Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a peut-être donné l’autorisation spéciale aux Bills de Buffalo d’assister en personne à leur prochain match éliminatoire, mais des milliers de fans lui disent qu’ils ne veulent pas de lui à proximité du stade.

Jeffrey Dorenzo, qui a organisé la pétition Change.org, a critiqué Cuomo pour ses projets déjà annoncés d’assister au match de samedi.

« Donc Cuomo va assister à notre match éliminatoire après nous avoir dit que nous ne pouvons y assister qu’à moins de 10% de capacité? » il a écrit.

Dorenzo a également appelé les gens à protester contre l’arrivée du gouverneur au stade Ralph Wilson.

«S’il pense qu’il a plus droit à une place dans ce stade que les gens qui ont attendu plus de 20 ans pour cette opportunité, alors les gens feraient mieux d’être là pour protester contre son entrée,» il a dit.

La pétition a plus de 25 000 signatures au moment de la rédaction de cet article, dont environ 10 000 sont arrivées mardi lorsque la pétition a attiré l’attention sur les médias sociaux de critiques notables de Cuomo.

Est-ce terrible pour moi d’admettre qu’une petite partie de moi veut voir le gouverneur de New York huer au @BuffaloBills Jeu? – Janice Dean (@JaniceDean) 5 janvier 2021

Andrew Cuomo devrait être impressionné !! https://t.co/LNL0UFIk0T – Nick Adams (@NickAdamsinUSA) 5 janvier 2021

J’aime cela! 😂

Ajouter @NYCMayor à la liste aussi! Interdisez-leur également toutes les entreprises qui ont souffert à New York. Des milliers de fans de projets de loi signent une pétition pour interdire au gouverneur Cuomo de participer au match éliminatoirehttps: //t.co/ZwR7zTSyKM – NWrain (@nwgoboating) 5 janvier 2021

Cuomo, un fan franc de Bills, a été critiqué par beaucoup pour sa décision d’autoriser plus de 6000 fans à assister au prochain match de football, car une grande partie de New York reste fermée et de nombreuses entreprises restent fermées en raison des restrictions de pandémie de l’État.

Dans le cadre des conditions de présence en personne au match, les fans devront fournir un test Covid-19 négatif qui a été passé dans les 72 heures, et les responsables de la santé effectueront une recherche des contacts après que les gens aient quitté le stade.

NYS, @NFL et @BuffaloBills sont parvenus à un accord pour permettre à environ 6 700 fans d’assister au premier match éliminatoire à domicile. Le stade est à l’extérieur. Chaque fan doit tester négatif avant le match, porter un masque et une distance sociale. Il y aura un suivi des contacts après le match. Pour les fans de Bills, soyez intelligents. – Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 30 décembre 2020

Les appels à l’interdiction de Cuomo d’assister au match font suite à un certain nombre de restaurants de New York annonçant que le gouverneur n’était pas le bienvenu dans leurs établissements en réaction aux ordres de verrouillage, qui ont particulièrement frappé l’industrie de la restauration.

