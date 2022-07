“Nous ne voulons pas de M. Sudani” – les manifestants pro-Moqtada Sadr jurent de rester au sein du parlement irakien

Les partisans du puissant religieux irakien Moqtada Sadr ont occupé le parlement du pays samedi sans projet de départ, approfondissant une impasse politique de plusieurs mois.

C’est la deuxième fois en quelques jours que les partisans du religieux chiite incendiaire pénètrent de force dans la chambre législative, après que les élections d’octobre n’aient pas abouti à la formation d’un gouvernement.

“Les manifestants annoncent un sit-in jusqu’à nouvel ordre”, a déclaré le mouvement de Sadr dans une brève déclaration aux journalistes diffusée par l’agence de presse d’Etat INA.

Dans un Irak multiconfessionnel et multiethnique, la formation du gouvernement a impliqué des négociations complexes depuis que l’invasion menée par les États-Unis en 2003 a renversé le dictateur Saddam Hussein.

Les partisans de Sadr, qui dirigeaient autrefois une milice contre les forces gouvernementales américaines et irakiennes, s’opposent au choix d’un rival, le bloc chiite pro-Iran, pour le poste de Premier ministre – Mohammed Shia al-Sudani.

Pression

Le poste revient traditionnellement à une personnalité de la majorité chiite irakienne.

“Nous ne voulons pas de M. Sudani”, a déclaré un manifestant, Sattar al-Aliawi, 47 ans.

Le fonctionnaire a déclaré qu’il protestait contre “un gouvernement corrompu et incapable” et qu’il “dormirait ici” dans les jardins du parlement.

Il ajouta:

Le bloc de Sadr a émergé des élections d’octobre en tant que plus grande faction parlementaire, mais était encore loin d’avoir la majorité.

Le religieux mercuriel utilise maintenant les manifestations de rue pour faire pression sur ses opposants politiques.

Des manifestants à l’intérieur de la législature ont agité des drapeaux irakiens et des photos de l’ecclésiastique.

Ils ont envahi la salle, où certains étaient assis aux bureaux des législateurs tandis que d’autres s’affairaient, levant leurs téléphones portables pour filmer l’occupation.

À l’extérieur, les manifestants ont érigé une grande tente en s’installant, avec des bénévoles livrant des repas chauds et de l’eau en bouteille.

Les forces de sécurité ont regardé un homme allumer un feu dans les jardins pour réchauffer du thé, un autre vendre des cigarettes, et des femmes et des enfants se sont précipités pour rejoindre les autres partisans de Sadr.

Le président du Parlement, Mohammed al-Halbussi, a déclaré que “toutes les réunions parlementaires” avaient été suspendues.

La foule est entrée dans la salle après que des milliers de manifestants se soient massés au bout d’un pont menant à la zone verte fortement fortifiée avant que des dizaines de personnes n’abattent des barrières en béton et ne courent à l’intérieur, a rapporté un photographe de l’AFP.

Les forces de sécurité avaient tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau près d’une entrée du quartier, qui abrite également des ambassades étrangères et d’autres bâtiments gouvernementaux.

Certains manifestants sur le pont ont été blessés et emportés par leurs camarades manifestants.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’au moins 100 manifestants et 25 membres du personnel de sécurité avaient été blessés.

“Tout le monde est avec vous, Sayyed Moqtada”, ont scandé les manifestants, utilisant son titre de descendant du prophète Mahomet.

Acteur de longue date dans la politique irakienne, Sadr compte des millions de fidèles parmi la population majoritairement chiite du pays.

Ses partisans s’opposent à la candidature de Sudani, le choix du Premier ministre du Cadre de coordination, une alliance de factions chiites pro-iraniennes.

Les manifestations sont le dernier défi pour un pays qui tente de surmonter des décennies de guerre.

Malgré la richesse pétrolière et les prix mondiaux élevés du brut, l’Irak reste entravé par la corruption, le chômage et d’autres problèmes, qui ont déclenché un mouvement de protestation dirigé par des jeunes en 2019.

La manifestation de samedi a eu lieu après que des foules de partisans de Sadr ont franchi la zone verte et sont entrés à l’Assemblée législative mercredi. Ils sont partis deux heures plus tard après que Sadr leur ait dit de le faire.

Après le début de la dernière occupation, le Cadre de coordination a appelé “les masses populaires… à manifester pacifiquement pour défendre l’Etat et sa légitimité”.

La Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Irak a déclaré que “l’escalade en cours” était profondément préoccupante.

Notant les blessures des manifestants, un porte-parole du chef de l’ONU, Antonio Guterres, a fait écho à cette préoccupation dans un communiqué samedi, tout en appelant les parties à “désamorcer la situation”.

La déclaration disait :

Le Secrétaire général exhorte toutes les parties et tous les acteurs à surmonter leurs différences et à former, par un dialogue pacifique et inclusif, un gouvernement national efficace… sans plus tarder.