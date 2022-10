Nous ne voulons pas de Wetherspoons dans notre ville – nous sommes trop chics… ça va attirer les yobs

Les RÉSIDENTS d’une ville chic ont lancé leur projet d’ouvrir un Wetherspoons car ils pensent que cela attirera les yobs dans leur quartier chic.

Les habitants de Wetherby, près de Leeds, supplient les patrons de Spoons de ne pas reprendre un ancien restaurant italien haut de gamme.

Christina et Derek Brown, ainsi que d’autres habitants, sont en colère contre l’arrivée de Wetherspoons dans leur ville Crédit : MEN Media

Le buveur à petit budget reprend un ancien restaurant italien haut de gamme Crédit : MEN Media

James Jones dit que les habitants sont trop «conservateurs» pour opter pour une pinte bon marché Crédit : MEN Media

Ils pensent que le nouveau boozer à petit budget ternira leur arrondissement chic et implorent le propriétaire de Wetherspoons, Tim Martin, de « trouver un endroit plus approprié dans une autre ville ».

Les grands-parents Christina et Derek Brown, 76 et 75 ans, pleurent la perte du chic Sant ‘Angelos – et ont peur de la nouvelle foule que le pub attirera.

Derek a déclaré à Manchester Evening News : « Ce n’est pas très bon. Je n’aime pas Wetherspoon. Ils ont tendance à créer une perturbation. Il y a beaucoup d’ivresse et de comportements désagréables.

“C’était toujours une unité conservatrice, il y avait beaucoup d’activité mais il n’y avait jamais de problème. Il était plein à craquer et il était tellement soutenu que c’est juste dommage que la famille ne le gère plus.

Christina a dit : « Oh mon adorable Sant’ Angelos. Je ne veux pas qu’il se ferme.

« C’est un endroit tellement charmant. Nous connaissons toute la famille et ils sont magnifiques. Ça va manquer à ma famille. C’était animé, nous le fréquentions presque toutes les deux semaines.

Derek a ajouté : « Nous n’avons pas besoin d’un autre pub.

« Allez trouver un autre lieu plus adapté dans une autre ville. Que diriez-vous de Sheffield ou quelque part comme ça?

Pendant ce temps, James Jones, 82 ans, pense que l’attrait d’une pinte bon marché ne fonctionnera pas sur les résidents «conservateurs».

Hesaid : « Je suis très triste de la fermeture de Sant’Angelo. Nous y allions pour des occasions spéciales car c’était très cher.

« Wetherspoon sera radicalement différent – ​​tant que le bâtiment sera utilisé, cela ne me dérangera pas.

“C’est une ville très conservatrice avec le nez en l’air, comment il [Tim Martin] va plaire à des gens comme ça, je ne sais pas.

Wetherspoons a tenté de rassurer les habitants en colère – proposant de rencontrer des résidents cochés.

Le porte-parole Eddie Gershon a déclaré: «L’entreprise a mis en place un large éventail de politiques et de procédures pour garantir que ses pubs ne causent pas de perturbations et de bruit à ses voisins.

«Si l’entreprise obtient les autorisations nécessaires pour le pub proposé, nous serons heureux de rencontrer les résidents avant l’ouverture pour répondre à toutes les questions qu’ils pourraient avoir.

« Selon notre expérience, lorsque Wetherspoon ouvre un pub, cela a un effet négatif sur les autres entreprises d’une ville. Au lieu de cela, le pub peut attirer plus de visiteurs dans le centre-ville, qui visiteront d’autres magasins et lieux au profit de la région dans son ensemble.