Anannyah Kumari Alex est audacieuse pour parler haut et fort de son identité de genre.

Elle est donc confiante en déclarant que les transgenres peuvent être de «bien meilleurs» leaders que les hommes et les femmes et que la société est incomplète sans eux.

Ce mélange d’audace et de confiance a fait de cette transsexuelle de 28 ans une candidate aux urnes de l’Assemblée du 6 avril au Kerala, la toute première TG à se présenter aux élections de l’Assemblée dans l’État du sud.

Maquilleuse de célébrités, jockey à la radio, lectrice de journaux télévisés et présentatrice de spectacles, Anannyah Kumari Alex est en lice dans la circonscription de Vengara dans le district de Malappuram en tant que candidate du Parti démocratique pour la justice sociale (DSJP).

Ses principaux adversaires dans la mêlée du scrutin sont les poids lourds de l’IUML et le candidat UDF PK Kunhalikutty et P Jiji de LDF.

Qu’elle gagne ou perd cette élection, Anannyah fait déjà partie de l’historique des sondages de l’État en tant que première troisième personne de genre à se présenter aux élections de l’Assemblée.

Dans une interview à PTI, Anannyah a déclaré qu’elle était heureuse et fière de représenter sa communauté marginalisée lors de cette élection et que sa candidature n’avait pas pour but de créer une histoire.

«Mais cela fait partie de mon combat pour garantir l’égalité des sexes dans tous les domaines. Les bons leaders sont inévitables pour créer une bonne société. Je suis sûre que les transgenres peuvent être de bien meilleurs leaders que les hommes et les femmes », a-t-elle déclaré.

Originaire de Perumon dans le district de Kollam, la transsexuelle a également déclaré qu’elle était désireuse de s’essayer dans tous les domaines possibles et qu’elle voulait prouver à la société qu’un transgenre n’est derrière personne et aussi capable que les hommes et les femmes.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait choisi une circonscription comme Vengara, où un leader vétéran comme Kunhalikutty est en lice, elle a dit que cela lui donnerait plus de visibilité auprès du public.

Si elle gagne, elle veut travailler pour la sécurité et le bien-être des femmes et pour assurer un espace égal pour les personnes du troisième sexe dans la société.

Elle a critiqué les partis politiques traditionnels pour avoir négligé la communauté transgenre sans leur donner une représentation suffisante dans le partage des sièges.

Anannyah n’a pas non plus hésité à dire qu’aucun parti ou front politique traditionnel ne donnerait une chance à un transgenre dans les 10 ou 15 prochaines années.

«Tous les partis traditionnels sont incapables de garantir l’égalité des sexes et la justice, en particulier en ce qui concerne les élections. Les femmes n’obtiennent pas le nombre de sièges mérité en tant qu’hommes. Si tel est le cas, pouvons-nous nous attendre à ce qu’ils fassent preuve d’égalité de traitement envers les transgenres? » elle a demandé.

Détaillant les raisons de son adhésion au DSJP, un parti nouvellement formé, la transsexuelle a déclaré qu’il défendait l’égalité des sexes et était prête à donner une représentation à sa communauté et a donc «saisi l’opportunité».

«Nous, transgenres, ne voulons la sympathie de personne.

Comme nous sommes comparativement moins nombreux et marginalisés pendant des années, nous pourrions avoir besoin du soutien de la société et du gouvernement… pas de sympathie », a-t-elle dit.

Membre d’une famille ordinaire et décrocheuse plus deux, Anannyah a déclaré qu’elle avait dû quitter la maison et la famille car ils ne pouvaient pas comprendre ses inquiétudes concernant le sexe.

Elle a dit qu’elle vivait dans de nombreux endroits, y compris Bengaluru, et avait fait de nombreux emplois de maquilleuse à l’ancrage pour la survie.

Elle avait subi une chirurgie de changement de sexe (SRS) il y a quelque temps, mais prévoyait maintenant de déposer une plainte contre l’hôpital, où la procédure a été pratiquée, en raison de problèmes physiques, a-t-elle déclaré.

Même après avoir fait sa propre marque dans une pléthore de domaines, sa mère et son frère n’étaient toujours pas prêts à accepter sa nouvelle identité de genre.

«Seul mon père me comprend et m’accepte comme ce que je suis maintenant. J’ai été confronté à tant de discrimination et de stigmatisation tout au long de ma vie. Tout ce que j’ai accompli jusqu’à présent est le résultat de mon travail manuel et de mes difficultés », a ajouté la transsexuelle.

Selon les derniers chiffres de la Commission électorale, pas moins de 290 transgenres sont éligibles pour voter lors du scrutin de l’Assemblée du 6 avril.

La capitale Thiruvananthapuram a le plus grand nombre d’électeurs TG-61, suivie de Kozhikode-51 et Thirssur.