cause.

« Perdre des appels de planification est une entreprise coûteuse et que le conseil chercherait à éviter dans la mesure du possible. »

« Bien que nous ayons les mains liées par la politique nationale, nous avons une politique qui nous permet de restreindre tout nouveau plat chaud à emporter afin qu’il ne se trouve pas à moins de 400 mètres des écoles secondaires ou des collèges. »

Elliott Russell veut des alternatives plus saines Crédit: News Group Newspapers Ltd

Sue Hopkins a déclaré que les enfants affluaient vers les fast-foods Crédit: News Group Newspapers Ltd