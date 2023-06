« Nous ne voulions pas renverser le gouvernement » – Prigozhin, dans ses premiers commentaires depuis la mutinerie

Le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin, une mutinerie d’un jour par sa force Wagner n’avait pas pour but de renverser le gouvernement

S’exprimant pour la première fois lundi depuis la fin de son avance sur Moscou, Yevgeny Prigozhin a déclaré que leur intention était d’enregistrer une protestation contre ce qu’il a qualifié de conduite inefficace de la guerre en Ukraine.

Prigozhin a renouvelé une allégation, jusqu’ici non étayée par des preuves, selon laquelle l’armée russe avait attaqué un camp de Wanger avec des missiles puis des hélicoptères, tuant environ 1 000 de ses hommes.

Le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin a déclaré lundi qu’une mutinerie d’une journée par sa force Wagner avait pour but non pas de renverser le gouvernement russe mais d’enregistrer une protestation contre ce qu’il a qualifié de conduite inefficace de la guerre en Ukraine.

Dans ses premiers commentaires publics depuis la fin de la mutinerie samedi soir, Prigozhin a répété son affirmation fréquente selon laquelle Wagner était la force de combat la plus efficace en Russie « et même dans le monde », et qu’elle faisait honte aux unités que Moscou avait envoyées en Ukraine le 24 février 2022.

Il a déclaré que la façon dont il avait pu s’emparer de la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, sans effusion de sang et envoyer un convoi armé à moins de 200 kilomètres de Moscou témoignait de l’efficacité de ses combattants.

« Nous avons montré une classe de maître, comme cela aurait dû être le 24 février 2022. Nous n’avions pas pour objectif de renverser le régime en place et le gouvernement légalement élu », a-t-il déclaré dans un message audio de 11 minutes diffusé sur le Telegram. application de messagerie.

Prigozhin a renouvelé une allégation, jusqu’à présent non étayée par des preuves, selon laquelle l’armée russe avait attaqué un camp de Wanger avec des missiles puis des hélicoptères, tuant environ 1 000 de ses hommes, et a déclaré que cela avait été le déclencheur immédiat de ce qu’il a appelé une « marche du justice ».

Éviter l’effusion de sang

Wagner a stoppé son avance vers Moscou au moment où il s’est rendu compte qu’il devrait affronter des troupes russes en attente, et que du sang serait inévitablement versé, a-t-il dit, réitérant une affirmation qu’il avait faite samedi.

Prigozhin, un ancien proche allié du président Vladimir Poutine, a souligné que Wagner n’avait pas versé une goutte de sang sur le sol lors de sa marche vers le nord, mais a regretté que ses combattants aient dû tuer des militaires russes qui attaquaient leur convoi depuis des hélicoptères.

Il s’est également plaint une fois de plus d’un ordre militaire que toutes les unités de volontaires, y compris Wagner, devaient signer d’ici le 1er juillet, se plaçant sous le contrôle du ministère russe de la Défense.

Moins de 2% des hommes de Wagner se sont inscrits, a ajouté Prigozhin.

Il a dit:

Le but de la marche était d’éviter la destruction de Wagner.

Dans l’enregistrement, Prigozhin n’a abordé aucune des questions entourant encore l’accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko qui a mis fin à la mutinerie.

Le Kremlin a déclaré samedi que l’accord prévoyait l’abandon d’une affaire pénale contre Prigozhin et son déménagement en Biélorussie.

Prigozhin, qui a été vu pour la dernière fois en public en train de conduire un véhicule utilitaire sport hors de Rostov-sur-le-Don samedi soir, n’a pas dit où il se trouvait lorsqu’il a enregistré sa déclaration.